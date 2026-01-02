De la cámara oscura al daguerrotipo: Daguerre, la primera fotografía de la Luna y la ambición de inmortalidad

El 2 de enero de 1839, en las inmediaciones de París, la primera fotografía de la Luna por parte de Louis Daguerre desató una conmoción en los círculos científicos y artísticos de Europa. Ese daguerrotipo lunar, irrepetible por la naturaleza única del procedimiento, que se perdió en un incendio, no solo representó un salto técnico, sino que inauguró una nueva sensibilidad: la posibilidad de fijar una imagen de lo que hasta entonces era inasible.

El punto de partida para este avance fue la inquietud de Daguerre por los fenómenos ópticos y los métodos para reproducir la realidad sin intermediación manual. Su experiencia previa en la creación del diorama y su dominio de la perspectiva lo impulsaron a experimentar con la cámara oscura, una herramienta ya conocida.

Lejos de ser una invención moderna, la cámara oscura llevaba tiempo acompañando a pintores y científicos. Se trata de un dispositivo óptico que consiste en una caja o habitación cerrada con un pequeño orificio en uno de sus lados. La luz que pasa por el orificio proyecta una imagen invertida del exterior sobre la superficie opuesta dentro de la caja. Durante los siglos XVI al XVIII, artistas utilizaron la cámara oscura para copiar escenas y paisajes, ya que les permitía trazar con precisión los contornos y detalles proyectados en una hoja de papel o lienzo, facilitando así el proceso de pintura.

Hacia 1826, el destino de Daguerre se entrelaza con el de Joseph Nicéphore Niépce, un terrateniente y químico autodidacta que, tras años de pruebas con sales de plata y betún de judea, había conseguido la que hoy se considera la primera fotografía conservada: una vista del patio de su casa en Gras, lograda tras ocho horas de exposición.

Daguerrotipo que retrata a su inventor, Louis Daguerre

Las primeras comunicaciones entre ambos estuvieron marcadas por la desconfianza; sin embargo, los saberes complementarios de ambos los llevaron a fundar una sociedad el 14 de diciembre de 1829. El acuerdo reconocía la prioridad de Niépce en el hallazgo de un método para fijar imágenes sin recurrir al dibujo e incluía el compromiso de compartir avances y experimentos.

Durante esa etapa, Daguerre y Niépce probaron placas de cobre, plata y cristal, empleando vapores para ennegrecer las imágenes y buscando alternativas que permitieran acortar los tiempos de exposición y mejorar la nitidez. La relación se mantuvo mediante correspondencia y envío de muestras, marcada por momentos de recelo como de colaboración abierta.

Al morir Niépce en 1833, su hijo Isidore asumió su lugar, pero las dificultades económicas lo llevaron a aceptar, en 1835, una modificación contractual propuesta por Daguerre. El nuevo documento eliminó progresivamente la referencia a Niépce y permitió que el procedimiento comenzara a conocerse públicamente bajo el nombre de daguerrotipo. Esta maniobra, más tarde denunciada por Isidore en un libro, dejó planteada la controversia sobre la verdadera autoría de la invención.

A partir de entonces, Daguerre profundizó en el perfeccionamiento técnico del proceso. Un descubrimiento fortuito en 1835 —el hallazgo de una imagen latente en una placa olvidada dentro de un armario químico, revelada por el vapor de mercurio— marcó un punto de inflexión. Daguerre observó que este método permite obtener imágenes mucho más nítidas y con tiempos de exposición relativamente menores, aunque todavía largos para los estándares actuales. El procedimiento se completó sumergiendo la placa en agua salada caliente o tiosulfato de sodio, lo que fija la imagen y garantiza su permanencia.

Joseph Nicéphore Niépce, un terrateniente y químico autodidacta había logrado la primera fotografía conservada

El daguerrotipo, presentado formalmente ante la Academia de Ciencias de París en enero de 1839, ofreció ventajas inéditas: la calidad y el detalle de la imagen superaban todo lo conocido hasta entonces, aunque la técnica impone limitaciones propias. Cada fotografía es una pieza única, imposible de reproducir; el uso de mercurio como revelador tenía riesgos tóxicos, y los prolongados tiempos de exposición restringían la inclusión de sujetos en movimiento. No obstante, la innovación de Daguerre abrió el camino para el desarrollo de nuevas técnicas y sentó las bases de la fotografía moderna.

