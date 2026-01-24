Una mujer pasó años entrenando, pero su deporte aún está excluido de los Juegos de Invierno de 2026

Annika Malacinski se convierte en símbolo de la lucha por la igualdad de género en la combinada nórdica olímpica tras viralizar su historia en redes sociales (REUTERS)

Cuando Annika Malacinski compartió en redes sociales que, a pesar de años de entrenamiento, no podría competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Su historia se extendió rápidamente y superó 1,5 millones de visualizaciones.

La joven atleta de 24 años se convirtió en símbolo de una lucha persistente: la de las mujeres por un lugar en la combinada nórdica olímpica, un deporte que fusiona el salto de esquí y el esquí de fondo, y que aún mantiene excluida a la categoría femenina en el evento más importante del mundo.

Malacinski descubrió la combinada nórdica a los 16 años, al observar a su hermano menor saltar en esquíes. “Ya era esquiadora, y el salto de esquí parecía que me dispararía la adrenalina”, contó en exclusiva a PEOPLE.

Aquella primera impresión se transformó rápidamente en pasión, aunque entonces el deporte no era ampliamente accesible para las mujeres. A pesar de ello, la joven, que dividía su vida entre Steamboat Springs, Colorado y Rovaniemi, Finlandia, decidió intentarlo. “Era terca y curiosa, y solo quería intentarlo”, recuerda.

Desde el primer salto, quedó cautivada por el reto de combinar dos disciplinas intensas y exigentes, y sintió que se enfrentaba a la prueba máxima de su capacidad atlética.

La exclusión de la categoría femenina de la combinada nórdica en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 genera indignación y reabre el debate sobre igualdad en el deporte (REUTERS)

El camino, sin embargo, no estuvo libre de barreras. Cuando Malacinski comenzó a entrenar, la participación femenina en la combinada nórdica era casi inexistente, y las oportunidades de competir en igualdad de condiciones eran limitadas. Pese a los obstáculos, su determinación la llevó a entrenar junto a la selección nacional noruega en Trondheim, donde reside actualmente.

Su rutina abarca múltiples sesiones de salto, entrenamientos de intervalos y de distancia con esquís o rollerskis, ejercicios de fuerza y sesiones de movilidad y recuperación, todo ello repartido a lo largo de la semana.

El esfuerzo rinde frutos. En 2023, Malacinski se coronó como medallista de oro en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, un logro que la sitúa entre las mejores de su disciplina. Sin embargo, ni los títulos nacionales ni los años de preparación logran derribar una barrera que permanece firme: la exclusión de las mujeres de la combinada nórdica olímpica.

“El mayor desafío es simplemente que nos digan ‘no’ o ‘todavía no’ una y otra vez”, afirmó. Y agregó: “Entrenamos tan duro como los hombres, competimos internacionalmente a todos los niveles, pero no tenemos las mismas oportunidades, financiación ni visibilidad”.

Malacinski, campeona nacional de Estados Unidos en combinada nórdica, denuncia la falta de oportunidades, visibilidad y financiación para las atletas mujeres en este deporte (REUTERS)

La frustración de Malacinski alcanzó su punto máximo tras la confirmación oficial: el Comité Olímpico Internacional (COI) nuevamente negó la inclusión de la prueba femenina de combinada nórdica en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

El COI argumentó que la disciplina no cuenta con suficiente diversidad en el podio ni niveles de audiencia aceptables incluso en la rama masculina. “Este deporte no es aplicable a la categoría femenina”, concluyó el organismo, según PEOPLE.

Además, el COI comunicó que la disciplina se someterá a una evaluación exhaustiva tras los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, y que solo entonces se decidirá sobre su futuro, tanto masculino como femenino, en los Juegos de 2030.

La reacción de Malacinski ante esta decisión fue inmediata. En un video publicado en TikTok, la atleta aparece llevando su equipaje en un aeropuerto y escribió: “POV: preparaste el equipaje para los Juegos Olímpicos de Invierno y no te permiten competir en ellos”.

La publicación no tardó en viralizarse, convirtiendo a la deportista en portavoz involuntaria de una causa que afecta a cientos de mujeres en el mundo. “La verdad es que es desgarrador, podría llorar todo el día”, confesó. “Parece que nos dicen que nuestros sueños importan menos”, añadió.

El eco digital de su mensaje se tradujo en una ola de apoyo, mensajes de solidaridad y también algunas críticas. Malacinski reconoce que no siempre es fácil lidiar con la exposición. “La mayoría de las críticas vienen de gente que no entiende el deporte ni la lucha. Intento concentrarme en el impacto más que en el ruido. Y a veces, simplemente me desconecto y voy a entrenar”, sostuvo.

El video viral de TikTok de Annika Malacinski refleja la frustración de cientos de mujeres atletas que quedan fuera de los Juegos Olímpicos por restricciones de género (REUTERS)

Más allá del alcance mediático, lo que más la mueve son los mensajes de jóvenes y padres que se sienten inspirados por su ejemplo. “Cuando alguien dice: ‘Mi hija quiere probar la combinada nórdica por ti’, lloro cada vez”, admite.

Para Malacinski, la verdadera motivación radica en la posibilidad de abrir camino a la próxima generación de atletas. “Cada vez que recibo un mensaje de un joven atleta que dice que empezó porque me vio, me recuerda por qué esto es importante. No quiero que la próxima generación tenga que librar las mismas batallas”, dijo.

La estadounidense expresa su esperanza de que, en el futuro, las niñas puedan crecer en un ambiente deportivo donde ver a mujeres en la televisión, en revistas y en los podios sea algo normal. Su lucha, dice, no es solo por una medalla, sino para que sus sucesoras no tengan que enfrentar las mismas barreras. “Vale la pena luchar por los sueños, incluso cuando el sistema no está diseñado para ti”, afirma.

A través de su historia, Annika Malacinski ha logrado que la lucha por la igualdad en la combinada nórdica olímpica deje de ser una causa silenciosa y se convierta en un reclamo visible, seguido por miles de personas que ahora, gracias a ella, comprenden la importancia de no rendirse frente a la exclusión.