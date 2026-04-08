“Cuando llegó la noticia del gol de Agüero, eso nos mató”, el lamento de Nani por el título perdido ante el Manchester City

La definición de la Premier LEague 2011/12 y el frustrado festejo del Manchester United

La temporada 2011/12 de la Premier League quedó marcada por uno de los desenlaces más recordados en el fútbol inglés: el gol en los últimos segundos de Sergio Agüero para el Manchester City. Más de una década después, aquel 13 de mayo de 2012 sigue siendo una herida para Nani, exjugador del Manchester United, quien reconoce que perder el título de esa forma es uno de los episodios de mayor impacto en su carrera. Tanto él como varios jugadores y aficionados del United consideran ese desenlace un golpe difícil de digerir, al tratarse no solo de la caída ante el clásico rival, sino también por la forma en que el campeonato cambió de manos sobre el final.

En una entrevista con la revista británica especializada FourFourTwo, Nani detalló cómo vivió aquel cierre del certamen, que se decidió en los instantes finales: “Cuando llegó la noticia del gol de Agüero contra el QPR, eso nos mató. Hubiéramos preferido perder el título por varios puntos”. Así relató el portugués la manera en que ese momento definió la Premier League para el City y dejó a los Red Devils sin trofeo, agregando que la forma en que se escapó el campeonato permanece en su memoria.

El Manchester United llegó a la última jornada empatado en puntos con el Manchester City, pero con desventaja en la diferencia de goles. Los dirigidos por Sir Alex Ferguson ganaron 1-0 al Sunderland, aunque el tanto de Agüero en el minuto 94 le dio la corona al City. Según el portal de estadísticas deportivas Opta, fue la primera vez en la historia de la liga inglesa que el título se definió por goles a favor, de acuerdo a la regla de desempate ante igualdad en puntos, lo que incrementó la frustración en el plantel de Old Trafford.

La secuencia que definió la Premier League

En la última fecha de la temporada, el Manchester United cumplió su parte al imponerse de visitante ante Sunderland. La definición, sin embargo, dependía del Manchester City, que recibía al Queens Park Rangers en el Etihad Stadium. El equipo dirigido por Roberto Mancini necesitaba ganar para quedarse con el campeonato, pero, a pocos minutos del final, estaban 2-1 abajo en el marcador.

No obstante, el desenlace fue singularmente dramático: Edin Džeko igualó el partido en el minuto 92 y, solo un minuto después, Sergio Agüero marcó el gol decisivo para establecer el 3-2. En ese momento, los jugadores del United, incluido Nani, esperaban noticias en el campo del Stadium of Light.

El gol de Sergio Agüero en 2012 definió la Premier League a favor del Manchester City y dejó una profunda herida en el Manchester United (Composición fotográfica)

“Nuestro partido terminó antes que el del City y todos estábamos de pie sobre el césped cuando llegó la noticia del gol de Agüero. Eso nos mató. Aunque había sido una muy buena temporada, perder la Premier League de esa manera fue un golpe muy duro y difícil de superar”, confesó el portugués a FourFourTwo.

Así, la temporada quedó en la historia como una de las más parejas del fútbol inglés, con ambos equipos finalizando con 89 puntos. Aunque el City imponiéndose por la diferencia de goles.

La reacción del vestuario del Manchester United

Tras el desenlace, la atmósfera en el vestuario del United reflejó el impacto que tuvo la definición. “Estaba devastado, no solo porque habíamos perdido el título, sino por la forma en que sucedió. Hubiéramos preferido perder por varios puntos. Cuando sabes que podrías haber marcado un gol más en algún partido y ganar el título, eso se vuelve un sentimiento amargo que te acompaña toda la vida”, compartió Nani.

La imagen de los futbolistas del United, inmóviles y en silencio sobre el césped tras el partido, quedó como un símbolo de la situación vivida aquella tarde. Quienes la presenciaron recuerdan que fue una de las jornadas más difíciles para el grupo dirigido por Sir Alex Ferguson, quien también se refirió públicamente a ese encuentro como uno de los más duros en su carrera.

El impacto psicológico en Nani y el Manchester United

La pérdida del campeonato en los últimos minutos dejó secuelas duraderas en el plantel inglés, y especialmente en Nani. El futbolista reconoció que, más allá de haber levantado grandes títulos como la Champions League y la Eurocopa con Portugal, el cierre de ese torneo lo afecta hasta hoy. “Aunque tuvimos una gran campaña, dejar escapar el título en el último momento fue un golpe muy duro. La manera en que sucedió lo hizo aún más difícil de aceptar”, afirmó el exjugador del United.

A pesar de las cicatrices del pasado, Nani logró coronarse campeón de la Premier League con el Manchester United en la temporada 2012/13 (REUTERS)

La frustración persistente se hace evidente en otras declaraciones del portugués, quien resumió el sentir general con la frase destacada: “Hubiéramos preferido perder el título por varios puntos”. Además, enfatizó: “Una diferencia de varios puntos. Saber que un solo gol, en cualquier partido de la temporada, habría cambiado la historia, es algo que duele mucho y que siempre recordaré”, puntualizó en su entrevista a FourFourTwo.

Otros recuerdos amargos en la carrera de Nani

El dolor que significó no ganar aquella Premier League para Nani permanece como el más recordado, pero no es el único. Durante su ciclo en el Manchester United vivió otros momentos complejos. Entre ellos, la expulsión frente al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League 2012/13, tras una tarjeta roja por una entrada sobre Raphael Varane.

“He sentido una gran frustración”, expresó sobre ese hecho. “Nunca he podido entender una decisión tan injusta; el árbitro arruinó la eliminatoria, porque estoy convencido de que no habríamos perdido si no me hubieran expulsado. Hasta ese momento, estábamos jugando bien y yo había participado en la jugada del gol”.

Sobre el impacto en Sir Alex Ferguson, agregó: “Apenas habló. Normalmente, cuando había una injusticia, protestaba y se hacía oír, pero esa noche no. No recuerdo haberlo visto así antes en Old Trafford”.

Para Nani, tanto el cierre de la Premier League 2011/12 como los reveses en la Champions, “marcaron” su paso por el fútbol inglés. Las cicatrices por lo que pudo haber sido siguen presentes hasta el día de hoy, más allá de los títulos obtenidos. Sin embargo, un año después de aquel disgusto, el portugués tuvo su revancha al coronarse campeón con los Red Devils en la temporada 2012/13, en la que fue la última liga ganada por Ferguson antes de su salida.