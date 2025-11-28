El garum de Escauro: cómo una salsa que conquistó Roma anticipó al marketing moderno

Umbricio Escauro posicionó su garum como producto de lujo en la Roma imperial gracias a estrategias pioneras de marca y promoción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Décadas antes de que existiera el concepto de “marca”, Escauro consiguió posicionar su nombre en las mesas más selectas y convertir el garum en un producto codiciado en la Roma imperial. En Pompeya, Escauro transformó la salsa de pescado fermentada en un artículo de lujo y diseñó una red comercial y un sistema de promoción avanzados.

Un emprendedor en una ciudad próspera

La Pompeya del siglo I era más que un punto de paso; se trataba de uno de los centros más ricos y cosmopolitas del Mediterráneo. Ubicada a los pies del Vesubio y cerca del golfo de Nápoles, la ciudad albergaba más de 600 tiendas y talleres en un entramado rebosante de actividad comercial. En ese contexto, la competencia era intensa: la calidad, disponibilidad y reputación definían el éxito de cualquier comerciante.

El garum se convirtió en el producto principal. Indispensable en la cocina romana, esta salsa elaborada con vísceras y huevas de pescado fermentadas se asociaba al refinamiento, y las variantes de Pompeya lideraban el mercado, según desarrolló National Geographic.

La ingeniería de una marca: la fórmula Escauro

La presencia de Escauro entre los años 25 y 35 d.C. y el 79 d.C. está confirmada mediante descubrimientos arqueológicos: alrededor de un tercio de los envases de garum encontrados en Pompeya y Herculano llevan su nombre. Esta supremacía resultó de una organización rigurosa centrada en el control y la visibilidad de la marca.

La red comercial familiar de Escauro en Pompeya garantizó la calidad y la expansión de su salsa de pescado fermentada por el Mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escauro creó una red de puntos de venta operados por familiares y colaboradores de confianza —Umbricio Abascanto, Umbricio Agatopo, Umbricia Fortunata y el esclavo Eutique— cuyas identidades aparecen en las etiquetas de los envases, evidencia de una estructura empresarial sorprendente para la época. Este modelo familiar facilitó la expansión, mantuvo el estándar de calidad y generó una identidad reconocible para los consumidores.

Promoción visual y la casa como carta de presentación

Las innovaciones de Escauro superaron las etiquetas. En su casa, junto al mar, instaló mosaicos en blanco y negro que representaban ánforas y proclamaban: “La mejor salsa de caballa de Escauro, del taller de Escauro” y “El mejor puré de pescado del taller de Escauro”. Estas frases, inscritas en piedra y situadas en los espacios más visibles, convertían su vivienda en un gran escaparate ante clientes y visitantes destacados, tal como reconstruyó National Geographic.

Cada recipiente llevaba marcas y sellos que consolidaban la reputación de Escauro. Esta insistencia en el mensaje y la cohesión visual anticipa principios que en la actualidad definen la identidad corporativa y la comunicación en publicidad. Andrew Curtis, investigador citado por National Geographic, interpreta los mosaicos y envases como ejemplos de promoción deliberada y no solo ornamental.

El salto al mundo: expansión por el Mediterráneo

Escauro llevó el garum más allá de Pompeya. Hallazgos arqueológicos revelan ánforas y envases con su marca en zonas como el sur de España y Francia, lo que muestra que supo integrar las rutas comerciales del Mediterráneo. Los envases servían de pasaporte y garantía, permitiendo la identificación de la marca en cualquier mercado en el que se ofrecían.

La familia y los socios de confianza de Escauro gestionaban comercios y puntos de distribución independientes, lo que permitió consolidar una red capaz de responder a la demanda externa de artículos de calidad comprobada. Este sistema, basado en la confianza y la marca, se constituyó en una innovación de su tiempo.

La tumba de Escauro inspiró la pintura 'El último día de Pompeya', consolidando su legado en la memoria y el arte occidental (EFE/Álvaro Caballero/Archivo)

Prestigio social y memoria en piedra

El éxito de Escauro trascendía las mesas romanas y se reflejaba en el ámbito público de Pompeya. Su casa, cerca de la Porta Marina, reflejaba modernidad: incluía tres atrios, baños privados, jardines porticados y almacenes. No obstante, es el testimonio urbano el que confirma su estatus.

La tumba familiar de Escauro, ubicada en la Calle de las Tumbas y reconocida por los arqueólogos en el siglo XIX, tiene una inscripción casi intacta en la que se señala explícitamente su papel central en la economía local. El ayuntamiento destinó 2.000 sestercios a su monumento funerario y ordenó erigir una estatua ecuestre en honor a su hijo, quien accedió a cargos de relevancia política. Aunque hubo debate sobre la identidad de la estatua, hoy se reconoce el estatus alcanzado por la familia.

La tumba de Escauro incluso inspiró arte: en 1830, el pintor ruso Karl Briulov se inspiró en ese mausoleo para su famosa obra “El último día de Pompeya”, lo que consolidó este lugar como uno de los hitos de la memoria de la ciudad.

Un pionero que trasciende su época

La figura de Umbricio Escauro ilustra la importancia de la innovación en el comercio mucho antes del marketing moderno. Su comprensión de la relevancia de la marca, la organización y la comunicación visual lo convirtió en referente entre los empresarios de la Roma imperial.

A medida que Pompeya aporta nuevos hallazgos —como la resistencia de sus habitantes tras la erupción y la reapropiación parcial de la ciudad—, Escauro se mantiene como ejemplo de creatividad y sentido práctico. Su garum continúa siendo símbolo de una visión: transformar lo cotidiano en excelencia y dejar huella más allá del tiempo.