Historias

Mató a 40 personas en 15 años sin levantar sospechas: la historia de Patrick Kearney, el “asesino de las bolsas de basura”

Durante más de una década, llevó una vida aparentemente normal, mientras ocultaba una aterradora doble identidad: la de un asesino serial que elegía a sus víctimas al azar y eliminaba todo rastro, convirtiéndose en uno de los criminales más esquivos de la historia estadounidense

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La infancia violenta y el
La infancia violenta y el aislamiento social marcaron la personalidad de Kearney, según informes policiales y periodísticos

Durante más de 15 años, Patrick Kearney se mantuvo oculto a simple vista. Era el típico vecino discreto, ingeniero mecánico, cortés y de aspecto frágil. Sin embargo, detrás de esa fachada, construyó una de las trayectorias criminales más escalofriantes de Estados Unidos.

Entre 1962 y 1977, más de 40 jóvenes desaparecieron en el sur de California. Sus restos, hallados en bolsas de basura al costado de las autopistas, revelaban una frialdad meticulosa y un patrón inconfundible. Así nació el apodo que sería temido en toda la costa oeste: "el asesino de las bolsas de basura", según registró Los Angeles Times.

Una infancia en sombras

Kearney nació en Texas en 1939 y, desde su niñez, quedó marcado por las heridas de la violencia. Creció en una granja donde su padre, un hombre severo y autoritario, le enseñó desde muy pequeño cómo sacrificar animales de manera rápida y “humana”. La crueldad no se limitaba al trabajo rural; el entorno escolar también se volvió hostil. Sus compañeros lo sometieron durante años a humillaciones y agresiones por ser introvertido y de complexión pequeña, lo que fomentó un resentimiento silencioso.

En casa, la violencia física y verbal era moneda corriente, un caldo de cultivo ideal para aislarse emocionalmente y reprimir una rabia intensa que más tarde se manifestaría de una forma trágica, como reconstruyó The New York Times.

El aislamiento social acompañó a Kearney durante la adolescencia. Sin amigos ni vínculos con figuras protectoras, encontró refugio en la soledad y en fantasías oscuras. Estos duros años configuraron los cimientos de una personalidad que, si bien era meticulosa y perfeccionista —talentos valiosos para luego ejercer como ingeniero—, también era inestable y vulnerable a los impulsos más destructivos.

Mientras otros adolescentes forjaban amistades y encontraban sentido de pertenencia, Kearney dedicaba largas horas a rumiar viejas heridas y desarrollar una obsesión por el control absoluto, según informes de CBS News.

Ingeniero ejemplar por fuera, depredador metódico por dentro

Durante más de una década,
Durante más de una década, Kearney llevó una doble vida como ingeniero ejemplar y asesino serial en California

Al mudarse a California, Kearney se integró al mundo laboral con éxito. Trabajó para varias empresas como ingeniero mecánico, siempre con una reputación intachable. Nadie sospechaba que, tras cada jornada, recorría bares y rutas de Los Ángeles, Orange y San Diego en busca de jóvenes y adolescentes vulnerables. Elegía a sus víctimas con un ojo clínico, muchas veces fijándose en quienes le recordaban a sus viejos abusadores escolares, según detalló Los Angeles Times.

El método de Kearney se destacaba por su eficiencia y falta de emoción aparente. Abordaba a sus víctimas en la vía pública y, ya en el auto, les disparaba con una pistola calibre 22 detrás de la oreja, siguiendo la técnica de sacrificio animal aprendida en su infancia.

Tras el homicidio, transportaba el cuerpo hasta un lugar apartado, donde lo desnudaba, violaba y desmembraba con herramientas que compraba habitualmente en una ferretería local. Según reportes judiciales, los cortejos eran limpios y cortos; su precisión como ingeniero se reflejaba en cada acto. Al terminar, colocaba los restos en bolsas de basura, que arrojaba a la vera de carreteras y autopistas, según investigaciones publicadas por NBC News.

El apodo que aterrorizaría la Costa Oeste

La aparición continuada de bolsas negras con restos humanos encendió una alarma inédita en la Costa Oeste. La policía de Los Ángeles y distintas jurisdicciones trató de hallar conexiones entre los crímenes, pero durante años, la identidad del asesino permaneció en las sombras.

