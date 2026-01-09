El insólito caso de un ex jugador de la Selección Sub 20 que deberá pagarle un millón de euros a un club en el que no llegó a jugar

Mateo Tanlongo disputó el Mundial Sub 20 en Argentina en 2023 (Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

La trayectoria de Mateo Tanlongo, quien llegó a estar valuado en 60 millones de euros, quedó marcada por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC): el futbolista argentino deberá pagar una multa de 1.000.000 de euros al Racing de Santander por incumplir un acuerdo contractual, a pesar de que nunca llegó a disputar un partido con el club español. Este fallo, informado por Europa Press, reflejó el giro abrupto en la carrera del jugador, que tras brillar como promesa de Rosario Central y formar parte del Mundial Sub 20 con Argentina en 2023, vive una etapa de dificultades deportivas y legales.

El magistrado Rueda Díaz de Rábago fue quien dictó la condena, luego de valorar las pruebas y concluir que Tanlongo no actuó de forma “honrada, correcta, legal y fiel” hacia el Racing de Santander. Esta sanción resulta especialmente contundente si se considera que, conforme a lo documentado, Tanlongo pactó verbal y contractualmente su arribo al club español, pero eligió finalmente transferirse al FC Copenhague de Dinamarca.

El conflicto con el Racing de Santander ocurrió tras la breve y polémica etapa de Tanlongo en Central, entidad en la que debutó profesionalmente en 2021. Su salida generó controversia porque eligió no renovar el contrato y marcharse en libertad de acción hacia Europa. En ese contexto, su padre, Fabián Tanlongo, expresó a través de una carta remitida al suplemento Ovación (La Capital) desde Madrid: “Es más fácil tener a un jugador por menos de lo que vale un par de botines y usarlo como un objeto”, exhibiendo además que el salario era de apenas 67 mil pesos mensuales.

Tanlongo jugó varios partidos en Central antes de marcharse libre (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de desvincularse de Central, Tanlongo firmó para el Sporting de Lisboa, obteniendo una cláusula de rescisión fijada en 60 millones de euros, lo que lo situó como una de las jóvenes promesas con mayor proyección del fútbol argentino. En enero de 2023 debutó en la Primeira Liga portuguesa con 19 años, en el partido ante el Vizela, ingresando durante los últimos 13 minutos.

Además de su paso por clubes europeos, Tanlongo fue convocado a la Selección Argentina Sub 20 dirigida por Javier Mascherano y participó en el Mundial de la categoría, formando parte del plantel junto a futbolistas como Valentín Carboni, Matías Soulé y Luka Romero. Estas experiencias lo posicionaron en el radar de grandes equipos internacionales.

No obstante, el mediocampista santafesino no logró consolidarse en el Viejo Continente. Durante su estadía en Europa fue cedido en tres oportunidades: primero al FC Copenhague, donde se originó el litigio con Racing de Santander; luego al Río Ave de Portugal, y finalmente recaló en el Pafos FC de Chipre, donde logró consagrarse campeón pero lejos de la élite del fútbol europeo.

De acuerdo con los procedimientos judiciales seguidos en Cantabria, la decisión de Tanlongo de marcharse al club danés, eludiendo así el compromiso previo con el equipo español, derivó en la condena a pagar un millón de euros al Racing de Santander, pese a no haber llegado a jugar oficialmente para el club, según la información recabada y el comunicado publicado por la entidad española.

EL COMUNICADO DE RACING DE SANTANDER

El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación que había presentado el futbolista Mateo Tanlongo contra la sentencia emitida en julio de 2024 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que confirmaba la condena al centrocampista argentino a indemnizar con un millón de euros al Real Racing Club por no formalizar el contrato de trabajo con el club cántabro tras recibir una oferta de un equipo danés.

A finales de agosto del 2023, tras cerrar un acuerdo con el Racing, Mateo Tanlongo viajó a Santander para protocolarizar su contrato, llegando incluso a grabar, vestido como nuevo jugador del Racing con el dorsal 22, elegido por él, su vídeo oficial de presentación sobre el propio césped de los Campos de Sport de El Sardinero. Apenas unas horas después, sin embargo, llegó su representante a Santander y, mientras les esperaban en la sede del club para realizar los últimos trámites, ambos desaparecieron de Santander sin dar más explicaciones.

El Juzgado de lo Social nº3 de Santander, que fue el encargado del caso tras la denuncia del Racing, sentenció que el hecho de que no se firmaran los contratos no suponía que no existiera una relación laboral: “la norma no establece la necesidad de la forma escrita como requisito constitutivo de este contrato”. Además, en segundo lugar, tanto la primera instancia como la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Cantabria concluyeron que el jugador prestó su consentimiento al contrato, lo que se deriva de indicios como: los mensajes que intercambió el jugador con el director técnico y con el entrenador del Racing, la elección por su parte del dorsal con el que iba a jugar en el equipo, o los correos entre el Racing, los representantes del jugador y el equipo que dejaba atrás, el Sporting de Lisboa.

<i>Vídeo de presentación</i>

También fueron indicios fundamentales la grabación de un video de presentación del jugador, el viaje que realizó a Santander junto a tres personas más (venidas desde Londres y Buenos Aires), y el hecho de que fuera el Racing el que sufragara todos los gastos. Esos indicios junto con las testificales que se practicaron en el juicio llevaron al magistrado de instancia y a la Sala del Superior de Justicia a ver “una conexión lógica y razonable entre tales hechos y la realidad del consentimiento prestado por el jugador sobre su acuerdo”.

Finalmente, ambas instancias entendieron que la cuantía de la indemnización debe ascender a un millón de euros, tal y como figuraba en la cláusula séptima para el caso de extinción unilateral del contrato por parte del jugador, ya que, si se produjo “un incumplimiento total de un contrato de trabajo de un deportista profesional con cláusula rescisoria, la estipulación contenida en el mismo no puede ser objeto de moderación”.

La decisión recién comunicada del Tribunal Supremo eleva a firme, sin recurso posible, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El Racing procederá a reclamar la citada cantidad, junto con los intereses derivados por el tiempo transcurrido. El club desea la mejor de las suertes en el futuro al futbolista, pero con esta reclamación únicamente ha querido hacer valer la importancia de respetar los acuerdos alcanzados si queremos que la industria del fútbol sea cada vez más seria y profesional.