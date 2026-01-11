La historia desconocida detrás de “Bliss”, el fondo de pantalla de Windows XP que marcó a toda una generación

La imagen ‘Bliss’ de Windows XP se convirtió en el fondo de pantalla más visto del mundo, marcando un antes y después en la cultura digital (Windows)

A mediados de los años 90, una colina verde bajo un cielo azul intenso captó la atención del mundo digital. La fotografía, inmortalizada como fondo de pantalla por Microsoft para Windows XP, apareció por primera vez en las computadoras personales en 2001.

La escena, sencilla y serena, se convirtió en la imagen más vista por usuarios en oficinas y hogares a nivel global. El autor de la foto, Chuck O’Rear, realizó la toma durante un viaje rutinario al norte de San Francisco, en California, sin sospechar que ese instante marcaría un hito en su vida y en la cultura visual contemporánea.

El retrato de la colina, denominado originalmente Bucolic Green Hills, buscaba transmitir modernidad y optimismo. Con el tiempo, se transformó en un ícono de la era digital y en el fondo de pantalla más famoso del planeta. Esta imagen, conocida como Bliss, reflejó la promesa de un futuro tecnológico amable y accesible para millones de personas.

La historia detrás de la fotografía revela un relato personal inesperado. Mientras el mundo adoptaba la imagen como un símbolo de calma, para O’Rear representaba mucho más que una simple parada en el camino.

Chuck O'Rear sostiene una copia marcada de "Bliss" (Terence Ford)

Un encuentro fortuito y el nacimiento de una relación

De acuerdo con BBC News, Chuck O’Rear, exfotógrafo de National Geographic, recorría semanalmente el Valle de Napa para visitar a Daphne Larkin, una experiodista con quien iniciaba una relación. Sus encuentros se producían los viernes, tras conducir 80 kilómetros desde St. Helena hasta el condado de Marin. El vínculo entre ambos surgió en 1994 durante un almuerzo organizado por amigos en común, quienes intuían que compartían intereses y un pasado profesional similar.

Ambos habían atravesado experiencias difíciles, como divorcios y la crianza de hijos con discapacidades. Esa vivencia compartida les permitió forjar una conexión profunda, basada en la empatía y la comprensión.

Daphne, tras una década como periodista en las Naciones Unidas, trabajaba como vicepresidenta senior de Comunicaciones Corporativas en una entidad bancaria. Chuck, a su vez, sumaba 25 años de trabajo para National Geographic, con dos portadas en la prestigiosa publicación.

La relación avanzó lentamente. Daphne y Chuck cultivaron una amistad durante un año antes de consolidar su romance. Viajaron juntos, recorrieron el mundo y compartieron proyectos ligados a la pasión de ambos: la fotografía y la escritura.

La imagen que selló una etapa y una oportunidad inesperada

Según Daphne Larkin, el hijo de Chuck, hoy de 65 años, nunca pudo caminar y necesita cuidados constantes. Por su parte, Daphne perdió a su hijo Lucien a los 10 años, tras complicaciones derivadas de una operación de corazón fallida. Estas experiencias los unieron aún más, y Daphne se convirtió en una voz pionera sobre la paternidad de niños con discapacidades, escribiendo columnas para la revista “Parenting”.

Chuck O’Rear captó por casualidad la emblemática foto de la colina verde en California durante un viaje al norte de San Francisco (Windows)

La imagen de Bliss nació en uno de los viajes de Chuck para ver a Daphne. Detenerse a tomar fotografías de paisajes era habitual para él, pero esa vez la escena sería trascendental.

Daphne descubrió la existencia de la foto cinco años después, cuando el agente de Chuck informó que Microsoft había adquirido la imagen por una suma de seis cifras, protegida por un acuerdo de confidencialidad.

Un legado compartido y una vida lejos del bullicio

La pareja recuerda con humor que Bliss fue “responsable” de su matrimonio y que la imagen los acompañó durante viajes por el mundo. Chuck asegura haber visto la fotografía en ferris en Grecia, en lugares de India, así como en aeropuertos y hoteles internacionales. La difusión global de la imagen convirtió un momento personal en un fenómeno colectivo.

Actualmente, ambos viven en las montañas Blue Ridge, en Carolina del Norte, rodeados de naturaleza y tranquilidad en una reserva privada. Chuck se dedica a la fotografía con su celular y disfruta de su retiro, mientras Daphne enseña escritura de memorias y colabora con un periódico local.

En sus relatos, suele incluir historias sobre su vida junto a Chuck y sueña con transformar su experiencia en un guion para cine.

El vínculo personal entre Chuck O’Rear y Daphne Larkin nació de experiencias compartidas y consolidó el legado de la fotografía más famosa de Microsoft (win32.run/)

Sus jornadas transcurren entre caminatas matutinas y baños en el lago durante el verano. Disfrutan de la compañía de una comunidad acogedora y sienten que, tras años de desafíos, encontraron una manera plena de compartir la vida.

La imagen que sigue conectando historias

Bliss permanece como un símbolo especial para la pareja. Daphne reflexiona sobre el impacto universal de la imagen: “Cuando la miras, se convierte en tu propia historia”. La fotografía despierta recuerdos personales en quienes la contemplan, conectando momentos individuales con un paisaje que trascendió fronteras.

La vida de Chuck O’Rear y Daphne Larkin demuestra cómo un instante casual puede transformar no solo la historia de una pareja, sino también la memoria digital de toda una generación. La colina verde que inspiró optimismo y serenidad sigue siendo, para millones, la entrada a un mundo de posibilidades. Para sus autores, representa el testimonio de una vida compartida y una pasión inalterable por contar historias.