Los cuerpos eran difíciles de identificar por el estado en que eran hallados y no existía un patrón claro en los lugares de aparición. Sin embargo, el detalle de las bolsas negras se transformó en la firma inconfundible del atacante, dando lugar a titulares que hablaban del “asesino de las bolsas de basura”, como señaló The Guardian.

Kearney actuó con gran inteligencia para eludir la atención de las autoridades. Cuando estuvo cerca de ser descubierto tras uno de sus primeros crímenes —al regresar imprudentemente al mismo barrio—, diversificó sus rutas y amplió el espectro geográfico de sus asesinatos. Viajaba entre condados, cambiaba la modalidad de aproximación y mantenía siempre un bajo perfil en la vida cotidiana.

Muchos investigadores coinciden en que su capacidad para mimetizarse y la frialdad de sus procedimientos dificultaron enormemente una captura temprana, según analizó The Washington Post.

El giro emocional: David Hill y el freno momentáneo

La relación con David Hill
La relación con David Hill detuvo temporalmente los crímenes, pero la violencia resurgía en sus ausencias

La vida de Kearney experimentó un viraje en 1967, cuando conoció a David Hill en un bar gay del centro de Los Ángeles: mayor que Kearney y de personalidad extrovertida, trajo un breve respiro a la espiral homicida. Vivieron juntos y reconstruyeron ciertas rutinas hogareñas.

Durante un tiempo, los asesinatos prácticamente cesaron: la estabilidad, por momentos, contuvo los impulsos violentos de Kearney. Sin embargo, la relación estuvo cargada de tensiones y discusiones. Cuando Hill pasaba temporadas fuera o la convivencia se quebraba, el ciclo de crímenes se reactivaba. En esos episodios, Patrick elegía a jóvenes que, de algún modo, le recordaban a su pareja, según ABC News.

El método de Kearney incluía
El método de Kearney incluía elegir víctimas al azar, asesinarlas con precisión y deshacerse de los cuerpos en bolsas de basura (Captura de video)

Esta dinámica de pausa y reactivación revela las ambivalencias emocionales que atravesaban a Kearney y cómo sus crímenes no respondían únicamente a pulsiones sádicas, sino también a carencias afectivas muy profundas. De hecho, en los registros policiales se constató que el patrón de desapariciones coincidía casi siempre con los periodos en que Hill estaba ausente de la casa.

La caza y caída del ingeniero fantasma

Durante casi dos décadas, Kearney burló a la policía gracias a su discreción y a la falta de rastros evidentes. Sería finalmente un pequeño detalle el que cambiaría el curso de la investigación: un ferretero del barrio notó la frecuencia y el tipo de herramientas que el ingeniero adquiría —cuchillos y sierras de carnicero— y, al vincular estas compras con las noticias sobre cuerpos desmembrados, decidió alertar a las autoridades.

Un allanamiento exhaustivo en la vivienda y el vehículo de Kearney permitió encontrar restos de sangre y cabellos que pertenecían a John LaMay, una de las víctimas. Esta prueba resultó clave para activar la persecución policial a gran escala, detalló The Washington Post.

Kearney confesó 35 asesinatos y
Kearney confesó 35 asesinatos y fue condenado a 21 cadenas perpetuas, aunque se sospecha que las víctimas superan las 40 (Captura de video)

Al enterarse de que era buscado, Kearney escapó a México junto con Hill. Sin embargo, la presión familiar y el cerco policial aceleraron los acontecimientos. La pareja regresó a Estados Unidos y se entregó voluntariamente.

Durante los interrogatorios, Patrick confesó su autoría y pidió explícitamente desvincular a Hill de toda responsabilidad, asegurando que su pareja desconocía absolutamente la existencia de los crímenes y que siempre actuaba en soledad durante las ausencias de su compañero, según documentó The New York Times.

El juicio, la confesión y la sombra del misterio

Ya bajo custodia, Kearney reconoció 35 asesinatos ante la justicia, aunque solo fue juzgado y condenado por 21, ya que en muchos casos no se logró identificar plenamente a las víctimas o reunir evidencias procesables. Para evitar la pena de muerte, se declaró culpable y fue condenado a 21 cadenas perpetuas.

