Historias

Dunwich, la ciudad que se tragó el mar: tormentas devastadoras, ruinas entre la niebla y el eco de leyendas que no mueren

Un antiguo puerto inglés sucumbió ante la furia de la naturaleza y el paso del tiempo. Restos de iglesias y relatos de todo tipo sobreviven en un paisaje que inspira a artistas y viajeros

Guardar
Fotografía de la Iglesia de
Fotografía de la Iglesia de Todos los Santos, Dunwich, antes de que las olas la inundaran, de la colección de postales Nicholson del Museo de Dunwich, ca. 1910 (Wikimedia Commons)

A orillas del mar del Norte, en Suffolk, Inglaterra, Dunwich se levanta hoy como un pequeño pueblo que alguna vez fue una gran ciudad portuaria. El proceso de desaparición comenzó tras potentes tormentas en 1288 y 1328, que marcaron el inicio de una incesante erosión costera. Entre los siglos sucesivos, el mar absorbió la mayor parte de la ciudad y provocó el derrumbe de iglesias, casas y calles enteras. Hoy, tras siglos de declive, reúne vestigios de su pasado bajo la forma de ruinas y relatos.

Durante los siglos XIII y XIV, este puerto llegó a albergar cerca de 10 mil habitantes, convirtiéndose en un centro comercial tan extenso como la actual Ciudad de Londres, según precisó el sitio The Public Domain Review.

All Saints, la última de sus siete parroquias, cayó finalmente al mar en 1922. Los restos de la iglesia, incluidos huesos del cementerio, cayeron por el acantilado, materializando la tragedia de una urbe sumida en la destrucción progresiva. La vida en las ruinas atrajo a visitantes y generó leyendas sobre la magnitud y el misterio de la ciudad sumergida.

Fotografía de F. Jenkins con
Fotografía de F. Jenkins con el título “Tal como se encontró en el acantilado de Dunwich”, ca. 1910 (Wikimedia Commons)

En la actualidad, solo algunos fragmentos de edificios y el portal de antiguos monasterios permanecen en pie. El ambiente de Dunwich impresiona por su atmósfera melancólica y por su poder de evocación. La ausencia se percibe con fuerza; la historia de la ciudad ausente transmite tanto como cualquier monumento intacto.

El mito y el arte en las ruinas de Dunwich

Según el historiador Matthew Green, Dunwich ejerce un magnetismo especial sobre artistas y escritores. Charles Keene, ilustrador y músico, encontraba consuelo tocando la gaita en la playa. Edward FitzGerald, poeta, solía recorrer los restos monásticos y contemplar el mar, inspirándose en escenas de devastación y quietud.

En cartas recogidas por Green, ambos describieron la experiencia de encontrar huesos humanos caídos en la arena. Esta imagen, lejos de resultar únicamente macabra, se convertía en un recordatorio del tiempo y del destino compartido por generaciones pasadas.

La ciudad de Dunwich, en
La ciudad de Dunwich, en Suffolk, Inglaterra, desapareció bajo el mar del Norte tras siglos de erosión costera y tormentas devastadoras (Galería Nacional de Escocia)

Henry James, novelista estadounidense, se sumó al grupo de quienes visitaron Dunwich en busca de inspiración. Recorrió los acantilados y expresó en su obra el carácter desolado pero educativo del paisaje, subrayando el valor de la tristeza y la memoria. Para James, la presencia de la ausencia resultaba más elocuente que cualquier vestigio físico.

Otras figuras, como el editor John Day, mantuvieron vínculos profundos con Dunwich y registraron su declive. Según la documentación recopilada en el siglo XVI, Day observó desde joven la lucha infructuosa de sus habitantes por frenar el avance del mar.

De acuerdo con Historic England, en 1544, intentos recientes de reforzar los acantilados fueron inútiles. Las iglesias seguían desplomándose y las viviendas quedaban al borde del abismo, hasta provocar el éxodo de sus ciudadanos más prósperos.

Fotografía de un grupo desconocido
Fotografía de un grupo desconocido frente a la iglesia de Todos los Santos en Dunwich, ca. 1904 (Wikimedia Commons)

Uno de los sucesos más devastadores ocurrió en 1570, cuando la “Tormenta de Candlemas” fusionó el deshielo con una marea extraordinaria.

De acuerdo con los registros históricos revisados por Green, viviendas y templos se derrumbaron en una sola noche, acentuando la huida de la población y el abandono de las actividades económicas. El puerto, antes competitivo y próspero, quedó restringido por el desplazamiento de un banco de grava que obstruyó la desembocadura del río Blythe.

Los relatos y leyendas sobre Dunwich proliferaron con el paso de los siglos. Según John Stow, cronista del siglo XVI, la ciudad había perdido entre dos tercios y tres cuartos de su superficie original para entonces.

La caída de la iglesia
La caída de la iglesia All Saints’ en 1922 simbolizó la tragedia de Dunwich, cuyos restos y huesos cayeron por el acantilado al mar. Dunwich, Suffolk por Joseph Mallord William Turner (Wikimedia)

Mitos inflaban el número de iglesias y construcciones religiosas, pero fuentes como Stow establecieron que existieron 18 edificios de este tipo después de 1066. La tendencia al aumento de datos imaginarios persistió en la tradición oral y la literatura.

