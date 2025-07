Aparatos infernales: los siniestros instrumentos de tortura usados contra disidentes políticos y religiosos en la Inglaterra de los Tudor

El mecanismo de compresión extrema diferenciaba a la scavenger’s daughter de otros instrumentos de tortura medievales (México antiguo culturas ancestrales de México/Facebook)

En el corazón de la Torre de Londres, un dispositivo de metal con forma de “A” esperaba a sus víctimas, para someterlas a una de las torturas más extremas del siglo XVI. La scavenger’s daughter —“hija del carroñero”—, ideada durante el reinado de Enrique VIII, marcó un hito en la represión de la Inglaterra Tudor por su método implacable: comprimir el cuerpo humano hasta provocar sangrado por los oídos y otros orificios.

Según informó All That’s Interesting, este artefacto, aunque menos famoso que otros instrumentos de castigo de la época, se transformó en emblema de la crueldad y el fanatismo religioso que dominaron aquel periodo.

Origen y contexto histórico

“La hija del carroñero” surgió en un escenario de profundas tensiones religiosas y políticas. Sir Leonard Skevington —también conocido como Skeffington—, teniente de la Torre de Londres, fue responsable de supervisar interrogatorios y torturas tras la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica. El monarca, frustrado ante la negativa papal a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, fundó la Iglesia de Inglaterra e impulsó la persecución de quienes se resistían a su autoridad.

Ideada bajo Enrique VIII, la hija del carroñero fue utilizada para reprimir disidencias religiosas y políticas en la Torre de Londres (Imagen Ilustrativa Infobae)

All That’s Interesting detalla que, bajo este clima de temor, el artefacto sirvió para castigar tanto a rebeldes irlandeses, sacerdotes católicos como a supuestos traidores. La Torre de Londres, símbolo del poder real, se convirtió en escenario de interrogatorios donde la tortura era utilizada para extraer confesiones o castigar la disidencia. La invención de Skevington, también conocida como Skevington’s gyves, respondía a la exigencia de métodos cada vez más eficaces y aterradores para someter a los prisioneros.

El trasfondo de esta creación refleja una atmósfera de paranoia y control en la corte de Enrique VIII, transmitida luego al reinado de Isabel I. La persecución de herejes y traidores, incentivada por el miedo a intrigas y rebeliones, justificó el uso de instrumentos que representaron la brutalidad institucionalizada de la época.

Descripción y funcionamiento

A diferencia de otros aparatos medievales, la “hija del carroñero” no estiraba el cuerpo, sino que lo comprimía de forma extrema. El mecanismo constaba de un marco metálico en forma de “A”. Una variante utilizada en las Armerías Españolas de la Torre Blanca, llamada “Spanish A-frame”, incorporaba aros articulados en la parte superior.

La víctima era obligada a arrodillarse, con el cuello, las manos y los tobillos firmemente sujetos. El marco se cerraba con fuerza, forzando la cabeza hacia abajo y elevando las rodillas hasta que el cuerpo quedaba doblado en posición fetal extrema. Según describe Erik Ruhling en “Infernal Device: Machinery of Torture and Execution”, el prisionero quedaba “rodeado por el aro como un barril de roble”, mientras el aparato comprimía músculos, huesos y órganos de manera antinatural.

Durante el reinado de Isabel I, instrumentos como la Scavenger’s Daughter fueron utilizados en la Torre de Londres para silenciar voces disidentes (Wikimedia commons)

El tiempo habitual de tortura era de una hora y media. Durante ese período, la presión generaba calambres agudos, fracturas costales, colapso pulmonar y hemorragias internas. Ruhling señala que la sangre podía salir “de todos los orificios del cuerpo”, incluso de manos y pies. El principio invertía lo realizado por el potro —que estiraba el cuerpo— y buscaba someter tanto la resistencia física como la psicológica de los acusados.

