De Mr. Olympia, Terminator y gobernador a vivir rodeado de animales: la asombrosa vida de Arnold Schwarzenegger

La asombrosa vida de Arnold Schwarzenegger

“Me encanta trabajar porque me mantiene activo física y mentalmente. Si descansás, te oxidás”, dijo Arnold Schwarzenegger hace unos días en una entrevista para un podcast. Aunque la frase puede parecer sencilla, encapsula toda su filosofía de vida: despertar cada mañana a las cinco, entrenar con disciplina, escribir o preparar sus conferencias, y luego salir a recorrer las colinas de Los Ángeles en bicicleta. Arnold, quien hoy celebra sus 78 años, no se detiene, y es esa constante actividad lo que convirtió su vida en un ejemplo de superación y ambición imparable.

A los 13 años, un joven Arnold descubrió que el entrenamiento físico podía ser su pasaporte a una vida mejor. Sin vacilar, desafió la estricta educación de su padre y le dijo con convicción: “Voy a ser el hombre más musculoso del mundo”. Nacido en un hogar humilde en una Austria devastada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, creció rodeado de pobreza y una disciplina férrea. Sin embargo, fue una imagen en una revista la que lo inspiró a desafiar todo: el fisicoculturista Lou Ferrigno, cuyo físico esculpido se convirtió en el faro que marcó el camino de su sueño. La visión fue clara: no importaba lo que su familia esperaba de él, Arnold iba a seguir su destino.

Impulsado por ese deseo, cruzó el océano para mudarse a Estados Unidos, sin hablar inglés y sin conocer las reglas de Hollywood. Enfrentó los rechazos y las burlas, incluso por su acento, pero siguió detrás de su sueño. Tras consagrarse como una estrella de cine, con las películas Conan y Terminator, y convertir su nombre en sinónimo de éxito, el actor tomó una nueva dirección: la política. Cuando los analistas aseguraban que nunca sería elegido gobernador, fue elegido en dos ocasiones para gobernar California.

Hoy, su legado no solo se mide por los premios y títulos cosechados, sino por una vida dedicada a la inspiración. Como activista contra el cambio climático y defensor de un futuro más sostenible, la estrella pone su voz para generar conciencia. En 2018, produjo el documental The Game Changers (Cambio Radical), que explora los beneficios de una dieta basada en plantas para los atletas de élite, y desafía mitos sobre el rendimiento físico. Su vida, marcada por un incansable movimiento hacia la superación, no solo es extraordinaria; fue meticulosamente esculpida, día tras día, con la misma precisión con la que construyó su cuerpo frente al espejo.

Durante la competición de Mister Olympia 1974 en el Madison Square Garden de Nueva York

El despertar de un sueño

Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en Thal, una pequeña localidad en Austria, en el seno de una familia humilde. Su padre, Gustav Schwarzenegger, era el jefe de la policía, de carácter severo y disciplinado, que imponía reglas estrictas en el hogar. Su madre, Aurelia Jadrny, amorosa y algo rígida, mantenía el equilibrio en el hogar. En este contexto, la vida no era fácil. Austria, aún marcada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, estaba en plena reconstrucción, y las oportunidades eran limitadas. Desde temprana edad, Arnold vivió en una sociedad donde la pobreza era palpable, pero también fue testigo de la fortaleza que su país necesitaba para renacer de las cenizas.

A los 13 años, Arnold tropezó con una revista deportiva que cambiaría su destino: las impresionantes fotos del fisicoculturista Lou Ferrigno (quien más adelante sería conocido por interpretar a Hulk en la televisión), hicieron en él un clic: Ferrigno no solo representaba el ideal físico de fuerza y belleza que Arnold soñaba alcanzar, sino también una posibilidad de escapar de la vida de limitaciones que parecía dibujarse para él.

A pesar de las dificultades económicas y familiares, Arnold se entregó por completo a su entrenamiento. Sin acceso a gimnasios de calidad, a los 15 años, improvisaba con pesas hechas a mano y entrenaba como si fueran las mejores mancuernas y barras. Era incansable. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad se distraían en las calles, él estaba levantando pesas, visualizando su futuro y soñando con un destino que parecía reservado solo para los más audaces. Ese amor por el entrenamiento lo llevó a un cambio radical en su vida social: el niño callado y tímido se convertía en un joven decidido a traspasar fronteras físicas y mentales.