Cartógrafos y estudiosos continuaron analizando la geografía cambiante de Dunwich. Ralph Agas, en 1589, representó lo que quedaba de la ciudad, permitiendo a posteriores investigadores proyectar la ubicación de las calles ya sumergidas. Para el siglo XVII, el puerto languidecía y la población vivía casi en la pobreza; la decadencia resultaba insalvable.

Según detalló The Public Domain Review, la ciudad de Dunwich continúa alimentando investigaciones y debates. Se hallaron mapas, sellos y otros objetos entre ruinas, que aportan pistas sobre la extensión y el funcionamiento de este enclave perdido. La erosión no solo destruyó estructuras, sino que generó un espacio de memoria y mitología, presente en cartas, diarios y obras de arte.

Hoy, quienes visitan el paraje encuentran pocas señales materiales del pasado esplendor. Según Matthew Green, la contemplación de lo que falta estimula reflexiones sobre la fragilidad de las civilizaciones. El recuerdo de Dunwich invita a cuestionar el destino de otras ciudades costeras amenazadas y otorga valor al legado intangible de lo desaparecido.

Aunque la mayor parte de la ciudad medieval desapareció bajo las aguas a causa de tempestades y erosión desde finales del siglo XIII, el sitio nunca quedó completamente deshabitado. Hoy subsiste como un asentamiento costero que cuenta con poco menos de doscientos habitantes.

La historia de Dunwich, sumergida bajo el mar del Norte, permanece como advertencia y fascinación. Su relato resiste, a pesar de la pérdida de la ciudad física, gracias a la curiosidad y el trabajo de historiadores, escritores y exploradores.

Temas Relacionados

DunwichHistoriaInglaterraErosión costeraSuffolkNewsroom BUE

Últimas Noticias

El misterio de los “Blue People”: la familia que vivió con la piel azul por más de un siglo

Una rareza genética, combinada con el aislamiento de una comunidad montañosa, dio origen a un fenómeno que desconcertó a médicos y curiosos durante generaciones

El misterio de los “Blue

El encuentro casual en París que dio origen a “La vie en rose”, el himno que cambió para siempre la música francesa

Un borrador escrito entre risas en un café parisino terminó convertido en el emblema más luminoso de la posguerra: una canción nacida casi por accidente que, gracias a la voz irrepetible de Piaf, transformó la forma de sentir y entender la música francesa

El encuentro casual en París

Los siete accidentes aéreos que cambiaron la historia de la aviación mundial

Errores, decisiones críticas y avances regulatorios marcaron un antes y un después en la historia del medio de transporte más seguro del mundo

Los siete accidentes aéreos que

La foto acertijo: ¿quién es este niño que solo dejaba de tartamudear al cantar y terminó siendo una estrella de la música latina?

Criado entre boleros, hip hop y las esquinas de Harlem, un pequeño que apenas podía hablar encontró en la música la llave para enfrentar el mundo. Años después, esa misma llave le abriría paso a la gloria

La foto acertijo: ¿quién es

Quién fue Matthias Klostermayr, el Robin Hood bávaro que desafió a la nobleza y se volvió leyenda

Su historia, atravesada por la pobreza, la lucha contra la nobleza y el apoyo campesino, lo transformó en símbolo de resistencia y referencia para leyendas, obras teatrales y celebraciones presentes en la cultura bávara

Quién fue Matthias Klostermayr, el
DEPORTES
El silbato de la discordia:

El silbato de la discordia: la mano que Nimo no vio e Independiente campeón pese al árbitro

Efecto Colapinto: los mecánicos que dejaron un equipo de Fórmula 1 para armar uno de F4 y ayudar a los pilotos argentinos

Faustino Oro volvió a ganar y ahora es líder absoluto del Campeonato Argentino de ajedrez

River Plate oficializó las salidas de cinco jugadores históricos de la era Gallardo: “Eternamente gracias”

La selección argentina de talla baja goleó 9-0 a Bolivia, se clasificó a la final de la Copa América y sueña con el bicampeonato

TELESHOW
Un año de amor entre

Un año de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

Alejandro Lerner, entre el reconocimiento a su carrera y su extenso camino recorrido: “Viví un tsunami de amor”

Rosalía confesó que usa los stickers de Lionel Messi en Whatsapp y contó cuál es su favorito

Así fue la visita de Rosalía a La Bombonera: de la compañía de Trueno a la recorrida por el vestuario

INFOBAE AMÉRICA

Pete Hegseth defendió la postura

Pete Hegseth defendió la postura de Estados Unidos en el Caribe contra los narcoterroristas: “El objetivo es detener las drogas letales”

Casas de tortura y jóvenes captados por el narco: el drama oculto en los barrios más vulnerables de Uruguay

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Persecución en Nicaragua: una mujer fue desaparecida por la dictadura por tener una foto del obispo Silvio Báez en su celular

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, garantizó un escenario con “transparencia y respeto” a los votantes para las elecciones generales