Historias

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Sam Bartram, legendario portero del Charlton Athletic, vivió un insólito episodio en la Navidad de 1937 al quedarse solo en el campo sin saber que el encuentro había sido suspendido por la niebla

Guardar
Bartram es el jugador con
Bartram es el jugador con más presencias en la historia del Charlton Athletic (Facebook/Whistle Rewind)

El 25 de diciembre de 1937 quedó marcado en la historia del fútbol por un episodio realmente insólito. El protagonista fue Sam Bartram, el legendario arquero del Charlton Athletic, quien vivió uno de los momentos más desconcertantes de dicho deporte: se quedó solo en el campo de juego, sin saber que el partido había terminado.

Aquel Boxing Day —la tradicional jornada futbolística que sigue a la Nochebuena en Inglaterra— enfrentaba al Charlton Athletic contra el Chelsea en Stamford Bridge por un partido correspondiente a la por entonces Liga de Inglaterra.

La jornada estuvo condicionada por una densa y persistente niebla que cubría gran parte del territorio británico. A pesar de que varias ciudades ya habían suspendido sus partidos, estos decidieron jugarlo con todas las adversidades.

El momento en que el tiempo se detuvo

Samuel Bartram nació el 22 de enero de 1914 en Jarrow, al sur de Inglaterra. “Sam” era considerado uno de los arqueros más sólidos de su generación y realizó toda su carrera profesional defendiendo, únicamente, los tres palos del Charlton.

Aquella fría tarde de diciembre, la niebla dificultó la visibilidad desde el inicio. El árbitro, tras varias interrupciones debido a las condiciones, permitió que el primer tiempo terminara con empate a un gol. Sin embargo, la situación empeoró en el complemento.

A los 15 minutos del segundo tiempo, la niebla se volvió tan espesa que resultó imposible continuar. El árbitro detuvo el partido de manera definitiva. Jugadores y público comenzaron a abandonar el estadio, sumidos en el desconcierto que el clima provocaba. Sin embargo, Bartram no recibió la noticia.

Bartram desconoció que el encuentro
Bartram desconoció que el encuentro había sido suspendido y permaneció bajo los tres palos, vigilando un partido que ya no existía (Captura/YouTube)

Solo, bajo los tres palos, siguió vigilando con atención, convencido de que su equipo dominaba el encuentro y que en cualquier momento el Chelsea podría atacar. Pasaban los minutos y el arquero notaba un silencio cada vez mayor. Se preguntaba si el dominio del Charlton era tan absoluto que el rival no lograba pasar de la mitad de cancha, pero la falta de movimiento y de voces en el campo pronto le generó inquietud.

“Cada vez veía menos y menos a los jugadores. Estaba seguro de que dominábamos el partido, pero me parecía obvio que no habíamos hecho un gol, porque mis compañeros hubieran vuelto a sus posiciones de defensa y yo habría visto a alguno de ellos. Tampoco se escucharon gritos de festejo”, explicó el propio Bartram en su autobiografía publicada en 1956.

Durante aproximadamente un cuarto de hora, el arquero permaneció en soledad, sin radares, ni comunicación por radio, esperando la reanudación de un partido que ya no existía. Finalmente, un guardia de seguridad apareció en medio de la niebla y, sorprendido por la presencia del futbolista, se acercó para informarle: “Hace 15 minutos que han suspendido el partido. ¡El estadio está totalmente vacío!”, le explicó.

Incrédulo, Sam abandonó el campo. Cuando entró al vestuario, sus compañeros lo recibieron con risas, bromas y gestos de asombro ante la extraña situación.

Contrario a lo que se ve en las redes, no existen registros fotográficos de aquel día. Usualmente, se utiliza, por error, una foto de 1954 del arquero del Arsenal, Jack Kelsey para ilustrar la anécdota.

