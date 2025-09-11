La historia marina que impulsó a los sumerios, la primera civilización urbana

Un estudio de 2025 propone que la agricultura mareal fue clave en el surgimiento de Sumer y las primeras ciudades de Mesopotamia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio publicado en 2025 ha sacudido los cimientos de la historia antigua al proponer que la civilización sumeria y las primeras ciudades de Mesopotamia surgieron gracias a la agricultura mareal, y no únicamente por la irrigación fluvial o la organización social, como se creía hasta ahora.

Esta investigación, recogida por Muy Interesante, plantea que el motor inicial de la urbanización en Sumer fue un mecanismo natural impulsado por las mareas del Golfo Pérsico, lo que obliga a replantear el papel del medio ambiente en el desarrollo de las primeras sociedades complejas.

El trabajo, firmado por Liviu Giosan y Reed Goodman y publicado en la revista PLOS One, desafía la visión tradicional que atribuía el origen de Sumer a la ingeniería hidráulica, el comercio y la diversificación de recursos.

Según los autores, la agricultura mareal permitió obtener altos rendimientos agrícolas antes de la construcción de los grandes canales fluviales, facilitando así la concentración de población y el surgimiento de las primeras ciudades.

Muy Interesante destaca que esta hipótesis se apoya en evidencias geológicas y arqueológicas que revalorizan el papel de los procesos costeros en la historia de la humanidad.

El papel de las mareas en la formación social

Evidencias geológicas y arqueológicas respaldan la hipótesis de la agricultura mareal como motor de las primeras sociedades complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación parte de un análisis detallado del contexto ambiental de la llanura sur de Mesopotamia, una región modelada por los sedimentos de los ríos Tigris y Éufrates tras la última glaciación. El ascenso del nivel del mar entre el 5000 y el 4000 a.C. transformó el área en un mosaico de deltas, marismas y bahías interiores.

Perforaciones realizadas en Lagash (Tell al-Hiba) han permitido a los investigadores confirmar que los primeros asentamientos urbanos de Sumer se desarrollaron en un entorno íntimamente ligado al mar y a los ritmos de las mareas. Antes de que los canales artificiales dominaran el paisaje, la costa mesopotámica presentaba deltas mareales que favorecieron formas innovadoras de agricultura.

El recorrido histórico que traza el estudio comienza con la cultura Ubaid, entre 8.000 y 6.000 años antes del presente, caracterizada por aldeas permanentes y una agricultura incipiente, pero sin una centralización social marcada.

El salto cualitativo se produjo durante el periodo Uruk (ca. 4000–3200 a.C.), cuando ciudades como Uruk experimentaron un crecimiento demográfico y una complejidad social sin precedentes. Surgieron templos monumentales, la escritura y las primeras estructuras estatales.

Sin embargo, persistía la incógnita sobre el origen del excedente agrícola que alimentó esta revolución urbana antes de la existencia de grandes obras hidráulicas. Según Giosan y Goodman, la respuesta reside en la irrigación mareal, un sistema natural que habría permitido aprovechar el flujo y reflujo del agua con una infraestructura mínima.

Innovaciones agrícolas y transición ambiental

Este sistema agrícola facilitó la transición de aldeas dispersas a ciudades jerárquicas en la antigua Mesopotamia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de la agricultura mareal, tal como lo describe el estudio citado por Muy Interesante, se basaba en la penetración de las mareas a lo largo de decenas o incluso cientos de kilómetros tierra adentro, especialmente antes de la construcción de presas modernas.

En ríos como el Chat el Arab, el pulso mareal alcanzaba más de 200 km. Los sumerios abrían zanjas o pequeños canales laterales desde los cauces principales, lo que permitía que la marea alta inundara los campos y la marea baja drenara el exceso de agua, arrastrando las sales acumuladas por la evaporación.

Este sistema generaba suelos fértiles y estables, fundamentales en un entorno árido, y proporcionaba previsibilidad y abundancia sin requerir una compleja ingeniería hidráulica. Los autores sostienen que este modelo agrícola explica la transición de las aldeas dispersas de la Ubaid a la concentración urbana jerárquica del Uruk.

Con el tiempo, el avance del delta del Éufrates y el Tigris bloqueó la entrada del golfo Pérsico, transformando la antigua bahía en marismas interiores y reduciendo la amplitud de las mareas a partir del 4000-3000 a.C.

Este cambio ambiental hizo inviable la irrigación mareal tierra adentro. Las comunidades, que ya habían crecido gracias a la abundancia agrícola, mantuvieron su prosperidad mediante sistemas de irrigación fluvial a gran escala, lo que exigió enormes inversiones de trabajo colectivo.

Las comunidades mantuvieron su prosperidad gracias a la irrigación fluvial a gran escala tras el fin de la agricultura mareal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces cuando los grandes canales, documentados desde hace 2500 a.C., se convirtieron en la infraestructura central de las ciudades-estado. El control del agua pasó a ser sinónimo de control agrícola, laboral y político. Según el análisis de Giosan y Goodman, la transición de la irrigación mareal a la fluvial impulsó la consolidación del poder político sumerio.

Ecos culturales y mitológicos en Sumer

El estudio también explora las implicaciones culturales y mitológicas de este proceso. Los autores sugieren que la memoria de la agricultura mareal pudo quedar reflejada en la mitología sumeria, especialmente en la figura del dios Enki, deidad de las aguas dulces y saladas.

Su templo en Eridu, considerada la primera ciudad por la tradición sumeria, podría simbolizar el vínculo con los ritmos mareales. Además, los relatos del diluvio mesopotámico se interpretan como referencias a episodios de inundaciones extraordinarias provocadas por cambios en la dinámica costera y fluvial, más que a simples crecidas estacionales.

La investigación recogida por Muy Interesante introduce así un nuevo paradigma para comprender el origen de Sumer. La civilización sumeria habría surgido en gran medida gracias a un entorno costero que ofreció un mecanismo natural de abundancia, lo que obligó a la sociedad a adaptarse cuando las condiciones ambientales cambiaron.