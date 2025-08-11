Quién fue la verdadera Laura Ingalls: la historia real detrás de la exitosa serie

La icónica intro de La familia Ingalls

Una niña corre descalza por los campos de Minnesota. Lleva trenzas, una sonrisa franca y el nombre de Laura Ingalls. Desde su estreno en 1974, La familia Ingalls se convirtió en un fenómeno televisivo. La serie, basada en los libros de Laura Ingalls Wilder, marcó a generaciones con su mirada idealizada sobre la vida de los pioneros en el siglo XIX. Pero detrás del relato entrañable de la pantalla, existe una historia real mucho más compleja.

La verdadera Laura Ingalls Wilder: la historia real detrás de La familia Ingalls (Composición fotográfica)

La figura central de la serie es Laura, interpretada por Melissa Gilbert. El personaje es una creación de la escritora Laura Ingalls Wilder, quien, en la década de 1930 y a los 75 años, comenzó a narrar en una serie de libros sus vivencias como niña pionera. El primero de ellos, La casa de la pradera, fue publicado en 1935 y se transformó en uno de los mayores éxitos editoriales del siglo XX.

Michael Landon como Charles Ingalls (NBC)

En 1973, esta obra fue adaptada a la televisión bajo el título Little House on the Prairie. Un año después comenzó a emitirse por la cadena NBC con gran repercusión. La serie fue protagonizada por Michael Landon como Charles Ingalls y se extendió hasta 1983.

La familia Ingalls - Michael Landon (Captura: NBC Productions)

Qué tan fiel fue la historia real

Según Caroline Fraser, autora de Incendios de la pradera: los sueños americanos de Laura Ingalls Wilder, la narrativa de los libros es “muy precisa, hasta cierto punto”. En una entrevista con Iowa Source en 2017, explicó que, si bien Wilder se basó en su infancia para escribir las novelas, introdujo numerosos cambios, tanto menores como sustanciales. Por ejemplo, en La pequeña casa en el gran bosque, Laura aparece con cinco años, aunque en realidad tenía tres cuando vivió allí.

La autora que inspiró la serie transformó su infancia pionera en una saga literaria de éxito mundial (Wikipedia)

Fraser indicó que Laura “omitió muchas cosas, a veces porque sentía que no eran apropiadas para niños”. En particular, evitó mostrar episodios que retrataran a sus padres de manera negativa. Mientras en la serie Charles Ingalls es un modelo de rectitud, la vida real estuvo marcada por problemas financieros, inestabilidad y decisiones poco acertadas, aspectos que Wilder decidió no incluir.

“La verdadera historia es mucho más compleja”, señaló Fraser. “Su vida real es aún más notable, en cierto modo, que la historia de sus libros, que terminó a los 18 años con su matrimonio”.

La autora y su hija, una relación clave

Wilder comenzó a escribir a los 40 años, cuando redactaba columnas para publicaciones locales en Mansfield, Missouri, donde residía. Su primer manuscrito, Pioneer Girl, fue escrito a los 60, impulsada por su hija Rose Wilder Lane, una periodista de renombre que colaboró estrechamente con ella en la elaboración de los libros.

La adaptación televisiva de los libros de Laura Ingalls Wilder marcó generaciones desde 1974 (Creative Commons)

“Rose fue una de las escritoras independientes más exitosas de la década de 1920. The Saturday Evening Post pagó una de sus historias por 30.000 dólares de la época, el equivalente a medio millón hoy”, detalló Glynnis MacNicol, creadora del pódcast Wilder de iHeartRadio.

Aunque madre e hija concebían los libros como novelas de ficción, Rose sostuvo públicamente que eran verídicos. En 2016, el historiador William Anderson reveló que Rose llegó a molestarse cuando él insinuó que los textos no reflejaban fielmente la realidad. El debate sobre la autoría y el grado de intervención de Rose continúa hasta hoy.

La historia después de los libros

Laura falleció en febrero de 1957, apenas tres días antes de cumplir 90 años. Su hija Rose murió en 1968 y fue su heredero, Roger MacBride, quien vendió los derechos televisivos. La serie La familia Ingalls —título con el que se conoció en América Latina— se tomó importantes licencias respecto de los libros.

Mientras en los textos Laura y su familia se mudaban constantemente, la serie centró la narrativa en Walnut Grove, Minnesota. Ese segmento de la vida familiar fue narrado en el libro A orillas del arroyo Plum (1937). Allí aparecen personajes que luego serían emblemáticos en la pantalla, como Nellie Oleson (Alison Arngrim), figura inspirada en una combinación de compañeras de escuela de la autora.

La narrativa de los libros difiere de la vida real de los Ingalls, según expertos (Photo filed 10/11/1961)

La relación de Laura con Almanzo Wilder, interpretado por Dean Butler, también fue adaptada. En la ficción, se casan en la séptima temporada. En la vida real, Laura trabajó como maestra en Dakota del Sur y luego contrajo matrimonio con Almanzo, tal como relata en Estos felices años dorados. La saga concluyó con la publicación póstuma de Los primeros cuatro años.

El regreso de un clásico

Ahora, La familia Ingalls volverá a la pantalla con una nueva adaptación producida por Netflix. Esta versión buscará un enfoque más fiel al espíritu y contenido de los libros originales, pero con una puesta en escena actualizada.

Netflix prepara una nueva adaptación de La familia Ingalls, buscando mayor fidelidad a los libros (NBC)

El clásico encabezado por Michael Landon y Melissa Gilbert no solo definió la estética de una época televisiva, sino que ayudó a construir un imaginario colectivo sobre la vida rural estadounidense. Con esta nueva producción, la obra de Laura Ingalls Wilder perdura, pero también invita a mirar con mayor profundidad la historia real detrás del mito.