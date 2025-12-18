Historias

La historia de Matilda de Inglaterra: la emperatriz olvidada que cruzó ríos helados y desafió reyes para dejar su huella en la historia

Designada sucesora tras la muerte de Enrique I, enfrentó conspiraciones familiares y cambios dinásticos. Cómo logró la consolidación de la casa Plantagenet a través de alianzas y estrategias, y definió el futuro de la corona inglesa

Guardar
La emperatriz Matilda desafió el
La emperatriz Matilda desafió el patriarcado medieval al reclamar el trono de Inglaterra y liderar una guerra civil

La historia de Matilda de Inglaterra, reconocida como emperatriz, es la de una mujer decidida a romper los límites impuestos en la época medieval. Hija de Enrique I de Inglaterra, fue enviada con solo ocho años a Alemania en 1112 para contraer matrimonio con Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, situación que moldeó su carácter.

En la corte germana, Matilda estuvo apartada de su familia y adquirió una fortaleza y determinación singulares. La historiadora Catherine Hanley, citada por National Geographic, explicó: “No era solo la esposa que iba a quedarse en un segundo plano”.

Su temple y capacidad política impresionaron a Enrique V, quien le confió la regencia en 1118 y el gobierno de Italia durante sus campañas militares, experiencia que consolidó sus habilidades excepcionales para la política.

Una crisis sucesoria y la lucha por el trono

El naufragio del White Ship
El naufragio del White Ship en 1120 provocó una crisis sucesoria que cambió el destino de Matilda y la monarquía inglesa

El naufragio del White Ship en 1120 cambió el destino de Inglaterra y de Matilda: la muerte del único hijo varón legítimo de Enrique I sumió al reino en una grave crisis sucesoria.

Tras enviudar en 1125, Matilda regresó a Inglaterra como ex emperatriz. Enrique I, consciente del riesgo para la dinastía ante la ausencia de un heredero masculino, designó a Matilda como su sucesora en 1127, con el respaldo estratégico del matrimonio con Geoffrey de Anjou, clave para el control de Normandía.

El rechazo a una heredera y el estallido de la guerra civil

La proclamación de Matilda como heredera encontró una fuerte resistencia entre la nobleza inglesa. Muchos la consideraban “demasiado extranjera” y sospechaban de las intenciones de Geoffrey de Anjou, aunque el verdadero motivo del rechazo era su género.

Matilda fue designada heredera por
Matilda fue designada heredera por Enrique I, pero la nobleza inglesa rechazó su derecho al trono por ser mujer

“El hecho de que lo cuestionaran se debe enteramente a que Matilda era una mujer”, afirmó Hanley en National Geographic. Las opiniones sexistas de la época incidieron en su imagen pública, frecuentemente tachada de altiva en crónicas contemporáneas.

La muerte de Enrique I en 1135 agudizó la disputa por el trono. Matilda, embarazada y en Francia, no pudo reclamarlo a tiempo y su primo Esteban de Blois, pese a haber jurado lealtad, se autoproclamó rey. Comenzó así la guerra civil conocida como “la Anarquía”, un conflicto que sumió a Inglaterra en el caos durante quince años.

La estrategia y la resistencia en medio del conflicto

Frente a la experiencia militar de Esteban, Matilda contó con el apoyo fundamental de su medio hermano, Robert de Gloucester, quien proporcionó recursos y control en el suroeste inglés.

La guerra civil conocida como
La guerra civil conocida como 'la Anarquía' enfrentó a Matilda y Esteban de Blois en una lucha por el control de Inglaterra

Mientras Robert dirigía la guerra, Matilda organizó la administración, la recaudación de fondos y la negociación de alianzas, demostrando una capacidad estratégica que resaltó la historiadora Gabrielle Storey en National Geographic.

En 1141, el conflicto alcanzó un momento decisivo: las fuerzas de Matilda capturaron a Esteban en la batalla de Lincoln. Matilda asumió el título de “Dama de los Ingleses” y se preparó para la coronación, pero su decisión de intercambiar a Esteban por la liberación de Robert de Gloucester prolongó la guerra, permitiendo el resurgimiento de su rival. Según Storey, la falta de implacabilidad de Matilda fue un factor clave en esta prolongación.

Fugaz victoria y legado dinástico

Durante la guerra, Matilda afrontó desafíos graves, como la propia captura y fugas legendarias, incluida la huida del castillo de Oxford a través de un río helado. La muerte de Robert de Gloucester en 1147 debilitó sus fuerzas, pero su hijo Enrique II asumió el liderazgo de la causa.

