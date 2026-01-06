Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos

La mirra, resina aromática extraída del Commiphora myrrha, fue uno de los regalos de los Reyes Magos al niño Jesús por su valor simbólico y medicinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mirra, uno de los tres regalos que los Reyes Magos entregaron a Jesús en la noche del 6 de enero, posee una historia que mezcla tradición, ciencia y simbolismo. La celebración ocurre en Belén, hace más de dos mil años, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecieron oro, incienso y mirra al recién nacido. Mientras el oro y el incienso resultan fáciles de identificar, la mirra sigue generando interrogantes sobre su origen y utilidad.

El relato tradicional describe a la mirra como un presente cargado de significado, aunque menos conocido y comprendido que los otros dos obsequios. Este compuesto, extraído de la resina de un árbol, capturó la atención de estudiosos y creyentes por igual. La festividad de Reyes se mantiene vigente, aunque los regalos actuales suelen diferir mucho de los originales.

La mirra se obtiene al hacer una incisión en la corteza del Commiphora myrrha, un árbol que crece principalmente en el noreste de África, Arabia, Egipto y la región turca de Anatolia. El líquido amarillo, al secarse, presenta tonos rojizos y un aroma intenso.

El árbol de la mirra crece en el noreste de África, Arabia, Egipto y Anatolia, zonas que mantienen activa la tradición sobre este producto natural crédito Archivo Infobae

Usos históricos y valor en la antigüedad

De acuerdo con National Geographic, la mirra se consideraba un bien de gran valor en la Antigüedad, superaba incluso al oro en ciertos contextos. Su demanda se debía tanto a sus propiedades medicinales como a su utilidad en diferentes ámbitos. Los pueblos antiguos la empleaban en rituales religiosos, prácticas funerarias y la elaboración de perfumes.

La resina tenía un papel destacado en el embalsamamiento de los muertos, ya que sus poderes antibacterianos ayudaban a retrasar la descomposición. Según investigaciones recientes, la mirra puede eliminar más del 50% de los microorganismos presentes cuando se utiliza como incienso. Esta capacidad la convirtió en un recurso fundamental para la conservación de cuerpos y la purificación de espacios cerrados.

La mirra también se incorporaba a tratamientos médicos por sus efectos antiinflamatorios, antisépticos y antioxidantes. Las fuentes consultadas señalan que los curanderos y médicos de la época la usaban para detener hemorragias, favorecer la cicatrización y aliviar problemas respiratorios mediante su aroma.

En la Antigüedad, la mirra se valoraba más que el oro gracias a sus usos en rituales religiosos, embalsamamientos y la fabricación de perfumes (Archivo Infobae)

Presencia en la vida moderna y aplicaciones actuales

Aunque la mirra parece haber desaparecido de la vida cotidiana, sigue presente en numerosos productos contemporáneos. Según los especialistas citados por National Geographic, la industria cosmética la incorpora en perfumes, lociones y cremas. Su acción antiséptica resulta fundamental para la fabricación de enjuagues bucales, desodorantes, tónicos cutáneos, pomadas y ungüentos para manos y pies.

El comercio de productos naturales incluye la mirra como ingrediente destacado, disponible en herboristerías y tiendas especializadas. Su uso actual demuestra la vigencia de los remedios ancestrales y la conexión entre la medicina antigua y la moderna.

Las propiedades de la mirra la convierten en un elemento versátil, apto tanto para el cuidado personal como para la higiene y la salud. El público puede acceder a sus beneficios de manera sencilla gracias a la comercialización de preparados y extractos naturales.

Simbolismo religioso y significado en la tradición cristiana

En el contexto de la tradición cristiana, la mirra adquiere un valor simbólico profundo. De acuerdo con los textos bíblicos, representa la dimensión humana y mortal de Jesús. La entrega de oro alude a su condición de rey, el incienso a su divinidad, y la mirra a su destino de sufrimiento y sacrificio.

El uso de la mirra en embalsamamientos reforzaba su asociación con la muerte y la fragilidad de la existencia. Los Reyes Magos, al ofrecer este presente, reconocían la humanidad de Jesús y anticipaban el sufrimiento que, según la fe cristiana, asumiría para redimir a la humanidad.

Este simbolismo perdura en la celebración de la Epifanía, cuando millones de personas recuerdan la visita de los Magos y los significados atribuidos a cada regalo. La historia de la mirra, así, trasciende el ámbito religioso y encuentra eco en la ciencia y la cultura popular.

Las propiedades antibacterianas de la mirra permitían retrasar la descomposición de cuerpos y purificar ambientes cerrados en ceremonias antiguas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mirra: entre la historia y la ciencia

La investigación moderna respalda muchos de los beneficios atribuidos a la mirra durante siglos. Los compuestos que contiene fueron objeto de análisis en laboratorios, y su eficacia como antiséptico y antiinflamatorio cuenta con respaldo científico. Sin embargo, la comunidad médica recomienda el uso responsable y consultar a un profesional de la salud antes de emplear remedios naturales.

La popularidad de la mirra en la antigüedad y su permanencia en productos actuales reflejan su relevancia histórica y cultural. La resina, que un día fue considerada más valiosa que el oro, conserva su lugar como símbolo y recurso práctico.

En síntesis, la mirra representa un puente entre la tradición, la ciencia y la vida cotidiana. Su historia ilustra cómo un regalo de hace más de dos mil años sigue generando interés y utilidad en el mundo contemporáneo.