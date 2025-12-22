Historias

La historia de Colleen Stan, la joven que desapareció al hacer dedo y sobrevivió a siete años de cautiverio

La joven aceptó un viaje rumbo a un cumpleaños y nunca llegó a destino. Su secuestro dio lugar a uno de los casos criminales más impactantes de Estados Unidos, marcado por el aislamiento, la manipulación psicológica y una extraordinaria capacidad de supervivencia

Colleen Stan desapareció en 1977
Colleen Stan desapareció en 1977 tras hacer autoestop rumbo a un cumpleaños en California, desencadenando uno de los secuestros más largos de Estados Unidos (AP)

El 19 de mayo de 1977, Colleen Stan, de 20 años, desapareció cuando viajaba de Eugene, Oregon, a Red Bluff, California, para asistir al cumpleaños de una amiga. Sin automóvil propio, eligió hacer dedo como forma de traslado, una práctica común en aquella época en Estados Unidos. La joven aceptó la oferta de un traslado por parte de un matrimonio que viajaba con su hija pequeña, pero dicha elección desencadenó uno de los secuestros más prolongados y conocidos del país.

Según la reconstrucción de los hechos presentada por Crime Investigation, Cameron y Janice Hooker secuestraron a Colleen ese mismo día tras desviarse hacia un camino rural. Amenazaron a la joven con un cuchillo y la obligaron a entrar en una caja de madera, donde la mantuvo encerrada la mayor parte del día durante los siguientes años.

De acuerdo con el relato de la investigación, la familia Hooker sometió a Colleen a abusos sexuales, torturas físicas y psicológicas, además de imponerle un rígido sistema de sumisión.

La caja de madera donde
La caja de madera donde vivió durante años cautiva, debajo de la cama de su captor (Captura de video)

La investigación determinó que los captores forzaron a Colleen a firmar un supuesto contrato de esclavitud en 1978. Según los registros judiciales, los Hooker alimentaron el miedo de la víctima al inventar la existencia de “The Company”, una organización clandestina que supuestamente castigaba con extrema dureza a quienes intentaran escapar.

En ese sentido, Colleen llegó a aceptar sumisiones extremas, convencida de la amenaza de represalias contra ella y su familia si desobedecía.

Aislamiento, manipulación y supervivencia

De acuerdo con la información expuesta en el juicio, Colleen Stan vivió entre 1977 y 1984 en condiciones de privación extrema. Los Hooker la obligaron a permanecer la mayor parte del tiempo encerrada en una caja bajo la cama matrimonial. Sólo le permitieron salir para tareas domésticas, atender a los hijos del matrimonio y cumplir con trabajos menores bajo ulterior vigilancia.

Según relató Crime Investigation, los captores la privaron de contacto externo y le prohibieron usar su verdadero nombre; debía responder únicamente al apodo de “K”.

Colleen junto a Janice y
Colleen junto a Janice y los hijos de la esposa de Hooker (AP)

A pesar de tener contacto ocasional con otras personas, como algunos vecinos o empleados, Colleen no buscó ayuda. La amenaza constante de “The Company”, reafirmada por sus captores, mantuvo en ella un temor paralizante.

Incluso cuando le permitieron visitar a su familia en Oregon en 1981, Colleen no confesó su situación y cumplió la orden de regresar a California. Los familiares notaron su cambio de actitud, pero supusieron que atravesaba una crisis personal y decidieron no presionarla por temor a perder el vínculo.

La tensión en el domicilio subió en 1984 cuando Cameron Hooker expresó su intención de tomar a Colleen como segunda esposa. Según los antecedentes judiciales, este hecho sobrepasó la tolerancia de Janice, quien confesó a la víctima que no tenía respaldo de ninguna organización secreta y colaboró para poner fin al cautiverio.

La confesión de Janice Hooker
La confesión de Janice Hooker en 1984 permitió la liberación de Colleen Stan y fue clave para la condena de Cameron Hooker a 104 años de prisión (AP)

Después de siete años, Colleen Stan logró escapar en agosto de 1984. De acuerdo con las actas policiales, viajó hasta una estación de autobuses y regresó a su entorno familiar, aunque todavía evidenciaba los efectos de la manipulación psicológica.

Janice Hooker denunció a su esposo ante la policía y aportó detalles sobre la desaparición previa de Marie Elizabeth Spannhake, un caso no resuelto desde 1976. Su declaración resultó clave en la apertura de la investigación y posterior juicio contra Cameron.

Colleen Stan y Janice Hooker testificaron ante el tribunal. La defensa intentó retratar a la víctima como participante voluntaria del sometimiento, algo desmentido por la evidencia y el testimonio directo. Cameron Hooker recibió una condena de 104 años de prisión.

Marie Elizabeth “Marliz” Spannhake, la
Marie Elizabeth “Marliz” Spannhake, la primera víctima (AP)

Según Crime Investigation, Colleen reconstruyó su vida tras el juicio. Estudió contabilidad, contrajo matrimonio y formó una familia. Actualmente, comparte su experiencia para concientizar sobre los riesgos de la manipulación y el control extremo en relaciones de poder. El caso Stan trascendió por su nivel de crueldad, el uso de la coacción psicológica y la capacidad de supervivencia de la víctima.

