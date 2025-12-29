El día que la hija de un cacique le salvó la vida a un colono inglés: la verdadera historia de la princesa Pocahontas

Pocahontas, cuyo verdadero nombre era Matoaka, marcó la historia como hija del jefe Powhatan en la Confederación Powhatan de Virginia

Para la mayoría de las personas, el nombre de Pocahontas evoca a la pequeña princesa india de las películas animadas que produjeron los estudios Disney en la década del 90, pero muchas desconocen que se trató de una persona real y que, incluso, tuvo su papel en las primeras escaramuzas entre las tribus del territorio norteamericano y los primeros colonos que llegaron a esas tierras. Por lo menos de eso dejan constancia algunos de los escritos del capitán inglés John Smith, fundador de Jamestown, en el actual territorio de Virginia, a quien le salvó la vida en una fecha precisa, el 29 de diciembre de 1607, cuando supuestamente estaba a punto de ser ejecutado.

En las historias que se cuentan sobre la verdadera Pocachontas resulta difícil diferenciar la leyenda de la realidad. Sí se sabe que nació en 1595 y que pertenecía por vía paterna al pueblo pamunkey, una importante comunidad de la Confederación Powhatan, una agrupación de alrededor de treinta pueblos o naciones originarias del actual territorio estadounidense –más precisamente de Virginia- que a su vez formaban parte del grupo lingüístico algonquino. Su verdadero nombre era Matoaka, aunque desde niña la apodaron también Pokahantesú, un vocablo que puede traducirse como “traviesa” o “inquieta”, y que los primeros colonos ingleses pronunciaban como “pocahontas”. Cuando murió en Inglaterra, con solo 21 años, la enterraron con el nombre que le impusieron al bautizarse antes de su casamiento con Rolfe, Rebecca.

Pocahontas era la hija mayor de Wahunsonacock, un jefe indio al que los europeos llamaban Powhatan, confundiendo su nombre con el de su pueblo. Los powhatan eran una comunidad hermanada por la misma lengua con otras tribus, como los pies negros, los cheyennes o los arapahos. Eran originarios del norte de Florida, de donde a mediados del siglo XVI fueron empujados por otros pueblos –o quizás por los conquistadores españoles- hacia los actuales territorios de Virginia y Maryland.

Allí formaron, una gran confederación con otros pueblos fronterizos, llamada Tsenacommacah, que incluía unas doscientas aldeas y alrededor poblaciones más grandes. Cuando llegaron los primeros ingleses a esa zona, sumaban unos 15.000 habitantes distribuidos en una superficie de más de veinte mil kilómetros cuadrados. Vivían de la agricultura, de la caza y de la pesca, y el poder se transmitía por línea materna, lo que explica la importancia que tenía, aun siendo una niña, Pocahontas en su comunidad.

La vida real de Pocahontas difiere del mito popularizado por Disney, siendo protagonista de las tensiones entre pueblos nativos y colonos ingleses en el siglo XVII

La “salvación” de Smith

Corría mayo de 1607 cuando un grupo de unos cien colonos ingleses comandados por el capitán John Smith llegó a lo que hoy es territorio de Virginia y se estableció en una precaria población a la que llamaron Jamestown en honor al rey James que por entonces estaba apoltronado en el trono británico. Al principio, nativos y colonos se trataron con respeto, intercambiando alimentos por armas y herramientas que traían los ingleses, pero al llegar el invierno la situación se puso tensa: los Powhatan tenían una escasa reserva de granos y carne como para comerciar y los colonos se estaban muriendo de hambre. Entonces pasaron de las negociaciones a las escaramuzas armadas.

Durante uno de esos enfrentamientos el capitán Smith fue capturado por el hermano de Wahunsonacock, llamado Opechancanough, y llevado a la presencia del jefe indio. El episodio que siguió fue confuso. En un libro de memorias que el capitán Smith publicó en 1624, cuenta que, cuando estuvo en presencia del cacique, dos guerreros lo obligaron a apoyar la cabeza sobre dos piedras y otro levantó un garrote para aplastársela, pero que en ese preciso momento Pocahontas se interpuso, colocó su cabeza junto a la de él y rogó por su vida. En otras palabras, que lo salvó cuando estaban a punto de matarlo.

Hay quienes creen que ese relato de Smith es totalmente falso y que lo incluyó en su libro para darle brillo a su historia; sin embargo, algunos antropólogos especulan que lo que el capitán confundió como una ejecución pudo ser en realidad una ceremonia de “adopción” o de vasallaje. Lo que sucedió después le da fuerza a esta hipótesis, porque fue liberado y el cacique le aseguró que “lo estimaría para siempre como su hijo Nantaquoud”. Además, una vez que Smith regresó a Jamestown, el jefe Wahunsonacock les envió varios cargamentos de comida a los ingleses hambrientos. Estos emisarios y su valiosa carga solían ir acompañados de Pocahontas, que encarnaba como una suerte de prenda de paz para los colonos.

Algunos relatos que han llegado hasta estos días sostienen también que la pequeña princesa mantuvo una relación amorosa con el capitán inglés, pero no hay nada que lo pruebe y Smith no menciona nada así en su libro, aunque bien pudo haberlo ocultado porque se trataba de un vínculo poco tolerable para la época. El supuesto amorío de Pocahontas y Smith fue retomado por Disney en su primera película, que en cambio ignora completamente el matrimonio con Rolfe.

