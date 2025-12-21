46 segundos de destrucción: crónica del atentado de Lockerbie, cuando un Boeing explotó sobre un pueblo escocés

El trozo del avión derribado en el atentado de Lockerbie, Escocia, ocurrido el 21 de diciembre de 1988 (AP)

Entre los hechos más impactantes ocurridos durante el último cuarto del siglo XX, la explosión del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie se mantiene como uno de los atentados aéreos más devastadores.

El 21 de diciembre de 1988, la tragedia no solo cobró la vida de 259 personas que iban a bordo, sino que también sumó la de 11 habitantes de la ciudad escocesa, cuando partes del aparato y sus restos cayeron violentamente sobre viviendas y jardines, convertido el lugar en un siniestro escenario teñido de horror.

Las cifras resultantes del atentado ofrecen una visión clara de su magnitud: 259 víctimas en vuelo y 11 en tierra, lo que llevó a que la pequeña ciudad de Lockerbie se transformara durante esa noche en un escenario de caos y muerte. La aeronave, un Boeing 747 procedente de Frankfurt, Alemania y con destino final en Detroit, Estados Unidos, había hecho su escala correspondiente en Londres, partiendo del aeropuerto de Heathrow a las 18.25 bajo el mando del capitán James B. McQuarrie, mientras a bordo se encontraban 243 pasajeros y 16 tripulantes.

El enorme cráter que produjo la caída del avión de Pan Am en la ciudad escocesa de Lockerbie (Grosby)

En pleno vuelo sobre los cielos de Escocia y mientras alcanzaba su altura de crucero, exactamente a las 19:03, la bomba, discretamente ocultada dentro de un grabador en el compartimiento de carga, detonó. Lo que siguió fue una cadena de eventos instantáneos: el avión se fragmentó, la cabina se desprendió y, en solo 46 segundos, los restos del avión y sus ocupantes se precipitaron desde aproximadamente 9.400 metros de altura. A 5.000 metros, la estructura cedió aún más, las alas se separaron del fuselaje y cayeron sobre el barrio de Sherwood Crescent, donde los tanques de combustible ocasionaron un devastador impacto, generando un cráter de 50 metros y llamas visibles desde varias cuadras.

En paralelo al desastre, la vida cotidiana de Lockerbie se vio brutalmente alterada. Algunos vecinos, entonces frente al televisor o descansando, reportaron primero un estruendo similar al de una tormenta y luego observaron el cielo teñirse de un resplandor anaranjado, acompañado de una serie de explosiones.

El suelo y las viviendas se vieron afectados de inmediato: materiales y partes de la aeronave equivalentes a 1.500 toneladas cayeron desparramadas, dejando el pueblo inmerso en la destrucción. El barrio de Sherwood Crescent resultó irreconocible; allí, varias familias murieron debido a la caída de restos del avión y posteriores incendios. Algunos cuerpos nunca pudieron localizarse.

La tapa del diario británico Daily Mirrror. ¿Quién pudo haber hecho esto? decía el título principal

El caso de Steve Flannigan resume en parte la catástrofe ocurrida esa noche. El joven, entonces de 14 años, se encontraba fuera de su casa, cuando la caída del avión eliminó todo rastro de su vivienda y su familia. La pérdida y el aislamiento posteriores definieron su vida, desde entonces se lo conoció como “el huérfano de Lockerbie”.

Los impactos personales de la tragedia se multiplicaron: una vecina, al regresar a su domicilio y revisar el jardín, halló un bolso en cuyo interior encontró tarjetas de cumpleaños pertenecientes a Nicole Boulanger, una joven víctima de 21 años. Profundamente conmovida, la mujer decidió plantar flores en su memoria. A la mañana siguiente, el pueblo entero colaboró para identificar pertenencias, organizar el cuidado de la ropa rescatada y brindar algún consuelo a las familias de las víctimas.

La reacción inmediata de las autoridades se vio reflejada también en la actividad de los controladores aéreos, quienes, al percibir la desaparición abrupta del vuelo 103 de los radares, establecieron comunicación urgente con el vuelo de KLM, cercano a la zona de la tragedia, pero sin obtener respuesta. En la pantalla del controlador Alan Topp, el punto correspondiente al avión de Pan Am se multiplicó hasta transformarse en una dispersión de luces, evidencia de su explosión y caída.