Víctimas documentadas: voces desde la prisión

Uno de los casos más conocidos asociados a la “hija del carroñero” es el de Thomas Miagh, irlandés encarcelado en la Torre de Londres en 1580 por traición. Miagh fue acusado de mantener contacto con compatriotas rebeldes. Durante el reinado de Isabel I, Miagh padeció el dispositivo, como evidencia una inscripción que grabó en el muro de la Beauchamp Tower: “Por tortura extraña mi verdad fue probada, pero mi libertad me fue denegada. 1581. Thomas Miagh”. Esta inscripción, recogida por el Historic England Archive y referenciada por All That’s Interesting, constituye un testimonio directo del tormento infligido.

Otro caso relevante es el de Thomas Cottam, sacerdote católico de Lancashire acusado de conspirar contra Isabel I. Se le persiguió por celebrar misas ocultas y mantener fidelidad al Papa. Aunque existe debate entre historiadores sobre si sufrió el castigo en la “hija del carroñero”, el artefacto estaba operativo durante su encarcelamiento; algunos expertos creen que lo padeció en dos ocasiones antes de su ejecución en 1582.

Entre las posibles víctimas figura Edward Arden, noble inglés y familiar lejano de Isabel I. Arden fue apresado en 1583 bajo sospecha de conspirar para sustituir a la reina por su prima María, Reina de Escocia. Se cree que soportó la tortura de este artefacto por negarse a delatar a sus compañeros antes de ser ejecutado ese mismo año.

Víctimas como Thomas Miagh y Edward Arden dejaron testimonio del sufrimiento causado por la scavenger’s daughter (Créditos: México antiguo culturas ancestrales de México/ Facebook)

All That’s Interesting enfatiza que, mientras las ejecuciones buscaban aleccionar mediante la exposición pública, la tortura se realizaba en privado, reservada a prisioneros y guardianes. Por ello, el registro histórico del uso del torturador es escaso, aunque su huella permanece a través de testimonios y marcas firmadas por quienes la sufrieron.

Presencia en la cultura popular y museos

La “hija del carroñero” trascendió su función inicial y se consolidó como ícono de los métodos represivos en la Inglaterra Tudor. Su influencia se extiende a la literatura, la televisión y museos.

En la ficción, este instrumento aparece en novelas históricas ambientadas en los Tudor, como la serie Shardlake de C.J. Sansom, que explora las intrigas cortesanas de Enrique VIII. La televisión también ha recreado su utilización, con presencia destacada en la serie “The Tudors“, protagonizada por Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill y Natalie Dormer. Documentales de la BBC han realizado reconstrucciones detalladas del mecanismo, acercando al público su historia oscura.

La scavenger’s daughter, símbolo de la tortura en la Inglaterra Tudor, comprimía el cuerpo hasta provocar hemorragias internas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legado tangible del dispositivo reside en las réplicas exhibidas en museos europeos y en la propia Torre de Londres. Según el “Catalogue of the Tower Armouries” de J. Hewitt, citado por All That’s Interesting, uno de estos ejemplares fue adquirido en 1826 en una subasta de armaduras en Westminster. Estas piezas permiten a los visitantes reconocer la magnitud del sufrimiento implicado y el contexto de represión en el que fue concebido.

Significado actual: símbolo del fanatismo y el poder

Hoy, la “hija del carroñero” permanece expuesta como recordatorio de los excesos de la tortura y la intolerancia religiosa en la Inglaterra del siglo XVI. Su aparición en museos y representación en la cultura popular mantienen viva la memoria de quienes padecieron sus estragos y de un periodo marcado por el miedo y la violencia institucional.

All That’s Interesting concluye que, aunque menos célebre que otros instrumentos, la hija del carroñero es uno de los métodos más brutales diseñados por el ser humano, ejemplo de los límites de la crueldad legitimados por el poder y la fe. La brutalidad de su mecanismo y su huella en las víctimas la convirtieron en símbolo ineludible de una era de represión.