Pintor y productor de espectáculos

Nacido el 18 de noviembre de 1787 en la localidad francesa de Cormeilles-en-Parisis, Louis-Jacques-Mandé Daguerre creció en el seno de una familia acomodada, ambiente que favoreció desde temprano su inclinación por las artes y las letras. Aunque su educación formal fue breve y concluyó a los catorce años, la facilidad de Daguerre para el dibujo lo llevó a emplearse como aprendiz de arquitecto, donde aprendió a trazar planos y dominar la perspectiva.

Daguerrotipo

La formación inicial de Daguerre se completó en los talleres de escenografía teatral, primero bajo la tutela del reconocido diseñador Degoti y luego como ayudante de Pierre Prévost, el escenógrafo más destacado del París de esa época. Esta experiencia le permitió perfeccionar tanto su destreza en el dibujo como su sensibilidad para la composición de espacios visuales complejos. Su temprana carrera en el mundo del teatro y la pintura, aunque modesta, le otorgó el dominio de los recursos necesarios para emprender los experimentos ópticos y fotográficos que lo llevarían a inscribir su nombre en la historia de la imagen.

La carrera de Louis Daguerre antes de su incursión definitiva en la fotografía estuvo marcada por la búsqueda constante de nuevas formas de representación visual y la creación de espectáculos que conjugaban arte y tecnología. Uno de sus logros más notables en este período fue la invención del diorama, una instalación escénica que transformó la manera en que el público experimentaba la ilusión de profundidad y movimiento en imágenes estáticas.

El Diorama, patentado en 1823, era mucho más que un decorado teatral: se trataba de una estructura monumental, con imágenes de dimensiones considerables que recreaban paisajes naturales, interiores de iglesias o escenas históricas. Mediante la combinación de pinturas opacas y transparentes, juegos de luces modulados y efectos sonoros, Daguerre lograba sumergir al espectador en atmósferas cambiantes, generando la impresión de estar presente en el corazón de una tempestad o en medio de una batalla. El público, acomodado en una plataforma giratoria dentro de un edificio especialmente diseñado en París, podía observar el paso de una escena a otra, experimentando la transformación de la luz y el color en tiempo real.

Un diorama de Daguerre con espectadores

Este éxito escénico le otorgó a Daguerre reconocimiento popular y la condecoración de la Legión de Honor por parte del gobierno francés, y además fue el terreno de prueba donde perfeccionó técnicas de realismo visual. La necesidad de lograr pinturas extremadamente detalladas, capaces de mantener la ilusión a cualquier distancia, lo llevó a experimentar con la cámara oscura como herramienta auxiliar en la composición de los fondos y detalles.

Difusión del invento

La difusión pública del daguerrotipo representó un cambio sorprendente en la relación de la sociedad con la imagen, impulsado tanto por la estrategia personal de Louis Daguerre como por la intervención decisiva de actores políticos y científicos de la época. Tras consolidar el perfeccionamiento técnico del procedimiento, Daguerre se aseguró respaldo financiero y legitimidad institucional. Según las reconstrucciones históricas, su acercamiento al físico y diputado François Arago fue determinante: Arago convenció al Estado francés de adquirir el invento y gestionar su presentación ante la Academia de Ciencias de París en enero de 1839.

El gobierno francés selló el acuerdo otorgando a Daguerre una pensión vitalicia anual de 6.000 francos y otra de 4.000 francos para Isidore Niépce, el hijo de Joseph Nicéphore Niépce, como compensación por los derechos sobre el proceso original. Esta adquisición estatal buscaba liberar el invento para su uso público y garantizar su rápida expansión, tanto en Francia como en el resto de Europa y los Estados Unidos.