Muamar Gadafi, el dictador libio (Europa Press)

En los primeros momentos tras el suceso, la pregunta predominante se centró en esclarecer si la causa del accidente respondía a una falla mecánica o a un atentado. La investigación, llevada a cabo conjuntamente por expertos británicos y estadounidenses, comenzó con el hallazgo de 60 cuerpos entre los restos diseminados en Lockerbie y el análisis de fragmentos hallados en el área, que incluían partes de un grabador, circuitos electrónicos y restos metálicos. El resultado de los peritajes fue claro: una bomba, introducida en la bodega dentro de una valija con un grabador de cassette, había detonado, abriendo un boquete de medio metro bajo una puerta en el lado izquierdo del fuselaje. La destrucción ocasionada dispersó los restos bajo fuertes vientos.

Las investigaciones avanzaron durante casi tres años y finalmente, el 13 de noviembre de 1991, Scotland Yard, el FBI y la CIA presentaron cargos de asesinato contra dos miembros de la inteligencia libia: Abdelbaset al-Megrahi, jefe de seguridad de las Aerolíneas Árabes Libias, y Al Amin Khalifa Fhimah, director en el aeropuerto de Malta. La negativa de Libia a extraditarlos generó sanciones por parte de las Naciones Unidas en 1992, y recién el 5 de abril de 1999 ambos sospechosos fueron entregados en Países Bajos, tras una combinación de presiones diplomáticas y acuerdos con el régimen libio de Muamar el Gadafi.

La mayor cantidad de víctimas provenía de Estados Unidos: murieron 190 ciudadanos de ese país entre los que había 35 estudiantes de diversas universidades. Fallecieron 43 británicos y, entre los pasajeros muertos había tres argentinos: Fabiana Benvenuto y su esposo Hernán Caffarone y Tomás van Tienhoven.

Policías escoceses retiran el cuerpo de una de las víctimas del atentado contra el avión de Pan Am

Hubo también ejemplos llamativos de personas que, por decisiones de última hora, evitaron la muerte. Entre ellos figuran Johnny Rotten (de los Sex Pistols), el tenista Mats Wilander y la actriz Kim Cattrall, quienes cambiaron su vuelo o perdieron el avión. Otro caso es el del estadounidense Jaswant Basuta, que, tras perder la salida del vuelo por una discusión y permanecer en el aeropuerto, fue arrestado como sospechoso antes de comprobarse su inocencia.

Durante las pesquisas emergieron además diversas teorías conspirativas, alimentadas por la “Advertencia Helsinki”: un aviso emitido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos días antes del atentado, que afirmaba haber recibido información sobre un potencial ataque en un vuelo procedente de Frankfurt hacia Estados Unidos. A raíz de esa advertencia, algunas personas importantes cambiaron sus reservas de vuelo, lo que para algunos analistas levantó sospechas de acceso a información sensible. El Departamento de Estado, sin embargo, concluyó oficialmente que la alerta había sido una broma, aunque las dudas persistieron.

Otra hipótesis giró en torno a la presencia, en ese vuelo, de cuatro agentes de inteligencia estadounidense: Chuck McKee, Matthew Gannon, Ronald Lariviere y Daniel O’Connor. Todos murieron en el atentado, y la especulación señalaba que este hecho podría haber motivado o al menos definido el objetivo terrorista.

Restos del avión examinados por los expertos para determinar cómo había sucedido la explosión (REUTERS)

Rumores conspirativos apuntaron incluso al retiro de la escena de destrucción luego de la explosión de un maletín por parte de otros agentes de la CIA. También se habló de que entre los restos del avión se hallaron grandes sumas de dinero en efectivo y prendas ligadas a grupos radicales, así como el esparcimiento de drogas en un campo de golf cercano.

Las consecuencias directas para la línea aérea fueron severas. Pan Am, profundamente cuestionada por la debilidad de sus controles de seguridad, debió enfrentar demandas millonarias y afrontar la pérdida irreversible de reputación, lo que culminó en su declaración de quiebra el 8 de enero de 1991.