La foto de Jack Helsey
La foto de Jack Helsey que, erronamente, siempre ha sido asociada al episodio de Bertram (X/@_footyheritage)

Un recuerdo eterno para una leyenda

El episodio de la niebla se convirtió en una de las anécdotas más célebres del fútbol europeo. La imagen de Sam solo bajo la niebla quedó grabada en la memoria colectiva del deporte. El propio arquero, de carácter humilde y entregado al juego, supo tomarse con humor lo sucedido. “A mí ya me extrañaba que estuviéramos dominando tanto”, comentó entre risas al reencontrarse con sus compañeros.

Más allá de este episodio, la trayectoria de Bartram fue ejemplar. Disputó 623 partidos a lo largo de 22 temporadas y se retiró a los 42 años como el jugador con más presencias en la historia de la institución. En 1947, formó parte del plantel que logró el único título en la historia del club: la FA Cup.

En 2005 se inauguró una
En 2005 se inauguró una estatua de Sam Bartram para homenajear su legado y la historia del club (Wikipedia)

Bertram murió en 1981, a los 61 años. En 2005, en el marco del centenario de la fundación del club, se erigió una estatua de Sam a las afueras del estadio The Valley, adonde el Charlton hace de local.

Temas Relacionados

Sam BartramCharlton AthleticChelseaFútbol inglésStamford BridgeNiebla en partidos de fútbolNewsroom BUE

Últimas Noticias

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

Su recorrido desde la pobreza en Escocia hasta la cima del poder económico en EE.UU. revela cómo la visión empresarial, la innovación tecnológica y un mentor clave redefinieron la industria del acero y el rol del capital en plena Era Dorada

De obrero adolescente a magnate

El día que Johnny Cash cumplió su sueño de cantar en una cárcel: de grabar un disco en vivo a reclamar por los derechos de los presos

Con la voz castigada por los excesos y una carrera en crisis, el cantante de country ingresó a la prisión estatal de Folsom el 13 de enero de 1968 al borde del abismo y salió con el legendario “At Folsom Prison” bajo el brazo

El día que Johnny Cash

Un “saludo marítimo”, órdenes malinterpretadas y un capitán calificado de “idiota”: cuando naufragó el crucero más grande de Italia

Francesco Schettino estaba al mando del Costa Conconrida cuando el 13 de enero de 2012, encalló en la costa de la isla de Giglio con 4.200 personas a bordo y un desastre en el que 32 personas murieron. El juicio, las responsabilidades de los que condujeron las operaciones y los riesgos de una catástrofe ambiental

Un “saludo marítimo”, órdenes malinterpretadas

Alerta Amber: a 30 años del crimen de la menor que inauguró un sistema de búsqueda de niñas y niños desaparecidos y en peligro

Amber Hagerman tenía 9 años cuando fue secuestrada en la vía pública, a plena luz del día, en Arlington, Texas. Su cuerpo, desnudo y torturado, fue encontrado cuatro días después. El dolor de la familia, el documental que, sin saberlo, tomaría los últimos registros de su vida, la indignación de un país y la idea de una oyente radial que impulsaría un método para dar aviso a la población ante estos casos y lleva salvados una cantidad indeterminada de niños y niñas

Alerta Amber: a 30 años

El escritor y teólogo gay que se prendió fuego en la Plaza de San Pedro en repudio a la discriminación sexual de la Iglesia

La mañana del 13 de enero de 1998, Alfredo Ormando se suicidó incendiándose a lo bonzo en el corazón del catolicismo. El texto que dejó “para la posteridad” y las cartas a un amigo donde revelaba sus planes. El silencio de Juan Pablo II y el increíble comunicado del Vaticano

El escritor y teólogo gay
DEPORTES
Murió una estrella del deporte

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapado en una avalancha mientras esquiaba

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

TELESHOW
Belén, el largometraje de Dolores

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

INFOBAE AMÉRICA

Entrenaba como rescatista y una

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán

El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Rangiroa, el aislado atolón que redefine la experiencia en la Polinesia Francesa

Halló un brazo debajo de una montaña de nieve y registró cómo logró salvarle la vida a un esquiador atrapado tras una avalancha