En paralelo, Daguerre y su cuñado Alphonse Giroux comenzaron la fabricación y comercialización de cámaras específicas para el procedimiento, conocidas como Daguerrotipo. Cada aparato era numerado y firmado por el propio Daguerre, acompañado de manuales explicativos que detallaban el método paso a paso. El éxito comercial fue inmediato: en el primer año, solo en París, se estima que circularon más de 500.000 daguerrotipos. La venta de cámaras y la traducción de los manuales a los principales idiomas europeos permitieron que la práctica de la fotografía se extendiera velozmente por el continente y cruzara el Atlántico.

La estrategia de difusión incluyó demostraciones públicas, venta de acciones y campañas de promoción, aunque también estuvo marcada por episodios de disputa y maniobras para asegurar el reconocimiento de la autoría. En este contexto, la figura de Daguerre fue elevada a la categoría de precursor de la fotografía, mientras la contribución pionera de Niépce solo recuperaría visibilidad plena con el paso de los años y la publicación de testimonios críticos por parte de su familia.

Interior del estudio del artista Louis Daguerre en 1837, titulada "L'Atelier de l'artiste" (El taller del artista)

Una imagen fiel y duradera

El impacto social del daguerrotipo se manifestó de inmediato en los usos y costumbres de la época, abriendo nuevas puertas tanto en la ciencia como en las artes y la vida cotidiana. Daguerre concebía su invento inicialmente como una herramienta para la investigación científica, la documentación artística y la conservación de paisajes lejanos. Sin embargo, el retrato se convirtió rápidamente en el uso dominante: la posibilidad de obtener una imagen fiel y duradera de una persona, sin la intermediación del dibujante o pintor, atrapó la imaginación de la sociedad parisina y, poco después, la de otras ciudades del mundo.

El procedimiento también encontró un uso frecuente en la cultura funeraria de la época. Se documentan numerosos daguerrotipos realizados a personas fallecidas, incluidos bebés, como última despedida para sus familias. Estas imágenes, coloreadas a mano sobre la superficie metálica, representaban uno de los pocos modos de preservar el recuerdo físico ante la inminente desaparición.

A pesar de la fascinación inicial, las limitaciones técnicas del daguerrotipo pronto quedaron en evidencia. El extenso tiempo de exposición —que en las primeras versiones podía superar los diez minutos— impedía registrar escenas dinámicas y hacía desaparecer de la imagen todo lo que se moviera demasiado rápido. Así, en la célebre toma del Boulevard du Temple, solo permanecieron visibles un hombre y un limpiabotas, ambos inmóviles durante toda la exposición.

La aceptación social de la fotografía desató una carrera vertiginosa por perfeccionar la técnica. Hacia 1841, el británico William Talbot presentó el calotipo, basado en un negativo sobre papel que permitía realizar múltiples copias y reducía notablemente los tiempos de exposición. Al poco tiempo, la aparición del colodión húmedo y el uso de placas de vidrio desplazaron al daguerrotipo como estándar, aunque este continuó siendo valorado como expresión artística y documento testimonial.

Durante los últimos años de su vida, Louis Daguerre mantuvo un rol activo en la promoción y perfeccionamiento de la técnica fotográfica. Dedicado a la fabricación de material especializado y a la realización de demostraciones públicas, consolidó su lugar en el entorno científico y artístico europeo. Recibió distinciones y menciones honoríficas en academias extranjeras, además del reconocimiento formal por parte del Estado francés, que lo consagró como figura central en la historia de la imagen.

El 10 de julio de 1851, Daguerre murió en Bry-sur-Marne. Dejó tras de sí un legado que transformó la manera en que la humanidad percibe y eterniza la realidad. Cualquier persona, ya no necesariamente un rey o un noble, podía quedar plasmada en un retrato. La imagen se democratizaba. Su invento, aunque rápidamente superado por nuevos avances técnicos, abrió el camino a la fotografía moderna e instaló la posibilidad de inmortalizar caras, paisajes y escenas de la vida cotidiana con una fidelidad inédita hasta entonces.