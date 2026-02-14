Historias

El soldado que salvó a 75 hombres sin disparar una sola bala: la asombrosa historia de Desmond Doss

La valentía durante la batalla de Okinawa marcó un antes y un después en la historia militar, demostrando que el coraje y la compasión pueden redefinir el significado del heroísmo en medio del conflicto armado

Guardar
El legado de Desmond Doss trasciende la guerra: la película 'Hasta el último hombre' y una autopista en Georgia llevan su nombre en homenaje (YouTube: Trailers y Estrenos)

La historia real de Desmond Doss, el soldado que rescató a 75 compañeros sin disparar una sola bala, transformó la percepción del heroísmo en la guerra.

Miembro del cuerpo médico del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Doss salvó bajo fuego enemigo a decenas de soldados en la batalla de Okinawa, el 5 de mayo de 1945, sin portar armas.

Este episodio lo convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor, según el portal de divulgación histórica National Geographic.

Infancia y convicciones religiosas

Desmond Doss salvó a 75
Desmond Doss salvó a 75 soldados durante la batalla de Okinawa sin disparar una sola bala, marcando un hito en la historia militar de Estados Unidos (Dominio Público)

Nacido el 2 de febrero de 1919 en Lynchburg, Virginia, Doss creció en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Desde niño, las enseñanzas bíblicas, especialmente el mandamiento de “no matarás”, marcaron su carácter y fundamentaron su rechazo a la violencia, incluso durante el conflicto.

Su ingreso al ejército estadounidense en 1942 estuvo marcado por el acoso y las burlas de superiores y compañeros, quienes desconfiaban de su negativa a portar armas. Aunque la condición de objetor de conciencia contaba con reconocimiento legal, Doss sufrió agresiones verbales y desprecio durante el entrenamiento, resistiendo gracias a su fe.

La batalla de Okinawa: heroísmo sin armas

Durante los combates en Okinawa,
Durante los combates en Okinawa, Desmond Doss rescató a sus compañeros bajo fuego japonés, mostrando un heroísmo sin precedentes en el ejército estadounidense (Dominio Público)

El destino de Doss en el cuerpo médico de la 77 División de Infantería resultó determinante. Tras llegar a la isla de Guam, demostró su valor al atender y salvar vidas en situaciones extremas. Quienes antes lo rechazaban comenzaron a respetar la entrega con la que socorría a los heridos en los combates más intensos.

Durante la batalla de Okinawa, Doss enfrentó el momento más severo de su carrera militar. Bajo el fuego japonés, salió al campo para auxiliar a los heridos, extrayendo a cada soldado de las zonas de mayor peligro y cargándolos sobre sus hombros, como relató National Geographic. Gracias a su tenacidad, salvó la vida de 75 compañeros.

Reconocimiento y legado

Semanas después, el 21 de mayo, una granada lo hirió gravemente y, más tarde, recibió un disparo en el brazo. Antes de ser evacuado, pidió que trasladaran primero a un compañero más grave. Herido y con recursos limitados, improvisó una férula con un fusil abandonado y logró arrastrarse hasta el hospital militar.

La humildad de Doss lo
La humildad de Doss lo llevó a restar importancia a su hazaña, atribuyéndose menos rescates que los reconocidos oficialmente por el ejército estadounidense (Dominio Público)

Por estos hechos, el presidente Harry S. Truman le otorgó la Medalla de Honor en una ceremonia celebrada el 12 de octubre de 1945. Truman expresó: “Estoy orgulloso de ti. Realmente te lo mereces. Considero que esto es un honor más grande que ser presidente”.

Doss, primer objetor de conciencia en recibir este reconocimiento, insistió en que actuó conforme a sus principios y citó el Evangelio: “Siento que recibí la Medalla de Honor del Congreso porque guardé la Regla de Oro que leemos en Mateo 7:12. ‘Todo lo que quisieras que te hicieran los hombres, hazlo así con ellos’”, según recogió National Geographic.

