La historia de una revolución silenciosa: así cambió Flinders Petrie la arqueología moderna para siempre

Flinders Petrie es reconocido como el padre de la egiptología moderna por instaurar métodos científicos en la arqueología de Egipto (Dominio público)

Mucho antes de que la arqueología adoptara estándares científicos rigurosos, su consolidación como campo de estudio sistemático estuvo marcada por la figura de Sir William Flinders Petrie, reconocido como el “padre de la egiptología moderna”.

En una época en la que predominaba la fiebre por los tesoros, Petrie sostenía que “el valor de un objeto no reside en su materia, sino en la información que contiene”, como señaló la revista National Geographic.

Nacido en Londres en 1853, Flinders Petrie fue educado en casa por su padre, un ingeniero civil que alimentó su interés por la medición y la observación de monumentos prehistóricos.

El arqueólogo inglés revolucionó la disciplina al priorizar la información de los objetos por encima de su valor material (Dominio público)

Desde joven, se formó en técnicas de agrimensura y desarrolló una fascinación por las monedas antiguas. Pasó largas horas en el Museo Británico, lo que forjó el carácter metódico que marcaría su carrera.

Orígenes de la arqueología moderna y los métodos de Petrie

Al llegar a Egipto en 1880, Petrie transformó el trabajo arqueológico al implantar métodos inéditos y una rigurosidad nunca antes aplicada. Se propuso medir la Gran Pirámide con precisión y, para evitar molestias y el calor, realizaba las mediciones de noche o al amanecer.

En sus excavaciones, Petrie se centró en fragmentos de cerámica y vestigios cotidianos para reconstruir las cronologías del antiguo Egipto (Dominio público)

Petrie valoraba el estudio riguroso por encima de los hallazgos espectaculares y afirmaba: “el valor de un objeto no reside en su materia, sino en la información que contiene”, según la revista de divulgación histórica National Geographic. Por ello, centró sus campañas en fragmentos de cerámica y vestigios de la vida cotidiana, objetos que hasta entonces eran desestimados.

Descubrimientos clave en Egipto y su influencia en la egiptología

Entre 1884 y 1895, Flinders Petrie dirigió excavaciones determinantes. En Tanis, bajo el auspicio de la Egypt Exploration Fund (EEF), halló restos de una estatua colosal de Ramsés II. Un año más tarde, identificó la colonia griega de Náucratis y, mediante el análisis cerámico, estableció cronologías cruzadas entre Egipto y Grecia.

El hallazgo de los retratos de Fayum por Petrie documentó importantes prácticas funerarias durante la época romana en Egipto (Dominio público)

En El Fayum, a partir de 1887, descubrió los retratos de época romana: imágenes realistas sobre madera utilizadas para decorar momias en lugar de las tradicionales máscaras de cartonaje rígido.

Además, en Kahun, identificó la primera ciudad de obreros del Reino Medio, donde halló restos de juguetes, enterramientos infantiles y miles de ratas, reflejo de los problemas sanitarios de la época.

Mientras trabajaba en Nagada, clasificó la cerámica de entre 4.000 a.C. y 3.100 a.C., sentando así la base de la datación relativa en arqueología egipcia. Su labor demostró que la cerámica permitía reconstruir grandes cronologías del antiguo Egipto, un aporte fundamental para la disciplina.

La huella de Petrie en la formación de nuevos arqueólogos

Flinders Petrie ejerció una profunda influencia en la formación de arqueólogos, destacando su papel como mentor de Howard Carter (Dominio público)

La influencia de Flinders Petrie trascendió sus propios descubrimientos. En Amarna, conoció al joven Howard Carter, de 17 años, quien se integró como dibujante recomendado por Percy Newberry.

Al principio, Petrie se mostró escéptico acerca de las capacidades de Carter y afirmó: “este muchacho es un artista excelente, pero me temo que no tiene la cabeza para la arqueología real”, según National Geographic.

Petrie imponía una disciplina estricta a sus aprendices, quienes recibían cinco chelines a la semana y una dieta limitada. No obstante, Carter asumió la paciencia y el rigor metodológico de su maestro, habilidades que serían vitales años después para registrar y catalogar los objetos hallados en la tumba de Tutankamón.

Flinders Petrie transformó la arqueología con un rigor metódico que marcó el inicio de la profesionalización en Egipto (Dominio público)

Así, Petrie dejó una marca profunda en la profesionalización de la arqueología para las generaciones futuras.

El equipo Petrie: la colaboración de Hilda Urlin y el trabajo de campo

En 1896, Petrie experimentó un cambio importante al conocer a Hilda Urlin, una joven con pasión por Egipto y habilidad para el dibujo. Tras casarse, se convirtió en colaboradora indispensable, participando en casi todas las excavaciones durante más de 40 años.

Hilda se distinguía por su capacidad para adaptarse a condiciones difíciles y por sus largas jornadas realizando calcos en tumbas oscuras, una precisión que el propio Petrie valoraba.

Además, se ocupaba del pago y la supervisión de los trabajadores y gestionaba la financiación de los proyectos, manteniendo un control estricto de los recursos.

Hilda Urlin acompañó a Flinders Petrie en las excavaciones y fue clave en la administración y financiación de los proyectos arqueológicos (Dominio público)

Hilda, según Petrie, tenía “mejores ojos y manos más firmes” que cualquier asistente masculino, un reconocimiento que la revista de divulgación histórica National Geographic subraya como relevante para el éxito de las expediciones.

Últimos hallazgos y el legado de Flinders Petrie

Entre los descubrimientos más destacados de Flinders Petrie figura la Estela de la Victoria, hallada en 1896 en el templo funerario de Merneptah, que contiene la primera mención egipcia al pueblo de Israel.

“Esta estela será lo más recordado de todo lo que encontré”, afirmó Petrie, convencido de su relevancia, según la revista de divulgación histórica National Geographic.

Flinders Petrie halló en Tarkhan el vestido más antiguo del mundo y fue el primer catedrático de egiptología en Reino Unido (Dominio público)

En las décadas siguientes, dirigió excavaciones en Abydos, el Sinaí y Hawara, y en 1913 encontró en Tarkhan el vestido datado en torno al 3.000 a.C., considerado el tejido más antiguo conocido.

Flinders Petrie murió en Jerusalén en 1942, siendo el primer catedrático de egiptología en el Reino Unido. Donó su cerebro a la ciencia y Hilda, que era mucho más joven, continuó difundiendo la obra de su esposo.