El apoyo de Robert de
El apoyo de Robert de Gloucester permitió a Matilda organizar la administración y negociar alianzas durante el conflicto

El conflicto terminó en 1153 con el Tratado de Westminster, que confirmó a Esteban como rey, pero reconoció a Enrique II como heredero. Un año después, Enrique II ascendió finalmente al trono de Inglaterra.

La huella de Matilda y su legado en la realeza europea

El legado de Matilda fue mucho más que su lucha personal por la corona o el mantenimiento de su título de emperatriz. Abrió las puertas a futuras reinas y solidificó la dinastía Plantagenet.

Aunque nunca fue coronada, demostró que una mujer podía gobernar y estar preparada para el poder. Storey subrayó: “Ella nos muestra que las mujeres pueden tener la experiencia para gobernar, pueden tener éxito y poseer todo lo necesario para triunfar, pero si hay un hombre disponible para el cargo, sigue siendo preferido”.

El legado de Matilda abrió
El legado de Matilda abrió el camino a futuras reinas y consolidó la dinastía Plantagenet en la historia europea

Matilda pasó sus últimos años en Normandía, donde mantuvo sus títulos hasta su muerte en 1167. Su epitafio refleja cómo su grandeza fue reconocida por su linaje, sus alianzas matrimoniales y la coronación de su hijo, evidenciando la compleja herencia de una mujer que rompió barreras en la historia europea.

La historia de la emperatriz Matilda es el retrato de una ambición implacable, un legado dinástico y una resistencia que desafió de raíz las normas de su época.

Temas Relacionados

Emperatriz MatildaGuerra civil en InglaterraEnrique I de InglaterraDinastía PlantagenetSacro Imperio Romano GermánicoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un órgano roto, la partitura olvidada y una melodía improvisada: así surgió “Noche de Paz”, el villancico que une generaciones

El nacimiento inesperado de esta melodía en Europa, en 1818, fruto de la adaptación ante la adversidad, muestra cómo una creación sencilla adquirió dimensión universal y se integró de manera perdurable en las celebraciones de distintas culturas

Un órgano roto, la partitura

La última mañana de Toro Sentado: cómo la muerte del líder guerrero y espiritual cambió la historia de los pueblos originarios

El jefe lakota fue baleado por la policía indígena de la reserva de Standing Rock en 1890. Su muerte, rodeada de tensión, miedo y resistencia, marcó uno de los episodios más oscuros del avance estadounidense sobre las naciones nativas

La última mañana de Toro

Fue salvajemente violada, 53 veces apuñalada, sostuvo su cabeza casi degollada y pidió ayuda: la joven que desafió a la muerte

A los 27 años, Alison Botha sobrevivió a una violencia extrema y transformó el horror en resiliencia. Además de luchar por su vida, desafió los límites humanos y se convirtió en un referente de superación y esperanza

Fue salvajemente violada, 53 veces

Sia cumple 50: la historia de la artista que conquistó el pop global sin mostrar su cara y encontró la forma de envejecer tranquila

Autora de himnos globales como “Chandelier”, la artista australiana convirtió el anonimato en una declaración personal y artística, mientras enfrentaba crisis, enfermedades y polémicas sin renunciar a la autocrítica

Sia cumple 50: la historia

De veneno para reyes a promesa médica: la oscura historia del arsénico y su rol clave en crímenes célebres

A lo largo de la historia, este elemento atravesó usos tan disímiles como el arte, la salud y las intrigas palaciegas. De recetas a crónicas policiales, esta sustancia cruzó fronteras y fue protagonista de escenarios trágicos

De veneno para reyes a
DEPORTES
La conmovedora historia detrás del

La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

La “gallinita”, un toque sutil y una reacción: las provocaciones de Jake Paul a Anthony Joshua en el pesaje

Con Marino Hinestroza casi cerrado, Boca acelera por un refuerzo local: es capitán y referente de un equipo grande

Una isla deshabitada alberga un material clave para uno de los deportes más icónicos de los Juegos Olímpicos: “Es único”

TELESHOW
Sofía Calzetti desmintió los rumores

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Gracias Stewart Copeland, reviviste a

Gracias Stewart Copeland, reviviste a The Police y nos hiciste felices

El país del año 2025 según The Economist

Archivan causa de policía que mató a dos hinchas de Nacional tras clásico en Uruguay: fue en legítima defensa

Tras una masiva protesta en Bruselas, se postergó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa