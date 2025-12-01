Villancicos victorianos: el origen secreto de las canciones navideñas

La tradición de los villancicos victorianos consolidó el canto navideño en Gran Bretaña y Estados Unidos durante el siglo XIX (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de cantar villancicos en Navidad se consolidó en la época victoriana en Gran Bretaña. Esta práctica, que aún identifica las festividades de diciembre, sobretodo en países como Estados Unidos, encontró un espacio especial junto a árboles decorados.

En ciudades y pueblos, niños y adultos recitan cada año melodías como “Silent Night”, “Hark! The Herald Angels Sing” o “The Twelve Days of Christmas”. Estas canciones, de acuerdo con registros históricos, reflejan costumbres, creencias y leyendas que evolucionaron durante varios siglos.

La mayoría de los villancicos actuales nació en los últimos 200 años. Solo algunas melodías, como “I Saw Three Ships” o “The Holly and the Ivy”, tienen raíces medievales evidentes. Las canciones navideñas modernas reúnen elementos religiosos, juegos populares y antiguas danzas regionales.

La música navideña nos conecta con recuerdos y emociones (Freepik)

Según expertos, la popularidad actual de estos cánticos tiene estrecha relación con el formato del servicio religioso Nueve Lecciones y Villancicos, que el obispo EW Benson introdujo en Truro en la década de 1880. Ese modelo, que alterna historias bíblicas y canciones, permanece en uso hasta hoy.

De acuerdo con History Extra, los villancicos victorianos no solo se escuchan en iglesias. La costumbre de salir a cantar por las calles y recibir gratificación por ello se mantuvo viva en tiempos de la reina Victoria.

Con el paso de los años, las letras y melodías de origen popular se acomodaron a la sensibilidad de cada época, incorporando la visión religiosa y social del momento.

El servicio religioso Nueve Lecciones y Villancicos, creado en 1880, impulsó la popularidad de los cánticos navideños en iglesias y comunidades (Freepik)

De la anécdota musical al mito europeo

“The Twelve Days of Christmas” destaca por su secuencia acumulativa y enigmática. Según especialistas, la canción empezó como un juego de memoria en celebraciones festivas en el siglo XVI. Cada participante debía recordar y repetir una lista de regalos peculiares, desde aves exóticas hasta tambores ruidosos.

Algunos investigadores, citados por History Extra, sostienen que las imágenes codificaban símbolos religiosos. El “amor verdadero” podría representar a Dios, la perdiz sería Jesús, y los demás elementos aludirían a pasajes o doctrinas cristianas fundamentales.

Otras canciones evolucionaron notablemente. “Deck the Halls” nació como una canción folklórica galesa, “Nos Galan”, cuya letra original celebraba el amor romántico y los placeres mundanos. Thomas Oliphant adaptó la melodía en inglés en el siglo XIX, dándole un tono familiar y alegre, lejos del contenido adulto original para adecuarse a la moral victoriana.

The Twelve Days of Christmas surgió como un juego de memoria festivo y esconde posibles símbolos religiosos en su letra (Freepik)

“La Noche de Paz” (“Silent Night”) emergió en Austria durante la Navidad de 1818. El maestro Franz Xaver Gruber y el sacerdote Joseph Mohr la compusieron para una modesta misa en Oberndorf. La pieza ganó fama internacional y se tradujo a más de 300 idiomas.

Incluso, durante la Primera Guerra Mundial, soldados británicos y alemanes la entonaron en la llamada Tregua de Navidad, convirtiéndola en símbolo de paz entre naciones rivales.

Los mitos también forman parte de la narrativa villanciquera. “Good King Wenceslas” cuenta la historia de Vaclav, duque de Bohemia y mártir cristiano. John Neale, un religioso anglicano, adaptó una antigua melodía escandinava para narrar la leyenda en clave de generosidad y solidaridad, valores muy promovidos por la élite victoriana.

Asimismo, Neale también es responsable de “O Come, O Come Emmanuel” y “Good Christian Men, Rejoice”.

Villancicos como “Once in Royal David’s City” y “Hark! The Herald Angels Sing” llegaron al repertorio exitoso gracias a la unión de letras influyentes y melodías reconocidas. Cecil Frances Humphreys, autora irlandesa, compuso versos para “Once in Royal David’s City”, a los que Henry Gauntlett añadió música un año después.

Deck the Halls, originalmente una canción galesa sobre el amor, fue adaptada en la época victoriana para adecuarse a valores familiares (Freepik)

Charles Wesley, uno de los fundadores del metodismo, escribió la letra de “Hark! The Herald Angels Sing” en el siglo XVIII. William Hayman Cummings le agregó una melodía basada en la obra de Felix Mendelssohn, creada originalmente para celebrar la imprenta.

El impacto social de los villancicos

En Gran Bretaña y otros países europeos, los villancicos siempre cumplieron una función más allá del ritual religioso. Reflejan las costumbres de cada época, desde las prácticas medievales hasta los refinamientos de la era victoriana y la expansión de la música coral. La ornamentación de letras y adaptaciones en diferentes lenguas los convirtieron en un bien cultural compartido.

Las melodías antiguas y modernas evocan recuerdos familiares y momentos de unión comunitaria, a la vez que transmiten tradiciones e historias sagradas.

De acuerdo con Alexandra Coghlan y Eugene Byrne, la vigencia de estos cánticos confirma un legado que perdura más allá de los cambios sociales, manteniendo viva la esencia de la Navidad en el mundo contemporáneo.