Dunwich, la ciudad que se tragó el mar: tormentas devastadoras, ruinas entre la niebla y el eco de leyendas que no mueren

Fotografía de la Iglesia de Todos los Santos, Dunwich, antes de que las olas la inundaran, de la colección de postales Nicholson del Museo de Dunwich, ca. 1910 (Wikimedia Commons)

A orillas del mar del Norte, en Suffolk, Inglaterra, Dunwich se levanta hoy como un pequeño pueblo que alguna vez fue una gran ciudad portuaria. El proceso de desaparición comenzó tras potentes tormentas en 1288 y 1328, que marcaron el inicio de una incesante erosión costera. Entre los siglos sucesivos, el mar absorbió la mayor parte de la ciudad y provocó el derrumbe de iglesias, casas y calles enteras. Hoy, tras siglos de declive, reúne vestigios de su pasado bajo la forma de ruinas y relatos.

Durante los siglos XIII y XIV, este puerto llegó a albergar cerca de 10 mil habitantes, convirtiéndose en un centro comercial tan extenso como la actual Ciudad de Londres, según precisó el sitio The Public Domain Review.

All Saints, la última de sus siete parroquias, cayó finalmente al mar en 1922. Los restos de la iglesia, incluidos huesos del cementerio, cayeron por el acantilado, materializando la tragedia de una urbe sumida en la destrucción progresiva. La vida en las ruinas atrajo a visitantes y generó leyendas sobre la magnitud y el misterio de la ciudad sumergida.

Fotografía de F. Jenkins con el título “Tal como se encontró en el acantilado de Dunwich”, ca. 1910 (Wikimedia Commons)

En la actualidad, solo algunos fragmentos de edificios y el portal de antiguos monasterios permanecen en pie. El ambiente de Dunwich impresiona por su atmósfera melancólica y por su poder de evocación. La ausencia se percibe con fuerza; la historia de la ciudad ausente transmite tanto como cualquier monumento intacto.

El mito y el arte en las ruinas de Dunwich

Según el historiador Matthew Green, Dunwich ejerce un magnetismo especial sobre artistas y escritores. Charles Keene, ilustrador y músico, encontraba consuelo tocando la gaita en la playa. Edward FitzGerald, poeta, solía recorrer los restos monásticos y contemplar el mar, inspirándose en escenas de devastación y quietud.

En cartas recogidas por Green, ambos describieron la experiencia de encontrar huesos humanos caídos en la arena. Esta imagen, lejos de resultar únicamente macabra, se convertía en un recordatorio del tiempo y del destino compartido por generaciones pasadas.

La ciudad de Dunwich, en Suffolk, Inglaterra, desapareció bajo el mar del Norte tras siglos de erosión costera y tormentas devastadoras (Galería Nacional de Escocia)

Henry James, novelista estadounidense, se sumó al grupo de quienes visitaron Dunwich en busca de inspiración. Recorrió los acantilados y expresó en su obra el carácter desolado pero educativo del paisaje, subrayando el valor de la tristeza y la memoria. Para James, la presencia de la ausencia resultaba más elocuente que cualquier vestigio físico.

Otras figuras, como el editor John Day, mantuvieron vínculos profundos con Dunwich y registraron su declive. Según la documentación recopilada en el siglo XVI, Day observó desde joven la lucha infructuosa de sus habitantes por frenar el avance del mar.

De acuerdo con Historic England, en 1544, intentos recientes de reforzar los acantilados fueron inútiles. Las iglesias seguían desplomándose y las viviendas quedaban al borde del abismo, hasta provocar el éxodo de sus ciudadanos más prósperos.

Fotografía de un grupo desconocido frente a la iglesia de Todos los Santos en Dunwich, ca. 1904 (Wikimedia Commons)

Uno de los sucesos más devastadores ocurrió en 1570, cuando la “Tormenta de Candlemas” fusionó el deshielo con una marea extraordinaria.

De acuerdo con los registros históricos revisados por Green, viviendas y templos se derrumbaron en una sola noche, acentuando la huida de la población y el abandono de las actividades económicas. El puerto, antes competitivo y próspero, quedó restringido por el desplazamiento de un banco de grava que obstruyó la desembocadura del río Blythe.

Los relatos y leyendas sobre Dunwich proliferaron con el paso de los siglos. Según John Stow, cronista del siglo XVI, la ciudad había perdido entre dos tercios y tres cuartos de su superficie original para entonces.

La caída de la iglesia All Saints’ en 1922 simbolizó la tragedia de Dunwich, cuyos restos y huesos cayeron por el acantilado al mar. Dunwich, Suffolk por Joseph Mallord William Turner (Wikimedia)

Mitos inflaban el número de iglesias y construcciones religiosas, pero fuentes como Stow establecieron que existieron 18 edificios de este tipo después de 1066. La tendencia al aumento de datos imaginarios persistió en la tradición oral y la literatura.

Cartógrafos y estudiosos continuaron analizando la geografía cambiante de Dunwich. Ralph Agas, en 1589, representó lo que quedaba de la ciudad, permitiendo a posteriores investigadores proyectar la ubicación de las calles ya sumergidas. Para el siglo XVII, el puerto languidecía y la población vivía casi en la pobreza; la decadencia resultaba insalvable.

Según detalló The Public Domain Review, la ciudad de Dunwich continúa alimentando investigaciones y debates. Se hallaron mapas, sellos y otros objetos entre ruinas, que aportan pistas sobre la extensión y el funcionamiento de este enclave perdido. La erosión no solo destruyó estructuras, sino que generó un espacio de memoria y mitología, presente en cartas, diarios y obras de arte.

Hoy, quienes visitan el paraje encuentran pocas señales materiales del pasado esplendor. Según Matthew Green, la contemplación de lo que falta estimula reflexiones sobre la fragilidad de las civilizaciones. El recuerdo de Dunwich invita a cuestionar el destino de otras ciudades costeras amenazadas y otorga valor al legado intangible de lo desaparecido.

Aunque la mayor parte de la ciudad medieval desapareció bajo las aguas a causa de tempestades y erosión desde finales del siglo XIII, el sitio nunca quedó completamente deshabitado. Hoy subsiste como un asentamiento costero que cuenta con poco menos de doscientos habitantes.

La historia de Dunwich, sumergida bajo el mar del Norte, permanece como advertencia y fascinación. Su relato resiste, a pesar de la pérdida de la ciudad física, gracias a la curiosidad y el trabajo de historiadores, escritores y exploradores.