El día que una niña de dos años se convirtió en un meme global: de la mirada escéptica que la volvió viral a sus sueños de actriz

Chloe Clem tenía apenas dos años cuando su mirada de reojo, capturada en un video familiar subido a YouTube en 2013, se transformó en uno de los memes más compartidos de la década

El inesperado regreso de Chloe Clem, la adolescente detrás del meme “Side Eyeing Chloe” (La mirada de reojo Chloe), marca un nuevo capítulo en la historia de una de las caras más conocidas de las redes sociales desde 2013. Su expresión de desagrado, se convirtió en una de las reacciones más replicadas y amadas de Internet. Y aunque ya cumplió quince años, aquella expresión continúa circulando.

Chloe Clem nació el 30 de noviembre de 2010 en Utah, Estados Unidos. Hija de Katie y David Clem, creció en una familia que, sin buscarlo, terminó convirtiéndose en protagonista de uno de los fenómenos virales más recordados de la década pasada. Tenía apenas dos años cuando su expresión quedó inmortalizada en Internet, una imagen que la acompañaría durante toda su infancia y que moldearía, en parte, el rumbo de su vida pública.

Tras algunos años alejada de las redes, Chloe decidió volver y reactivar su presencia digital. “Hola, chicos, ¿adivinen quién soy? Soy Chloe. Estoy de vuelta. Sé que es una locura que haya regresado porque he estado fuera por tanto tiempo, pero aquí estoy de nuevo. Voy a intentar publicar por aquí más seguido, así que prepárense para eso y, bueno, tengo muchas novedades en mi vida", anticipó en un video de YouTube publicado a fines de enero de 2026.

En ese contenido comparte su vida actual y recuerda las repercusiones personales de la fama obtenida de manera involuntaria en la infancia. Para la familia Clem, el fenómeno que comenzó con un simple video casero de ella y su hermana les permitió acceder a oportunidades impensadas, como conocer nuevas ciudades y el respiro financiero que trajo la venta de la foto original como NFT por USD 74 mil, según relató Katie Clem a la revista People.

La familia Clem

Una adolescente en Tennessee tras la viralidad global

La viralización de la pequeña Chloe Clem se produjo en 2013, cuando su madre Katie Clem publicó en Facebook y luego en YouTube el video Lily’s Disneyland Surprise… AGAIN!. El clip mostraba la reacción de Chloe, de apenas dos años, y de su hermana mayor Lily Clem ante una inesperada visita a Disneyland: la mayor rompió en llanto de emoción, mientras Chloe, seria y con gesto de desaprobación, miró a la cámara y consagró una expresión que pasaría a la cultura global como el “side eye”.

La imagen capturada generó un meme de alcance internacional, y el video superó las 25 millones de visualizaciones en YouTube. Además, Tumblr y otras plataformas se llenaron de reinterpretaciones y adaptaciones. El fenómeno llevó a la familia Clem a recibir invitaciones, como una estadía en la Dream Suite de Disneyland e incluso un viaje a Nueva York. Al mismo tiempo, Chloe comenzaba a ser una cara conocida en espacios públicos.

Este video de YouTube con más de 26 millones de reproducciones dio origen al meme de Chloe, con el que se hizo mundialmente famosa. La madre grabó a sus hijas en 2013 para darles la noticia de que irían a Disney, en lugar de la escuela y la más pequeña hizo un gesto aun se replica en redes sociales

El impacto de la fama digital y la gestión familiar

La alta exposición digital de la infancia de las niñas supuso dilemas para los Clem. Katie Clem reconoció a People que al principio se sorprendieron al descubrir que la imagen de Chloe, convertida en meme, había sido editada por terceros y distribuida sin intervención familiar. Este fenómeno, explicó, acaparó espacios como Tumblr, donde llegó a contabilizar cerca de 895.700 interacciones en menos de un mes. Las repercusiones no se limitaron al plano virtual: “La gente se le acercaba… le pedían fotos”, recordó la madre.

Con la venta del meme como NFT en 2021 por USD 74 mil, monto que, según Katie Clem, les permitió afrontar necesidades básicas por una década. “Podíamos pagar las facturas. Podíamos mudarnos de nuestro diminuto apartamento para los cuatro... ese dinero literalmente nos ayudó a sobrevivir”, afirmó.

