El estremecedor relato de un ex jugador del Chelsea que atraviesa una situación “crítica” de salud: “Me quedan unos días”

Jugó 15 partidos con la Sub 21 del Chelsea

Lamisha Musonda arribó al Chelsea a mitad de 2012 en compañía de sus hermanos Tika y Charly, pero nunca logró destacarse en la entidad inglesa y se retiró en 2020 tras vestir la camiseta del TP Mazembe de la República Democrática del Congo. En este último tiempo, el volante de 33 años había cortado su comunicación en redes sociales y, tras varios meses sin novedades, estremeció al mundo del fútbol afirmando que transita un momento de salud “crítico” y que le quedaban “unos pocos días”.

“Hay tantas personas maravillosas a las que me habría gustado poder agradecer personalmente. Me duele pensar que tal vez no tenga esa oportunidad”, lanzó en una seguidilla de posteos en sus redes sociales, y que también fueron citados por los periódicos europeos The Sun, Daily Mirror y Sport, entre otros.

El mediocampista belga jugó en las Inferiores del Anderlecht de su país hasta que emigró al fútbol británico. Disputó 15 juegos con la Sub 21 de los Blues, en los que brindó una asistencia y fue compañero de Ruben Loftus-Cheek, Andreas Christensen y Nathan Aké, futbolistas con presente en el Milan, Barcelona y Manchester City, respectivamente.

La foto de Musonda en compañía de Lionel Messi durante una visita a las instalaciones del Barcelona

Sin sumar minutos en el plantel profesional del Chelsea, Musonda volvió a su país a comienzos de 2014 para jugar en Mechelen y tuvo diferentes pasos por el ascenso español con Llagostera y Palamós antes de colgar los botines en África. Tampoco pudo sobresalir en el ámbito de la selección, luego de disputar un puñado de encuentros en la Sub 21 de Bélgica.

La última publicación del ex jugador en sus cuentas personales se remontaba al 1 de marzo de 2024 y ahora realizó una serie de posteos en cuestión de dos días. En el primer mensaje a su comunidad de más de 17.000 seguidores, Lamisha Musonda explicó su ausencia prolongada en Instagram: “La vida tiene muchos altibajos y nadie conoce realmente el dolor que uno atraviesa. Estos últimos años han sido difíciles y agotadores para mí. Con tristeza debo informarles que he estado luchando por recuperar mi salud, por eso no he podido estar en las redes sociales”.

“Tuve que aceptar que mi salud está en una condición crítica y ahora solo estoy luchando por seguir con vida”, escribió y le pidió ayuda y oraciones a los usuarios: “No voy a rendirme hasta que llegue mi último aliento”.

Sus comunicados fueron escritos en inglés y francés y los acompañó de diversas imágenes de toda su carrera, entre las que destacan varias de su paso por el Chelsea y una postal junto al ex tenista Andy Murray: “Mientras tomo conciencia de que solo me quedan unos pocos días, también me doy cuenta de que tuve a muchas personas a mi lado y siempre voy a valorar esos recuerdos. La vida es difícil, pero la vista es hermosa”.

La imagen de Musonda junto a Andy Murray

Horas después, decidió publicar una imagen en compañía de su círculo íntimo bajo la leyenda “ayuda a tu familia, haz amigos y sé agradecido”. Inmediatamente, se multiplicaron los mensajes de afecto y cariño hacia Musonda, incluso al interior del deporte porque Matías Suárez, ex jugador de River y compañero en su etapa en el Anderlecht, le escribió: “Vamos hermano, fuerzas, que tú eres un luchador”. También se sumó a la movida Romelu Lukaku: “Coraje Lamisha. Estamos con ustedes”.

El revuelo despertado por su figura motivó otro mensaje de Lamisha Musonda haciéndose eco de estas energías: “Quiero agradecer a Dios por las oraciones y los mensajes amables, llenos de positividad y amor, que he recibido de todos. También quiero agradecer a mi familia. Mis hermanos y mis padres me aman más que a nada”.

“De ninguna manera soy una persona perfecta. Nadie lo es. También quiero agradecer al fútbol y a la escuela, por enseñarme lecciones de vida reales. Quiero que me recuerden como alguien que no se dejó llevar por los elogios, sino por las buenas personas que conocí en el camino… los compañeros de equipo, los profesores, los entrenadores, los choferes de colectivo… Por ellos lucho y me mantengo fuerte. Ganemos cada día, uno a la vez“, sentenció en una dolorosa misiva.

En el ámbito familiar, Charly Musonda, el padre de la familia, disputó más de 150 partidos con el Anderlecht desde 1987 a 1995. Uno de sus hijos, Charly Musonda Jr., participó en siete compromisos con la Primera del Chelsea y pasó por diferentes equipos, como el Betis de España. El otro de los hermanos, Tika, se desempeña como scout en el Liverpool de Inglaterra.

Tiene 33 años y nació en Bélgica