Compañeros como Fred Headrick, presente en Okinawa, resaltaron la singularidad del caso: “La mayoría de todos ellos recibieron su medalla por matar a alguien. Mi amigo recibió la suya por haber salvado vidas”.

Vida después de la guerra

Desmond Doss se convirtió en
Desmond Doss se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos, según National Geographic (Dominio Público)

Fuera del campo de batalla, Doss mantuvo activo su vínculo con la Iglesia Adventista y participó en labores benéficas.

En su honor, una autopista de Georgia lleva su nombre y, en 2016, la película Hasta el último hombre llevó su historia al cine. Tras la guerra, enfrentó problemas de salud como la tuberculosis, vivió hasta los 87 años y murió el 23 de marzo de 2006 en Tennessee.

La humildad caracterizó a Desmond Doss. Siempre minimizó su hazaña, adjudicándose menos rescates de los que acreditaba el ejército estadounidense, mientras el reconocimiento social crecía con el tiempo, como subraya National Geographic.

Temas Relacionados

Desmond DossOkinawaEjército De Estados UnidosIglesia AdventistaObjetor De ConcienciaHeroísmo En La GuerraNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Una explosión nuclear, casas intactas y una evacuación masiva: el día que Prípiat se convirtió en una ciudad fantasma por Chernobyl

La ciudad que fue un emblema del avance soviético quedó congelada para siempre, con hogares, escuelas y calles detenidas en el tiempo. La historia detrás de este testimonio silencioso de la mayor catástrofe tecnológica del siglo XX

Una explosión nuclear, casas intactas

Alan Parker, la vida del gran director de cine que creció en una “Disneylandia” armada entre los escombros de Londres

El hombre detrás de cámaras en películas como “Evita”, “The Wall” o “Expreso de Medianoche”, trabajó en publicidad y filmó por última vez en 2003. Murió en 2020

Alan Parker, la vida del

Un “Punto Azul Pálido” tomado a 6 mil millones de kilómetros: cómo se hizo la icónica fotografía de nuestro planeta

El 14 de febrero de 1990, la sonda Voyager 1, siguiendo la sugerencia del astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, giró su cámara para capturar una imagen de la Tierra antes de salir del sistema solar. En la fotografía, el planeta aparece como un punto diminuto, de menos de un píxel, suspendido en un rayo de sol disperso por la lente

Un “Punto Azul Pálido” tomado

¿Quién es esta niña que antes de alcanzar la fama como actriz tuvo un león como mascota?

Hija de una musa de Hollywood y criada entre leones, tigres y elefantes en un rancho del desierto, su niñez fue tan fascinante como peligrosa: una historia increíblemente real

¿Quién es esta niña que

Tambores africanos, máscaras venecianas y murgas con letra propia: el Carnaval como válvula de escape y su origen religioso

Una celebración que antecede a la Cuaresma y que, entre excesos y penitencias, hunde sus raíces en la tradición católica y en antiguas fiestas de inversión del orden

Tambores africanos, máscaras venecianas y
DEPORTES
La Masacre de San Valentín:

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

En qué se diferencia la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de invierno y de verano

TELESHOW
Bad Bunny hizo vibrar y

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

La divertida noche de Mirtha Legrand en la obra Papá por siempre: aplausos, risas y ovación

INFOBAE AMÉRICA

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el negocio millonario de la dictadura de Nicaragua para facilitar la llegada de cubanos a EEUU

Uruguay decidió vender sus residencias en Washington, Lima y Madrid por una política de ahorro de la Cancillería

Amor en tiempos de ghosting, psicopatía y nexting: la difícil tarea de ser Cupido en 2026

Una explosión nuclear, casas intactas y una evacuación masiva: el día que Prípiat se convirtió en una ciudad fantasma por Chernobyl

Ucrania aseguró que las tropas de países europeos se desplegarán en su territorio tras la guerra