Arnold encarnando a Conan, el bárbaro

El físicoculturismo y el despegue en Hollywood

La historia de Arnold en el físicoculturismo es la del ascenso imparable de un joven decidido a convertirse en leyenda. “Toda mi vida he tenido un talento inusual con el que veo las cosas que están delante de mí con claridad: sí puedo verlo, puedo realizarlo. La idea era esculpir el cuerpo a mi voluntad”, dice en el inicio de Arnold, el documental que cuenta su vida.

Con una intensidad que intimidaba incluso a los entrenadores más experimentados, se lanzó de lleno al fisicoculturismo, entrenando a diario: no se trataba solo de ser fuerte, sino de ser el mejor.

A los veinte años, ya era campeón. Ganó su primer título de Mr. Universo, una hazaña monumental que lo posicionó en el mapa internacional. Pero eso fue solo el comienzo. Entre 1970 y 1980, conquistó siete títulos de Mr. Olympia, el certamen más prestigioso de esa disciplina a nivel mundial. Con su físico tallado como una escultura griega y su presencia magnética, se convirtió en el rostro de un deporte que, hasta entonces, era marginal. Arnold lo transformó en espectáculo, en arte y en negocio. Sus apariciones públicas, entrevistas y libros ayudaron a popularizar el entrenamiento con pesas a escala mundial.

Entrenando (Goodfon)

A lo largo de su carrera, Schwarzenegger escribió libros y artículos que se convirtieron en bibliografía obligatoria para los amantes del entrenamiento físico. Su manual más emblemático, The Encyclopedia of Modern Bodybuilding (La enciclopedia del culturismo moderno), sigue siendo una referencia indiscutida.

Más allá de la competencia, Arnold también fundó el Arnold Sports Festival, uno de los eventos más importantes del calendario internacional de fitness, que hoy abarca decenas de disciplinas y se celebra en varios países. Su nombre ya no solo representaba al campeón: se había convertido en un embajador universal del cuerpo, la mente y la disciplina.

En paralelo, el cine comenzó a asomar en su horizonte. Su imponente físico y su carisma natural llamaban la atención en un mundo que buscaba nuevos íconos. En 1977, Pumping Iron, un documental que lo mostraba compitiendo por su sexto Mr. Olympia, le dio notoriedad fuera de su círculo. La película no solo mostró su dominio en el deporte, sino también su personalidad aguda, competitiva y encantadora. Fue su carta de presentación para el mundo del entretenimiento, y un paso decisivo hacia Hollywood.

A medida que su figura se volvía familiar en Estados Unidos, el joven se preparaba para el próximo desafío: dejar atrás el estereotipo del fisicoculturista silencioso y demostrar que también podía ser actor. Sabía que, si quería triunfar en el cine, tendría que romper los moldes de la industria con la misma fuerza con la que había levantado pesas en su adolescencia. Y eso hizo.

La consagración actoral llegó con The Terminator, de James Cameron, en 1984

El auge en Hollywood

El salto al estrellato llegó a comienzos de los años 80, cuando fue elegido para protagonizar Conan, el Bárbaro (1982), una fantasía épica de espada y brujería que parecía hecha a su medida. El papel, físico y desafiante, exigía una presencia tan encantadora como dominante, casi mítica. Conan fue un éxito de taquilla y dio lugar a una secuela, Conan, the Destroyer, que consolidó su imagen como guerrero cinematográfico. Arnold había demostrado que podía sostener una película, y Hollywood, por fin, comenzaba a tomarlo en serio.

Su consagración definitiva llegó en 1984 con The Terminator, de James Cameron. Allí interpretó a un cyborg asesino enviado del futuro con una sola misión: eliminar a Sarah Connor. Con apenas unas líneas de diálogo —incluido el inolvidable “I’ll be back”—, Arnold construyó un personaje emblemático. La película fue un éxito arrollador, y él, que había sido subestimado por su acento y su físico, se transformó en una figura central del cine de acción. Volvería al papel varias veces, especialmente en Terminator 2: Judgment Day (1991), una superproducción aclamada por la crítica que batió récords y redefinió los efectos visuales en el cine.