La captura de Pocahontas por los ingleses en 1613 convirtió a la princesa powhatan en pieza clave de negociación durante la primera guerra anglo-powhatan

Secuestrada y casada

Las buenas relaciones entre los ingleses y los nativos no duraron mucho, lo que desembocó en nuevos enfrentamientos. Los powhatan trataron de doblegar a los invasores por hambre, negándose a mantener cualquier intercambio con ellos. Así, de los 900 colonos llegados desde 1607, en 1610 quedaban tan sólo 150. En 1609, los ingleses atacaron una de sus capitales, Orapakes, pero fueron derrotados. Durante los siguientes cinco años se desarrolló lo que pasó a la historia como la primera guerra anglo-powhatan, que duraría hasta 1614.

Pocahontas fue una de las víctimas de ese conflicto en 1613, cuando fue secuestrada y mantenida como rehén en Jamestown. Por ser hija de un jefe importante, los colonos pensaban en utilizarla como pieza de negociación. Retenida en el fuerte, la princesa india pidió ver al capitán Smith, pero le respondieron que había muerto. Era falso: el inglés había sufrido quemaduras por una explosión accidental y repatriado a Inglaterra para ser mejor atendido.

La princesa tenía por entonces 18 años y durante su cautiverio aprendió inglés y la adoctrinaron con la Biblia. No se sabe si por voluntad propia u obligada, la cuestión es que fue bautizada y recibió el nombre de Rebecca. Convertida en una joven mujer, llamó la atención de John Rolfe, un colono y comerciante de tabaco que le propuso matrimonio luego de enviar un emisario al padre de la joven para que diera su autorización. Wahunsonacock dio su permiso, pero los novios debieron esperar a que llegara otra autorización, la del gobernador de la colonia, porque era el primer caso de un casamiento entre una nativa y un inglés y Rolfe quería asegurarse de que fuera legal.

En su carta al gobernador, el colono Rolfe le decía que no lo impulsaba a casarse “un desenfrenado deseo carnal, sino el bien de la plantación, el honor de nuestro país, la gloria de Dios, mi propia salvación y la conversión al verdadero conocimiento de Dios y Jesucristo de una criatura no creyente, Pokahuntas”. Finalmente, el representante del reino dio el visto bueno y la pareja se casó el 5 de abril de 1614. El único hijo de Rolfe y Pocahontas, Thomas, nació a principios del año siguiente. La pareja se radicó en Henricus, cerca de una de las plantaciones de tabaco de Rolfe.

Sumando muertos y desertores, la guerra había diezmado la población de colonos y, al restablecerse la paz, el matrimonio entre el comerciante inglés y la princesa nativa contribuyó a mejorar las relaciones entre los habitantes de Jamestown y los Powhatan durante algunos años. En una carta enviada a los dueños de la Compañía de Virginia en Inglaterra, Rolfe escribió: “Tenemos ahora un comercio amistoso y no comerciamos solamente con los Powhatan, sino también con sus súbditos”.

En 1995, Disney lanzó la historia del amor entre la princesa y el inglés John Smith. El film no cuenta que Pocahontas fue bautizada como Rebecca y se casó con John Rolfe en 1614, siendo el primer matrimonio registrado entre una nativa norteamericana y un colono inglés

Un viaje fatal

Aun en tiempos de paz, los patrocinadores de los colonos de Virginia no dejaban de tener dificultades para atraer a nuevos inversores. Entonces acordaron con Rolfe utilizar a Pocahontas como muestra de que “los nativos del Nuevo Mundo podían ser domesticados”. Así, Rolfe, lady Rebecca y el pequeño Thomas viajaron a Inglaterra acompañados por una delegación de once indígenas y desembarcaron en el puerto de Plymouth el 21 de junio de 1616.

Se instalaron en Londres, donde por una casualidad, Pocahontas y su marido se cruzaron en la calle con el capitán Smith, al que ella creía muerto. Hombre de prestigio, el ex colono fundador de Jamestown le escribió una carta a la reina Ana solicitándole que Pocahontas era una persona de importancia en su tierra y que merecía ser tratada como una princesa. La respuesta superó todas las expectativas, porque la reina y el rey Jacobo I la recibieron en el Palacio de Whitehall.

El plan de Rolfe y la Compañía de Virginia era que, una vez que la presencia de Pocahontas en Londres promoviera la llegada de nuevos fondos y el viaje de nuevos colonos hacia territorio americano, el matrimonio y su hijo regresaran a Jamestown. No llegaron a hacerlo: en febrero de 1617, Pocahontas enfermó de gravedad –unas versiones dicen de tuberculosis, de viruela o de neumonía– y murió en Londres el 21 de marzo.

El funeral se realizó ese mismo día en la parroquia de San Jorge, de Gravesend, en Kent. Se cree que su tumba se encuentra debajo del presbiterio, aunque desde que la iglesia fue destruida por un incendio en 1727, se desconoce el lugar exacto. Hoy, en el exterior del templo, se la recuerda con una estatua de bronce realizada por el escultor estadounidense William Ordway Partridge.

A través de su hijo Thomas, el linaje de Pocahontas se extendió por el territorio norteamericano y tiene, incluso, integrante famoso. Hace tres años, cuando participó como invitado del programa Finding Your Roots (Encuentra tus raíces), conducido por el historiador y genealogista Henry Louis Gates Jr. en el canal de televisión abierta TBS, el actor estadounidense Edward Norton se llevó una sorpresa al descubrir que era descendiente de Pocahontas. Su árbol genealógico demostraba que la legendaria niña de la tribu powhatan y su marido, John Rolfe, eran sus “duodécimos bisabuelos”. Emocionado, el protagonista de American X y El club de la pelea atinó a decir: “Esto te hace dar cuenta de que sos una pequeña parte de la historia de la humanidad”.