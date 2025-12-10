Los siete líderes latinoamericanos que recibieron un Nobel de la Paz y las curiosidades de un galardón con 124 años de historia

La paloma blanca vuela frente al Centro Nobel para anunciar que el ganador del premio a la Paz

La venezolana María Corina Machado, opositora al régimen autoritario de Nicolás Maduro recibirá este miércoles el Premio Nobel de la Paz. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, destacó su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

De este modo, Machado se convierte en la séptima persona nacida en latinoamérica en recibir el premio que se instauró en 1901 y desde entonces tuvo dos ganadores del Nobel de la Paz argentinos, un mexicano, un costarricense, una guatemalteca y un colombiano.

El argentino Carlos Saavedra Lamas fue, en 1936, el primer latinoamericano en recibir el Nobel de la Paz. Saavedra Lamas, diplomático, había sido Canciller argentino y presidente de la Asamblea de la Sociedad de Naciones. Su rol como mediador entre Bolivia y Paraguay tras la Guerra del Chaco (1932-1935) fue determinante para obtener el premio, otorgado por su gestión en las negociaciones de paz vinculadas a ese conflicto. Saavedra Lamas falleció en Buenos Aires en 1959.

Los ganadores del primer Premio Nobel de la Paz otorgado en 1901: Frédéric Passy y Jean Henry Dunant (Nobel Foundation archive)

En 1980 el argentino Adolfo Pérez Esquivel obtuvo el segundo premio Nobel de la Paz para latinoamérica. Después de la dictadura de 1976, Adolfo Pérez Esquivel lideró el Servicio de Paz y Justicia, dedicado a denunciar la violencia del régimen militar argentino y a defender los derechos humanos. Estuvo preso durante catorce meses y fue torturado. El Comité Noruego destacó que Pérez Esquivel “encendió una luz en la oscuridad de la violencia en su país”.

El mexicano Alfonso García Robles en 1982 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Diplomático apodado “Mister Desarme”, Alfonso García Robles recibió el galardón por su impulso al Tratado de Tlatelolco, firmado en 1967 por catorce países, que estableció a América Latina como zona libre de armas nucleares. Se destacó también en las conferencias de Naciones Unidas sobre desarme. Murió en 1991.

La madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz 1979 (EFE)

Óscar Arias Sánchez fue presidente de Costa Rica en dos períodos. En 1987 fue premiado por sus gestiones para finalizar las guerras civiles en países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador. Su mediación derivó en un plan de paz firmado por su nación, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

La guatemalteca Rigoberta Menchú, defensora de los derechos indígenas y luchadora contra la violencia de los gobiernos militares en Guatemala, obtuvo el Nobel de la Paz en 1992 y fue designada embajadora de Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Varios miembros de su familia fueron asesinados por los militares guatemaltecos.

El último Nobel de la Paz entregado a un latinoamericano fue el recibido por el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos en 2016. Lo premiaron por sus esfuerzos para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia. El comité valoró su trabajo para lograr un acuerdo de paz con la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de un conflicto que provocó la muerte de al menos 220 mil personas y la expulsión de cerca de seis millones. Al ser notificado, Santos declaró: “Recibo este premio en nombre del pueblo, pero especialmente de las víctimas del conflicto en Colombia”.

El argentino Carlos Saavedra Lamas fue el primer latinoamericano en recibir el Nobel de la Paz (Wikipedia)

Según la voluntad de Alfred Nobel, cada año desde 1901, el Comité Nobel Noruego otorga el Premio Nobel de la Paz a personas o/y organizaciones que han luchado por la paz, ya sea defendiendo los derechos humanos, promoviendo el desarme o resolviendo conflictos.

Cuando el empresario e inventor sueco Alfred Nobel falleció en 1896, dejó atrás lo que entonces era una de las mayores fortunas privadas del mundo. Uno de sus inventos más relevantes fue la dinamita.

El Premio Nobel de la Paz y los demás Premios Nobel (Literatura, Física, Química, Fisiología o Medicina y Ciencias Económicas) fueron establecidos por Alfred Nobel según lo estipulado en su testamento. Allí se leía que que el Nobel de la Paz debía ser entregado “a la persona que haya realizado la mayor o la mejor labor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración y promoción de congresos de paz”.

El diploma de Barack Obama que lo designa como ganador del Premio Nobel de la Paz en una pared del Instituto Noruego del Nobel, en Oslo (REUTERS)

La ceremonia del Nobel de la Paz es particular. Se realiza cada año, el 10 de diciembre, en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, frente a la plaza del Centro Nobel de la Paz. Los otros Premios Nobel se otorgan el mismo día pero en Estocolmo, Suecia.

El Comité Nobel noruego que otorga el Nobel de la Paz está formado por cinco integrantes nombrados por el Storting (el parlamento noruego). La composición del comité refleja la fuerza relativa de los partidos políticos en el Storting y cuenta para la selección con la asistencia de expertos especialmente designados. El comité es independiente tanto del Storting como del gobierno noruego y mantiene reuniones que son reservadas.

