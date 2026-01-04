Nació libre, fue engañado con una oferta laboral, secuestrado y esclavizado durante doce años: la vida y la lucha de Solomon Northup

Boceto de Solomon Northup realizado por Frederick M. Coffin (grabado por Nathaniel Orr), publicado en 1855 en Twelve Years a Slave

Durante doce años, Solomon Northup dejó de ser Solomon Northup. Su nombre se redujo a un número, a una posesión, a un cuerpo sometido a la lógica despiadada de un sistema que convertía personas en mercancías. Nació libre en Nueva York, se convirtió en un músico talentoso y un hombre instruido, pero desapareció sin dejar rastro en 1841. Mientras su familia lo buscaba con desesperación, el mismo sistema que creaba la maquinaria de la esclavitud buscaba borrarlo de la vida pública.

En los primeros días de enero de 1853 esa historia injusta da un giro tan decisivo como esperado. Luego de pasar años de resistencia silenciosa, de aferrarse a la memoria y de intentar, en secreto, hacer llegar su voz al norte, Solomon protagonizó una de las recuperaciones de identidad más extraordinarias del período previo a la Guerra Civil estadounidense. Entre el 3 y 4 de enero, volvió a pisar suelo libre, volvió a escribir su nombre verdadero y volvió a abrazar a su esposa y a sus hijos.

Aquella liberación no quedó confinada al ámbito familiar. Se convirtió en un testimonio clave del siglo XIX: 12 Years a Slave, un relato en el que expuso con crudeza la violencia del sistema esclavista y que, al mismo tiempo, restituyó a su autor el lugar que la historia había intentado arrebatarle.

Tráiler de "12 años de esclavitud", la película ganadora del Oscar a mejor película en 2014. El film adapta la autobiografía de Solomon Northup

El secuestro de un ciudadano libre

Solomon Northup había nacido el 10 de julio de 1808 en Minerva, Nueva York, en una familia afroamericana que había obtenido su libertad décadas antes. Su padre, Mintus Northup, había sido esclavizado en Rhode Island y liberado posteriormente, un antecedente que marcó de manera decisiva la vida de su hijo. Solomon creció sabiendo que su libertad era legal, pero también frágil en un país donde la esclavitud seguía siendo una institución protegida por la ley.

Instalado en Saratoga Springs, Northup llevaba una vida estable. Trabajaba como carpintero, estaba casado con Anne Hampton desde 1829 y era padre de tres hijos. Además, se había ganado reconocimiento como violinista, una habilidad que le permitía complementar sus ingresos y moverse con soltura en espacios sociales locales. Todo eso, hacía parecer que su vida transcurría dentro de los márgenes de una libertad conquistada y sostenida con esfuerzo.

En la primavera de 1841, dos hombres blancos, Merrill Brown y Abram Hamilton, se presentaron como empresarios del espectáculo. Le ofrecieron un contrato atractivo como músico para una gira, con pagos generosos y condiciones ventajosas. El destino del viaje era Washington D.C., una ciudad donde la esclavitud aún era legal pese a su cercanía con estados libres. Solomon, entusiasmado y confiado, aceptó: llevaba con él los documentos que acreditaban su condición de hombre libre y no tenía motivos aparentes para desconfiar de nadie... Pero era una trampa.

El engaño se concretó en Washington. Lo drogaron, le sacaron todos sus papeles y lo encerraron en la Yellow House, una de las cárceles privadas donde se retenía a personas esclavizadas antes de su venta.

Cuando despertó, su identidad había sido anulada. Solomon Northup había dejado de existir. Nadie reconocía su nombre ni su historia. Ante sus protestas e intentos de querer recuperar su identidad, fue golpeado y amenazado hasta que comprendió que cualquier intento de afirmar su libertad sería castigado. En cuestión de horas, un ciudadano libre había sido convertido en mercancía humana.

Ilustración del libro Doce años de esclavitud, de Solomon Northup (1853): "Rescatan a Solomon del ahorcamiento" (Autor desconocido)

Doce años de violencia, resistencia y memoria

Desde Washington fue enviado por barco a Nueva Orleans, uno de los principales centros del comercio esclavista. Allí fue vendido y revendido varias veces, iniciando un largo cautiverio en distintas plantaciones de Luisiana.

Durante los primeros años, algunos de sus dueños le permitieron conservar ciertas habilidades —como tocar el violín— que le otorgaban un trato apenas menos severo, aunque siempre dentro de un régimen de explotación absoluta.

La mayor parte de su cautiverio transcurrió en la región del Río Rojo, donde trabajó en plantaciones de algodón y caña de azúcar. El sistema estaba sostenido por la violencia sistemática: jornadas interminables, castigos corporales y una vigilancia constante destinada a quebrar cualquier atisbo de autonomía. La vida de los esclavos dependía del humor del amo y de la productividad diaria, medida sin contemplaciones.

Escena en la que Edwin Epps amenaza a Solomon, reflejando la violencia y la tensión permanente entre amos y esclavos en el sur estadounidense

El período más brutal comenzó bajo la autoridad de Edwin Epps, un plantador conocido por su sadismo. Solomon describió años de terror cotidiano como latigazos aplicados con crueldad, castigos ejemplificadores y una atmósfera de dominio absoluto. La violencia no era excepcional, sino estructural, una herramienta para sostener el sistema económico y social de la esclavitud.

Aun así, Northup se aferró a su identidad...

Mantuvo viva la memoria de su vida anterior, ayudó a otros esclavos compartiendo conocimientos prácticos y buscó, una y otra vez, la forma de hacer llegar noticias al norte. Intentó escribir cartas y confiar mensajes, pero esos esfuerzos fueron descubiertos y castigados. Solomon seguía aislado, anónimo... Pese a todo, su resistencia persistió. Para él, no aceptar el olvido fue, durante esos doce años, su forma más profunda de lucha.

El libro de Solomon Northup, "Doce años de esclavitud" (Twelve Years a Slave), es una autobiografía publicada en 1853 que narra su secuestro y doce años de esclavitud en el sur de Estados Unidos. La edición estuvo a cargo de David Wilson

El rescate que cambió la historia

La posibilidad de salir del cautiverio apareció con la llegada de Samuel Bass, un carpintero canadiense contratado para realizar trabajos en la plantación de Epps. Bass no ocultaba su rechazo a la esclavitud y expresaba abiertamente sus convicciones abolicionistas, una rareza peligrosa en el sur profundo. Northup observó durante meses antes de decidir confiarle su historia.

Finalmente, asumió el riesgo. Le reveló que había nacido libre en Nueva York, que había sido secuestrado y que su familia lo creía desaparecido. Bass aceptó ayudarlo y escribió varias cartas dirigidas a personas clave en el norte. Esos mensajes atravesaron estados y llegaron a manos de quienes aún conservaban pruebas de la identidad de Northup.

Entre ellos estaba Henry B. Northup, abogado y pariente de la familia que había liberado a Mintus Northup décadas atrás. Gracias a una ley aprobada en 1840 por el estado de Nueva York —que garantizaba asistencia legal y financiera para rescatar a ciudadanos afroamericanos secuestrados— Henry pudo actuar formalmente. Viajó a Luisiana con documentos oficiales que acreditaban la libertad de Solomon.

El proceso no fue inmediato. Hubo negociaciones tensas con autoridades locales y con el propio Epps, pero finalmente la ley se impuso. El 3 de enero de 1853, tras doce años de esclavitud ilegal, Solomon Northup recuperó su libertad. Volvió a firmar con su nombre real y regresó al norte para reencontrarse con su esposa y sus hijos, en una escena que contemporáneos describieron como profundamente conmovedora.

Nacido en 1808, hombre libre. Engañado desde Saratoga, secuestrado y vendido a la esclavitud en 1841; rescatado en 1853. Autor de "Twelve Years a Slave". Ciudad de Saratoga Springs, 1999

El libro, el legado y la persistencia de su voz

De regreso en Nueva York, Northup intentó que sus secuestradores enfrentaran la justicia. Presentó una demanda en Washington D.C., pero el caso fracasó. La ley local prohibía que un hombre negro testificara contra blancos. Aunque Brown y Hamilton fueron arrestados y liberados bajo fianza, la causa se desmoronó por falta de testimonio en contra y ambos quedaron en libertad.

Lejos de replegarse, Solomon convirtió su experiencia en una herramienta política. En 1853 publicó el libro 12 Years a Slave, que fue escrito con la ayuda de un autor abolicionista. El libro fue redactado en pocos meses y tuvo un impacto inmediato apenas vio la luz. Se vendieron alrededor de treinta mil copias y se convirtió en un testimonio central del movimiento antiesclavista, por la precisión de sus observaciones y la fuerza de su relato.

Durante los años siguientes, Northup dio decenas de conferencias en el noreste de Estados Unidos y en Canadá, relatando en primera persona el funcionamiento del sistema esclavista. Paralelamente retomó su oficio de carpintero.

Se supo de él hasta mediados de la década de 1860. Después, su rastro se volvió incierto aunque existen registros aislados de lo que pudo haber hecho. Su fecha y circunstancias de muerte no están claramente documentadas. Sin embargo, su legado sobrevivió.

Las memorias de Solomon fueron reeditadas a fines del siglo XIX y recuperadas en 1968. Desde 1999, la ciudad de Saratoga Springs, donde vivió como hombre libre antes de su secuestro, conmemora cada año el Día de Solomon Northup. Y en 2013, 12 años de esclavitud la adaptación cinematográfica del libro, dirigida por Steve McQueen, revivió su historia como lo que siempre fue: la voz que delató el sistema esclavista que lo intentó borrar.