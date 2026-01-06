“¿Por qué a mí?”: el complot para lesionar a una atleta olímpica y la crónica del “golpe que se escuchó en todo el mundo”

El video muestra los instantes previos y posteriores a la agresión sufrida por Nancy Kerrigan. "¿Por qué a mí?" se pregunta

Hace 32 años un hecho relacionado con un deporte no muy popular tuvo repercusiones inusitadas. El mundo del patinaje artístico de los Estados Unidos se conmocionó por un episodio que salía de lo común, que a todas luces vaticinaba un escándalo, uno de los más grandes del mundo deportivo, al menos hasta entonces.

El 6 de enero de 1994, un evento conocido como “The Whack Heard ’Round the World/El golpe que se oyó en todo el mundo” conmocionó al patinaje artístico estadounidense cuando la campeona nacional Nancy Kerrigan fue agredida físicamente cerca de su rodilla derecha.

Nancy Kerrigan (de blanco) y Tonya Harding (de calza negra) comparten la pista en un entrenamiento. Cuando se produjo la agresión tenían 24 y 23 años, respectivamente (© Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Aquel ataque ocurrió un día antes de su participación en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico de Estados Unidos, competencia clave para definir quiénes representarían al país en los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizaron en Lillehammer, Noruega, en 1994.

Kerrigan se dirigía al vestuario tras una sesión de práctica en el Cobo Arena de Detroit cuando un hombre corpulento, vestido de negro, la golpeó con una barra de metal. “¿Por qué? ¿Por qué? Me duele mucho. ¿Por qué a mí?”, gritó Kerrigan mientras permanecía en el suelo, herida e incapacitada para competir. El antes y el después del golpe quedó registrado por una cámara de TV que mostró cómo Kerrigan terminó de entrenar y se dirigía a los vestuarios. Se escuchó un grito y la cámara se dirigió hasta un pasillo donde encontraron a la patinadora tirada y llorando. Allí fue cuando se preguntó: “¿Por qué a mí?“.

El caso se convirtió en una especie de telenovela nacional. En la foto: Nancy Karrigan

La ausencia de Kerrigan en la competencia permitió que Tonya Harding se alzara con el primer puesto el 8 de enero de 1994, seguida por la joven de 13 años, Michelle Kwan. Aunque técnicamente Harding y Kwan habían asegurado los cupos olímpicos, los directivos del patinaje estadounidense aclararon que Kerrigan tendría un lugar en el equipo si lograba recuperarse a tiempo.

Las investigaciones sobre el ataque se intensificaron el 11 de enero de 1994, cuando el FBI empezó a indagar una denuncia que involucraba al ex esposo de Harding, Jeff Gillooly, y a su guardaespaldas, Shawn Eckardt. Un día después, Eckardt confesó su participación ante las autoridades, implicando en el complot a Gillooly, a la propia Harding y a sus conocidos Shane Stant y Derrick Smith.

Tonya Harding estuvo involucrada en la planificación de la agresión de su rival: Nancy Kerrigan

Stant, quien finalmente fue condenado como el autor material del ataque, recibió 6.500 dólares por llevarlo a cabo, mientras que Smith actuó como conductor del vehículo de huida y se entregó rápidamente a la policía.

El 14 de enero, Stant se entregó al FBI, mientras que su abuela, Mae Loomis, se vio envuelta en un incidente mediático al enfrentar a periodistas con una escopeta en Phoenix. Loomis disparó al aire y exclamó: “¡Soy una abuela armada!”.

¿Por qué a mí?. La portada del Daily News de Nueva York y la pregunta que se hizo Nancy Kerrigan momentos después de la agresión que había sufrido

Para el 16 de enero, Kerrigan reanudó su entrenamiento, obligándose a demostrar ante los directivos de patinaje de Estados Unidos que estaba en condiciones de competir en los Juegos Olímpicos, que comenzarían en menos de un mes.

El 19 de enero, Gillooly se entregó a la policía tras emitirse una orden de arresto en su contra. Una semana después, Gillooly confesó y se señaló a sí mismo, a Harding, a Eckardt, a Stant y a Smith como partícipes del ataque.

Tonya Harding fue castigada severamente por las autoridades del patinaje de Estados Unidos

La presión pública sobre Tonya Harding aumentó considerablemente, sobre todo después de la confesión de Gillooly. El 27 de enero, durante una conferencia de prensa, Harding admitió: “Soy responsable... por no informar sobre cosas que supe del asalto”, y agregó que había corregido ese error. Además, expresó: “Sé que los he decepcionado, pero también me he decepcionado a mí misma. Aún quiero representar a mi país en Lillehammer, Noruega, el próximo mes”.

El 1 de febrero de 1994, Gillooly se declaró culpable de asociación ilícita y fue sentenciado, en julio de ese año, a dos años de prisión y una multa de 100.000 dólares.

Tras prolongadas discusiones entre la Asociación Estadounidense de Patinaje Artístico, el Comité Olímpico de Estados Unidos y Harding, finalmente el 12 de febrero se acordó que Harding participaría en los Juegos de Lillehammer.