La captura de Kearney fue
La captura de Kearney fue posible gracias a la denuncia de un ferretero que notó compras sospechosas de herramientas (Captura de video)

La mayoría de las víctimas tenía entre 17 y 28 años y pertenecía, en muchos casos, a la comunidad gay angelina. Nombres como John Demichik, James Barwick, Ronald Smith, Albert Rivera y Larry Walters figuran entre los identificados, mientras decenas de familias nunca recibieron confirmación del destino de sus desaparecidos, como relató NBC News.

A pesar de las confesiones, los especialistas consideran que el número real de víctimas podría superar ampliamente las cuarenta, con restos nunca recuperados y crímenes dispersos en el sur de California y el norte de México.

Tras la sentencia, la investigación continuó durante años en busca de nuevas vinculaciones entre desapariciones no resueltas y el patrón distintivo del “asesino de las bolsas de basura”, según analizó ABC News.

El caso de Patrick Kearney
El caso de Patrick Kearney sigue siendo estudiado por criminólogos por su capacidad de ocultar una vida criminal bajo una fachada normal (Captura de video)

En la actualidad, Patrick Kearney cumple condena a los 85 años en en la prisión estatal de Mule Creek de California. Tras el juicio, David Hill jamás volvió a visitarlo, y nunca se vinculó en modo alguno al expediente criminal, cerrando un capítulo personal marcado por la culpa y el horror.

El caso de Kearney sigue siendo objeto de estudio entre criminólogos y especialistas en conducta violenta, no solo por el impacto de sus crímenes, sino por la capacidad para mantener durante tanto tiempo una vida paralela de absoluta normalidad.

Temas Relacionados

Patrick KearneyAsesinos serialesCaliforniaDavid HillCrímenes en Los ÁngelesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Desapareció en su luna de miel a bordo de un crucero: sangre en el camarote, testigos en silencio y un caso que conmocionó al mundo

A 20 años, la historia de George Smith sigue alimentando la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió aquella madrugada en alta mar

Desapareció en su luna de

El día que Guns N’ Roses sorprendió al mundo con un doble lanzamiento histórico: entre la gloria y el caos, la era Use Your Illusion

El 17 de septiembre de 1991, la banda de Los Ángeles lanzó en simultáneo “Use Your Illusion I” y “Use Your Illusion II”, que marcaron un antes y un después en la historia del hard rock. Con más de 150 minutos de música, baladas épicas y himnos agresivos, los discos reflejaron tanto la creatividad desbordante como las tensiones internas de la banda, que se convirtió en un fenómeno global con ventas millonarias y una gira monumental

El día que Guns N’

El caso del coche bomba que explotó en Wall Street, mató a más de treinta personas y el misterio de los autores del atentado

En septiembre de 1920 una explosión sacudió el distrito financiero de Nueva York. Las agencias que investigaron el caso no pudieron encontrar a los responsables. Aunque hubo alguien que confesó haber planeado el hecho

El caso del coche bomba

Inventos industriales que transformaron el Lejano Oeste y alteraron el destino de culturas y especies emblemáticas en Norteamérica

Tres innovaciones tecnológicas cambiaron para siempre la vida en las Grandes Llanuras y desencadenaron consecuencias inesperadas para el entorno

Inventos industriales que transformaron el

Asesinó y arrojó a la ruta los cuerpos de ocho mujeres: la historia de Keith Jesperson, el camionero de “la carita feliz”

Detrás del volante de un camión, sembró el terror en los años 90. Sus crímenes en Estados Unidos, sus confesiones anónimas y el juego macabro con la prensa lo convirtieron en uno de los casos más inquietantes de la crónica policial

Asesinó y arrojó a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Movilidad sustentable: ¿estamos listos para

Movilidad sustentable: ¿estamos listos para lo que se viene?

La Constitución más igualitaria del país

Usar o no usar el celular en el aula, ¿esa es la cuestión?

Imputaron a cuatro personas que secuestraron y golpearon brutalmente a un joven por unas baterías

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de tres menores en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Alemania acusó a Rusia de

Alemania acusó a Rusia de emplear las incursiones con drones como parte de una estrategia para desestabilizar Europa

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel

Infobae en Londres: Trump visita a Carlos III en Windsor para reafirmar su amistad con el monarca británico

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza en medio de su ofensiva terrestre

TELESHOW
Marcelo Tinelli llega al streaming:

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”