Chloe Clem aprovecha su fama para firmar autógrafos y hacer fotos en eventos

El ofrecimiento de Disney para que Lily tuviera un programa televisivo fue, según Katie Clem, el punto de inflexión: “Simplemente sabía que esa no era la dirección que quería”. Al notar el cansancio y desinterés de sus hijas por la creación de videos, decidió proteger su privacidad y cesar la producción de contenido para grandes audiencias. Aunque no por mucho tiempo. Se pueden ver videos de las niñas, ya con Chloe de unos seis años contando cuáles eran sus comidas y actividades favoritas, o haciendo una selección de productos en Target con una amiga de su edad y su mamá.

Katie Clem manifestó a People un sentimiento persistente de culpa respecto al rumbo que tomó la exposición de sus hijas: “¿Lo hice todo bien? ¿Lo hice todo mal? ¿Los comportamientos y las cosas que mis hijas muestren dentro de 10 años se deben a esto? Tengo mucha culpa”, expresó, aunque hoy permite que Chloe sea quien controle su presencia digital.

Trece años después de aquella expresión viral, Chloe reapareció en YouTube para contar su vida actual y retomar el control de su presencia en redes

En el video recientemente publicado, la ya adolescente contó algunos detalles de su vida: su mudanza de Arizona a Tennessee y compartió la travesía personal de reconstruir vínculos sociales en otro estado. “Me mudé del oeste al sur, así que ahora vivo en Tennessee. Dejé a todos mis amigos y mi familia allá”, relató Chloe, y agregó que la adaptación fue positiva y ya se hizo de nuevos amigos.

De meme a creadora consciente

En su regreso a YouTube, Chloe respondió preguntas frecuentes sobre su experiencia viral. Desmintió una de las suposiciones más repetidas: “La gente asume que soy millonaria, pero eso no es cierto, desafortunadamente. Me encantaría serlo, pero, bueno, tal vez algún día”.

También compartió aspectos de su presente: es estudiante de primer año de secundaria, aficionada al baloncesto —con preferencia por los Golden State Warriors y Stephen Curry— y fanática del anime, con predilección por títulos como Jujutsu Kaisen, My Hero Academia y Naruto. En Instagram mantiene como foto de perfil la icónica imagen y se define en su biografía como “la reina original del Side Eye”

La adolescente manifestó especial interés por la actuación y la posibilidad de dedicarse a ello en un futuro. Para eso, reconoce, deberá vencer primero su pánico escénico y considerar estudios formales. “Probablemente actuando. Me encanta actuar y quiero meterme más en eso”, afirmó. Frente a la cámara se muestra desenvuelta. Nació frente a ella sin el permiso de nadie, casi como si hubiera crecido bajo su mirada permanente, en una exposición inevitable que recuerda al personaje de Jim Carrey en The Truman Show.

Chloe Clem en su versión sonriente

Cuando su madre una vez le preguntó si se arrepentía de la fama o de cualquier aspecto del pasado viral, Chloe fue tajante: “No, en absoluto”. En su reciente video volvió sobre el tema, en un esquema de preguntas y respuestas: “¿Cómo afectó a tu vida el famoso meme cuando eras pequeña? Guardé esta pregunta para el final porque me la hacen mucho, y es una buena pregunta. Afectó mi vida de forma mayormente positiva. Pude vivir muchas cosas geniales, como ir a Brasil y conocer a mucha gente increíble y cosas así. No lo recuerdo tan bien, salvo cuando tenía como cinco o seis años, ahí fue cuando realmente comencé a darme cuenta. Como que era famosa, muy famosa, porque la gente venía y me decía: ‘Oh, Dios mío, tú eres la chica famosa.’ Y yo decía: ‘Sí.’ Realmente lo noté hasta esa edad porque era muy pequeña cuando pasó, pero sí“.

Hoy, instalada en Tennessee y con 15 años, habla de su interés por la actuación y de su deseo de construir una identidad más allá del meme que la hizo famosa (Instagram/@chloeclem)

Trece años después de aquella mirada de escepticismo, Chloe Clem es una adolescente que reflexiona abiertamente sobre su historia. Tal vez la temprana exposición dejó una marca más profunda de lo que puede medirse en cifras de reproducciones: haber sido vista por millones sin haberlo elegido. Su regreso a YouTube, esta vez por decisión propia, parece dialogar con esa experiencia inicial. No como una repetición involuntaria del fenómeno viral, sino como una forma consciente de ocupar nuevamente ese lugar frente a la cámara, de seguir siendo vista, pero ahora bajo sus propias reglas.