Académicos, profesores universitarios, miembros de asambleas y gobiernos nacionales de países soberanos, miembros de la Corte Internacional de Justicia, científicos, ganadores anteriores y otras personas presentan nominaciones. Según las reglas de la Fundación Nobel, las listas de los que llegan a la deliberación final no pueden hacerse públicas durante 50 años. De hecho, en 2025 se han nominado 338 candidatos al Premio Nobel de la Paz que ganó Machado: 244 personas y 94 organizaciones.

Otro ganador del Nobel de la Paz: Mikjail Gorbachov (AP)

Desde 1901, el Premio Nobel de la Paz se ha otorgado 142 veces: a 111 personas y a 31 organizaciones. Por ejemplo la Cruz Roja ha recibido el premio tres veces, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados lo obtuvo en dos ocasiones y Malala Yousafzai es la persona más joven en recibirlo. La paquistaní, activista por los derechos de la educación para las mujeres y productora de cine y televisión fue galardonada en 2014, cuando tan solo tenía 17 años.

El anterior premio Nobel de la Paz al de Corina Machado fue para la organización japonesa Nihon Hidankyo, que es un movimiento japonés dedicado a la eliminación de las armas nucleares. Nihon Hidankyo fue fundado en 1956 por sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, un grupo conocido como hibakusha (“personas afectadas por la bomba”). Entre los argumentos de su selección se señalan: “...por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar, a través de testimonios de testigos, que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse”.

El primer Premio Nobel de la Paz fue otorgado en 1901 y lo compartieron dos personas. Uno de ellos fue el empresario suizo Jean Henry Dunant quien fue destacado “...por sus esfuerzos humanitarios para ayudar a soldados heridos y fomentar el entendimiento internacional”. Había formado el comité Internacional de la Cruz Roja en 1863 hecho que más tarde derivó en la adopción de la Convención de Ginebra que establecía -entre otras cosas- que los heridos debían ser bien tratados. Dunant murió en 1910.

Martin Luther King Jr. en su discurso al recibir el Nobel de la Paz en 1964

Dunant compartió la distinción con el francés Frédéric Passy, fundador y presidente de la primera Sociedad Francesa por la Paz (desde 1889 llamada Sociedad Francesa para el arbitraje entre naciones). Fue elegido “por su trabajo de toda la vida en conferencias internacionales de paz, diplomacia y arbitraje”.

Entre los ganadores del Premio Nobel de la Paz se hallan figuras de renombre internacional que fueron elegidos desde aquel lejano 1901 a este presente de 2025.

El Premio Nobel de la Paz de 1964 fue otorgado al líder por la igualdad de derechos en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. “por su lucha no violenta por los derechos civiles de la población afroamericana”. Luther King Jr. fue asesinado en 1968.

En 1979 la Madre Teresa de Calcuta, monja católica que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Fue elegida debido a “su labor de ayuda a la humanidad que sufre”.

Adolfo Pérez Esquivel el segundo argentino en recibir el Nobel de la Paz (Télam)

En 1990 fue elegido por el Comité Mijail Gorbachov quien condujo la desaparecida Unión Soviética desde 1985. En 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín y fue Gorbachov el que abrió el camino de los cambios del esquema soviético que estaba en vigencia por entonces. Fue elegido por “el rol de liderazgo que desempeñó en los cambios radicales en las relaciones entre Oriente y Occidente”.

El Premio Nobel de la Paz de 1993 fue otorgado conjuntamente al líder sudafricano Nelson Mandela y Frederik Willem de Klerk, entonces presidente de Sudáfrica, “por su labor en la terminación pacífica del régimen de Apartheid y por sentar las bases para una nueva Sudáfrica democrática”.

El premio de 1994 fue compartido por tres personas: un palestino y dos israelíes. Lo ganaron Yasser Arafat, entonces presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el primer ministro y Canciller de Israel, Yitzhak Rabin y Shimon Peres, respectivamente. Fueron galardonados por “sus esfuerzos para conseguir paz en Medio Oriente”. Fue luego de los acuerdos firmados en Oslo, Noruega.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025 (REUTERS)

En 2006 Muhammad Yunus y el Banco Grameen recibieron el Premio Nobel de la Paz por su labor para “crear desarrollo económico y social desde abajo”. El objetivo del Banco Grameen, desde su fundación en 1983, ha sido otorgar pequeños préstamos en condiciones accesibles a personas pobres —el llamado microcrédito— y Yunus fue el fundador de la entidad.

Barack Obama, en 2009, mientras era presidente de Estados Unidos ganó el premio por “sus esfuerzos extraordinarios para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”.

El Centro Nobel de la Paz es el museo del Premio Nobel de la Paz. El centro abrió en junio de 2005 y tiene como objetivo contar la historia de los ganadores del premio y su trabajo. Cuando en octubre pasado se conoció que Machado había ganado el premio, la directora del Centro, Kjersti Fløgstad, señaló que la distinción se había otorgado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. “Este premio se otorga a una valiente defensora de la paz, una mujer que defiende la libertad y la democracia en su país. María Corina Machado se une a una larga lista de valientes galardonadas que han luchado por la democracia, los derechos humanos y la paz”, dijo. Y agregó: “En el mundo de hoy, necesitamos modelos a seguir como ella, que nos muestren el poder del compromiso individual con el desarrollo pacífico y democrático”

El día de la elección de Machado como ganadora del Nobel de la Paz, como símbolo, una paloma blanca fue soltada desde una ventana del Centro Nobel.