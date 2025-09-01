Historias

Cómo una operación secreta permitió encontrar los restos del Titanic

La búsqueda del transatlántico más famoso estuvo marcada por una operación encubierta, avances tecnológicos y una estrategia audaz que revolucionó la exploración submarina y develó secretos ocultos durante décadas

Por Faustino Cuomo

Guardar
El Titanic, parcialmente devorado por
El Titanic, parcialmente devorado por bacterias, se ubica en el fondo del océano Atlántico, a 600 kilómetros de la costa de Newfoundland, Canadá (foto: Captura de pantalla/REUTERS)

En la madrugada del 1 de septiembre de 1985, el equipo dirigido por el oceanógrafo Bob Ballard vivió un momento que cambiaría la historia de la exploración marina. Las pantallas del buque de investigación Knorr transmitieron imágenes granuladas de un cilindro metálico sumergido en las profundidades del Atlántico.

Quienes vigilaban, convencidos de que podía tratarse de una caldera de un barco perdido, enviaron a despertar a Ballard, quien, sumido en la lectura en su camarote, saltó de la litera sin dudarlo. “Literalmente me puse el traje de vuelo encima del pijama, que no me quité hasta varios días después”, recordó el científico a CNN. La imagen coincidía exactamente con la caldera del Titanic.

El equipo, al comprobar la identificación, estalló en júbilo. Habían encontrado los restos del naufragio más famoso del mundo, desaparecido en las profundidades del Atlántico 73 años antes.

Fascinación global y avances tecnológicos

El Titanic, que se hundió en su viaje inaugural entre el 14 y el 15 de abril de 1912, era ya un icono antes de su descubrimiento. El transatlántico “insumergible”, en el que viajaban algunas de las figuras más influyentes del momento, se convirtió en un símbolo de la soberbia tecnológica y las divisiones sociales de la época. Pero la localización de sus restos por Ballard solo hizo crecer el mito: inspiró películas, documentales, exhibiciones y hasta costosos viajes a su tumba marina a más de 3.900 metros bajo el océano, algunos de los cuales no han estado exentos de tragedias recientes.

Para Ballard y su equipo, hallar el Titanic equivalía a escalar el Everest marino. El éxito se debió no solo a la perseverancia, sino también a una transformación tecnológica radical. El desarrollo de vehículos submarinos operados remotamente, capaces de transmitir imágenes en directo, significó un antes y un después en la exploración de las profundidades.

El oceanógrafo Bob Ballard lideró
El oceanógrafo Bob Ballard lideró la expedición que identificó el naufragio más famoso del mundo (foto: Woods Hole Oceanographic Institute)

Una misión secreta y una estrategia reveladora

Detrás del hallazgo había una estructura de secreto militar. Durante años, Ballard buscó el financiamiento y las herramientas necesarias para ubicar el Titanic. Años antes, una expedición en 1977 había fracasado estrepitosamente, pero de ese revés surgió la convicción de apostar por vehículos teledirigidos. Finalmente, la Armada de Estados Unidos respaldó el proyecto, interesada en averiguar las causas de la pérdida de dos submarinos nucleares —el USS Thresher y el USS Scorpion— hundidos en los años sesenta, en plena Guerra Fría.

“Lo que la gente desconocía en aquel momento, al menos mucha, era que la búsqueda del Titanic era una tapadera para una operación militar ultrasecreta que yo realizaba como oficial de inteligencia naval”, explicó Ballard. El tiempo para encontrar el Titanic era muy reducido, y el equipo francés liderado por Jean-Louis Michel, de IFREMER, también estaba en la búsqueda con tecnología punta.

El giro clave fue una estrategia simple pero audaz: buscar no el casco, sino el campo de escombros. Al estudiar los restos de un sumergible, Ballard observó que los objetos ligeros se dispersaban a lo largo de una larga estela. Aplicó ese principio al Titanic y redujo radicalmente el área de búsqueda. La “cámara en una cuerda” captó así las primeras pruebas inequívocas: el patrón de una de las calderas.

Imágenes, hallazgos y una nueva palabra

El sistema Argo logró obtener las primeras grabaciones en video del Titanic. ANGUS, otro dispositivo fotográfico no tripulado, registró imágenes fijas en llamativo azul, revelando el naufragio. Un año después, el equipo regresó con tecnología a color para capturar cada rincón del crucero, desde la famosa escalera hasta la cubierta y la piscina. Las imágenes impactaron al mundo y son aún reconocidas universalmente.

Ballard fue también el primero en observar el pecio personalmente a bordo del sumergible Alvin. Encontró objetos conmovedores, como una muñeca, botellas de champán abiertas y cubiertos en perfecto estado. No halló restos humanos, pero sí identificó un fenómeno único: filamentos rojizos de óxido creados por bacterias que devoran el metal, a los que dio el nombre de “rusticles”. Esta denominación inédita acabaría apareciendo en el Oxford English Dictionary.