El daño emocional y social para las familias de Lockerbie fue inmenso. A pesar de recibir indemnizaciones, como los 3,6 millones de dólares obtenidos por los hermanos Flannigan en 1993, muchos no lograron reconstruir sus vidas: David Flannigan se suicidó en Tailandia ese mismo año y Steve lo haría en el 2000 en Wiltshire, dejando huérfano a su propio hijo.

Tras un largo proceso judicial, el 31 de enero de 2001, un tribunal compuesto por jueces escoceses condenó a Al-Megrahi a 27 años de prisión, mientras Fhimah obtenía la absolución. Al-Megrahi continuó proclamando su inocencia incluso tras el rechazo de su apelación, llegando a acudir infructuosamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Bola de fuego infernal cuando un Jumbo choca en una ciudad". Ese fue el título de la tapa del 22 de diciembre de 1988, del diario británico Daily Mail

En octubre de 2002 Libia se comprometió a pagar alrededor de diez millones de dólares por cada víctima, y el 15 de agosto de 2003 reconoció formalmente su responsabilidad por el atentado, después de años de presión internacional, lo que llevó al levantamiento de sanciones por parte de la ONU.

El 20 de agosto de 2009, Al-Megrahi fue liberado por motivos humanitarios debido a una enfermedad terminal y recibió honores en su país. Sobrevivió 36 meses tras la excarcelación, pese a habérsele diagnosticado entonces solo 3 meses de vida. La noticia causó fuerte indignación entre los familiares de las víctimas. Uno de ellos, Luis Caffarone, padre del argentino Hernán Caffarone, expresó: “Es algo inconcebible (…) Una vergüenza después de haber hecho un atentado de esa naturaleza. Me parece una falta de respeto”.

Durante los levantamientos en Libia de 2011, el exministro de Justicia Mustafa Abdel Jalil declaró públicamente que el dictador libio Muamar el Gadafi fue quien ordenó el atentado contra Pan Am 103. Ese mismo año, Gadafi murió asesinado a manos de sus enemigos internos.

En el desarrollo posterior de las investigaciones, emergió el nombre de un tercer cómplice, Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi, experto en explosivos. Reportes de una entrevista en 2012 y documentos judiciales señalan que reconoció haber participado en el ataque; fue el que armó el explosivo. Sobre Masud pesaban ya cargos por otros atentados, como el perpetrado en una discoteca en Berlín en 1986, y había sido detenido en Libia tras la caída del régimen de Gadafi. El fiscal general de Estados Unidos de entonces, William Barr, reabrió formalmente las acusaciones en 2020, calificando la obtención de pruebas contra Masud como un avance relevante.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el 11 de diciembre de 2022, pocos días antes del trigésimo cuarto aniversario, que Masud se encontraba bajo custodia, a la espera de enfrentar cargos en un tribunal estadounidense. Su familia denunció que su captura no fue resultado de un proceso de extradición legal, sino de un secuestro coordinado entre las autoridades libias y Estados Unidos. El Congreso de Libia exigió una investigación del caso.

El memorial que recuerda a las víctimas del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am. situado en el cementerio de Dryfesdale. La foto es de 2018, cuando se cumplieron 30 años del voladura del avión (REUTERS)

Christopher Wray, director del FBI entre 2017 y 2025 dijo por entonces: “Han pasado casi 34 años desde la tragedia del vuelo de Pan Am, el FBI y nuestros colaboradores no hemos olvidado a los norteamericanos asesinados y no descansaremos nunca hasta que todos los responsables estén a disposición de la justicia. (...) Nuestro alcance y nuestra memoria son largas, como lo demuestra esta investigación. (...) Mis pensamientos están enfocados en las personas perdidas y en sus seres queridos mientras el trabajo por conseguir justicia prosigue”.

La ciudad de Lockerbie sigue resguardando la memoria de ese día de hace , representada en cenotafios y actos que recuerdan a las 259 que viajaban y las 11 que perdieron la vida en tierra, víctimas de una tragedia cuyas consecuencias judiciales y humanas continúan marcando a familias y sobrevivientes, sin que todavía se hayan cerrado todos los capítulos del caso.