Las patinadoras Nancy Kerrigan y Tonya Harding. El caso se convirtió en un escándalo

Durante los Juegos Olímpicos, el 23 de febrero de 1994, tanto Kerrigan como Harding compitieron. El interés mediático alcanzó cifras históricas, ya que aproximadamente el 70% de los televisores en Estados Unidos, es decir, 110,5 millones de espectadores, sintonizaron la transmisión de la competencia por CBS. Las cifras de audiencia, inusitadas para el patinaje artístico, se debieron al tono de novela de la tarde que tenía el caso de las dos deportistas. En el programa corto (una muestra de dos minutos, cuarenta segundos), ambas patinadoras tomaron la pista, lo que incrementó la tensión y la atención sobre el caso.

En la final del 25 de febrero, la atención volvió a centrarse en Harding cuando, durante el programa de rutina libre, reportó entre lágrimas un problema con una de las agujetas de sus patines y solicitó a los jueces la oportunidad de reiniciar su presentación. Los jueces aceptaron su pedido, pero Harding terminó en la octava posición. Por su parte, Kerrigan ofreció una actuación casi impecable y obtuvo la medalla de plata, quedando muy cerca del oro, que fue para Oksana Baiul de Ucrania.

Las repercusiones legales continuaron más allá de los Juegos Olímpicos. El 16 de marzo de 1994, Harding se declaró culpable de obstrucción a la justicia en el caso del ataque a Kerrigan. Fue sentenciada a tres años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y al pago de 160.000 dólares. No recibió condena de prisión. En mayo de ese año, Stant y Smith, tras declararse culpables de asalto en segundo grado, recibieron una condena a 18 meses de cárcel cada uno, mientras que Eckardt inició su propia sentencia de 18 meses por asociación ilícita dos meses después.

Nancy Kerrigan fue elegida para integrar el Salón de la Fama de Estados Unidos en patinaje artístico

El 30 de junio de 1994, la Asociación Estadounidense de Patinaje Artístico impuso la sanción más severa a Harding: fue expulsada de por vida de la organización y despojada de su título nacional de 1994, lo que puso fin a cualquier posibilidad de continuar su carrera profesional dentro del patinaje, ya fuese como competidora o entrenadora.

El impacto mediático y cultural del caso trascendió el ámbito deportivo. El 18 de mayo de 1995, la exitosa serie Seinfeld incluyó una parodia del escándalo en un episodio con la participación especial de Bette Midler. En esa oportunidad, George Costanza lesiona a Midler en un partido de sóftbol, lo cual permite que la nueva novia de Jerry Seinfeld ocupe su lugar como suplente en un musical de Broadway. Antes de Seinfeld, ya se habían producido parodias en programas como Comedy Central, Late Night with Conan O’Brien y Saturday Night Live durante 1994.

Diciembre de 2017: Tonya Harding y la actriz Margot Robbie que hizo de la patinadora en la película "I, Tonya/Yo, Tonya" (Photo by Scott Kirkland/PictureGroup)

Años después, el 9 de enero de 2004, Kerrigan fue reconocida por su trayectoria al ser incorporada al Salón de la Fama del Patinaje Artístico de Estados Unidos. Al momento de su designación, figuraba entre las únicas cinco mujeres estadounidenses que habían conseguido medallas en dos Juegos Olímpicos diferentes. En declaraciones realizadas por entonces, Kerrigan expresó: “Lo bueno de ser incluida en el Salón de la Fama es que me están reconociendo por el patinaje, no solo por ser una víctima”. Paralelamente, Harding buscaba reinventarse profesionalmente, explorando una carrera como boxeadora de celebridades.

El repaso mediático y cultural de la historia de Harding y Kerrigan continuó. El 8 de diciembre de 2017 se estrenó la película I, Tonya/Yo, Tonya, una aproximación que, a diferencia de parodias previas, abordó el caso con mayor profundidad. El filme, protagonizado por Margot Robbie en el papel de Harding, se centró en las relaciones de la patinadora con su madre, supuestamente abusiva (interpretada por Allison Janney, ganadora del Oscar por este papel), y con Gillooly (interpretado por Sebastian Stan). También se exploraron las dificultades que enfrentaba Harding como deportista de origen humilde, una característica resaltada en su biografía oficial de los Juegos Olímpicos. Harding, quien vendió los derechos de su historia para el proyecto, declaró al diario The New York Times que la película le parecía “magnífica”.

La historia de la agresión a Nancy Kerrigan fue tapa de la revista Time el 24 de enero de 1994. Se transformó en un hecho de alcance nacional en Estados Unidos

La secuencia de hechos que rodearon el ataque a Nancy Kerrigan y la posterior investigación sacudió los cimientos del patinaje artístico estadounidense y atrajo la atención de todo Estados Unidos: se transformó en un caso nacional y que tuvo repercusiones en otros países, básicamente aquellos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El caso, que comenzó hace 32 años, tenía muchos condimentos: agresiones físicas, confesiones públicas, juicios mediáticos y sanciones deportivas de gran alcance, estableciendo un precedente sobre el impacto que los conflictos personales pueden tener en las competencias deportivas de alto nivel.