La preservación del naufragio se volvió una preocupación central. Ballard propuso enfoques novedosos, como el uso de pinturas protectoras robóticamente aplicadas para ralentizar la degradación del sitio.

El 1 de septiembre de
El 1 de septiembre de 1985 la expedición del oceanógrafo estadounidense Robert Ballard halla los restos del Titanic en el Atlántico Norte (foto: EFE/yv/Archivo)

Un legado de exploración y conocimiento

El hallazgo del Titanic fue solo una de las muchas contribuciones de Ballard a la ciencia. Sus expediciones a la dorsal mesoatlántica y la falla de las Galápagos permitieron descubrir respiraderos hidrotermales poblados de insólitas formas de vida, demostrando que la vida podía prosperar sin luz solar y revolucionando las teorías sobre su origen. Además, identificó emblemáticos naufragios como el buque alemán Bismark, el portaaviones USS Yorktown y el famoso PT-109.

Incluso a los 83 años, Ballard continúa explorando. Recientemente, participó en una expedición al Pacífico para cartografiar restos de batallas navales de la Segunda Guerra Mundial. Su visión apunta al futuro: pronostica una exploración dominada por vehículos autónomos y robots, capaces de revelar zonas inexploradas y fundamentales para el clima terrestre. “Ahora estamos llegando al punto de lanzar múltiples AUV, como una jauría de perros que puedes enviar todos a la vez”, afirmó, convencido de que el fondo marino aún guarda innumerables historias para las próximas generaciones.

Temas Relacionados

TitanicBob BallardInstituto Oceanográfico Woods HoleMarina de Estados UnidosAtlántico NorteNewsroom BUE

Últimas Noticias

La gran estafa: la increíble historia del hombre que inventó un país y lo vendió

La audaz maniobra de Gregor MacGregor, quien convenció a cientos de invertir en Poyais, revela cómo la manipulación y la credulidad pueden llevar a fraudes históricos con consecuencias devastadoras

La gran estafa: la increíble

La memoria que desafía el olvido: el extraño fenómeno de la hipermnesia autobiográfica

Un estudio en París reveló cómo una joven organiza su pasado en espacios mentales. Los expertos exploran conexiones genéticas y nuevos desafíos en la comprensión de la memoria

La memoria que desafía el

Un soviético contra un estadounidense en medio de la Guerra Fría: la partida que cambió al ajedrez y marcó a dos genios para siempre

En 1972, Boris Spassky fue desafiado por Bobby Fischer. Fue un choque de estilos, personalidades y también político entre las potencias que disputaban el dominio del mundo. La historia del partido de ajedrez más importante del siglo XX

Un soviético contra un estadounidense

El ataque relámpago nazi que Polonia pudo resistir apenas 35 días y dio inicio al horror de la guerra más sangrienta del siglo XX

La madrugada del 1 de septiembre de 1939, 1.800.000 soldados alemanes avanzaron sobre el territorio polaco. Dos semanas después, tropas soviéticas invadieron el país desde el este y abrieron otro frente de batalla. Fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un brutal conflicto bélico en el que perdieron la vida 15 millones de militares y más de 38 millones de civiles

El ataque relámpago nazi que

Asesinó a su esposo mientras dormía y fue a la casa de su amante para avisarle: “Y vos que creías que no podía matar una mosca”

El viernes 20 de septiembre de 2024, Jennifer Gledhill y Matthew Johnson pasaron la noche solos. Sus tres hijos estaban con los padres de ella. Cenaron, tuvieron sexo, bebieron whisky y discutieron después de que ella le confesara que le había sido infiel. De madrugada, le disparó tres veces mientras dormía. El plan de una mujer macabra, los diálogos con su amante y sus dichos escalofriantes

Asesinó a su esposo mientras
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno denunció una operación

El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei

Patricia Bullrich anunció un decomiso récord de cocaína en el primer semestre del 2025

La primavera en el AMBA podría ser más calurosa que lo habitual, según el informe trimestral del SMN

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en septiembre 2025

¿La felicidad se puede entrenar?: las claves que da la ciencia para alcanzar el bienestar

INFOBAE AMÉRICA
Las acciones europeas se mantuvieron

Las acciones europeas se mantuvieron estables en el feriado de Wall Street

Por qué terremotos no tan potentes son tan letales en Afganistán

Tráfico aéreo en Estados Unidos aún funciona con Windows 95 y diskettes: la paradoja obsoleta

El secreto de la fotosíntesis inspira la próxima generación de energía limpia

Yhorby Ventura, el venezolano que transforma chatarra en arte pop

TELESHOW
Mica Viciconte se metió en

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes

La divertida reflexión de Sebastián Wainraich por el inicio de septiembre: “La fiesta del TOC”

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”