Las películas icónicas protagonizadas por Arnold

La década de 1980 lo tuvo como protagonista absoluto del género. Películas como Comando (1985), Depredador (1987), Perseguido (1987) y El vengador del futuro (1990) explotaban su fuerza física, pero también su capacidad para generar empatía con el espectador. No era solo músculo: había en Arnold una mezcla única de dureza, humor y presencia escénica que lo hacía diferente a cualquier otro héroe de acción.

En los años 90, continuó sumando éxitos con Mentiras verdaderas (1994), donde volvió a trabajar con James Cameron, y El último gran héroe (1993), una sátira sobre el propio cine de acción que demostraba su capacidad para reírse de su propia imagen. En cada una de estas películas, Arnold aportaba algo más que puñetazos y frases memorables: traía a la pantalla grande una ética del esfuerzo y un carisma sin fisuras.

Aunque algunos títulos no alcanzaron el éxito esperado, como Batman & Robin (1997), donde interpretó al villano Mr. Freeze, ni siquiera los traspiés pudieron ensombrecer su estatus. Su figura ya era parte del escenario que se quiso conquistar y su cara se proyectaba en millones de pantallas en todo el mundo. Arnold Schwarzenegger no solo había conquistado Hollywood: se había convertido en sinónimo del cine de acción moderno.

Las ultimas producciones

En las décadas siguientes, su carrera actoral continuó con más de 30 películas, alternando entre secuelas de sus clásicos y nuevos desafíos. Regresó como el androide T-800 en varias entregas de Terminator —la última, Terminator: Dark Fate (2019)— y protagonizó películas como Plan de escape (2013), junto a su amigo Sylvester Stallone; Maggie (2015) y Sabotage (2014), donde exploró un tono más oscuro y dramático. Si bien dejó atrás el ritmo frenético de sus años dorados en la acción, su presencia en pantalla sigue siendo una marca registrada de intensidad, carisma y resiliencia.

A lo largo de su carrera, la estrella también cosechó amistades valiosas que trascendieron el mundo de Hollywood. Junto a Sylvester Stallone, con quien inició la relación como un rival en la pantalla de acción, compartió momentos fuera del cine. Con los años, consolidaron una relación de hermandad que no dudan en reflejarla en sus redes sociales, donde ambos son muy activos. Además, de Sly, Arnold cultivó lazos con otras grandes figuras de la industria, como James Cameron, Jamie Lee Curtis y Danny DeVito, quien protagonizó junto a él la comedia Gemelos (1988). Estas relaciones, más allá de los éxitos o fracasos taquilleros, se convirtieron en un testimonio de su capacidad para conectar y perdurar, haciendo de Hollywood un espacio para la camaradería y la amistad.

Entre 2003 y 2011 fue gobernador de California

“The Governator”, la política como nuevo reto

Cuando muchos creían que Arnold Schwarzenegger no podía sorprender, decidió dar el salto a la política. En 2003, sin experiencia previa ni estructura partidaria propia, lanzó su candidatura a gobernador de California. Fue una jugada que sorprendió al país y resultó en una victoria contundente. En 2006, fue reelecto, consolidando su legado como “The Governator”, el apodo que se ganó. Su ascenso demostró que, como en el físicoculturismo y el cine, su enfoque era implacable: visualizar el objetivo y no detenerse hasta alcanzarlo.

Durante sus dos mandatos (2003–2011), enfrentó un déficit millonario en el presupuesto estatal, pero también dejó huellas importantes como el impulso a energías renovables, legislación pionera sobre emisiones y apoyo a la instalación de miles de techos solares. California se convirtió en un ejemplo ambiental bajo su mandato. En el plano político, aportó pragmatismo bipartidista: se desmarcó de los estereotipos del Partido Republicano tradicional y buscó consensos donde fuese posible.

Fundó el Instituto Schwarzenegger para la Política Estatal y Global en la Universidad del Sur de California, buscando fomentar liderazgo pragmático y soluciones ambientales transversales. Aunque no planea volver a postularse, su influencia como persona pública sigue ejerciendo fuerza: promueve activismo, diálogo y responsabilidad ciudadana.

Junto a Greta Thunberg (X: Arnold Schwarzenegger)

Arnold y el activismo ambiental

Tras su mandato político, Arnold regresó a los focos desde una nueva perspectiva: la del narrador reflexivo de su propia historia. En junio de 2023, Netflix estrenó Arnold, una docuserie de tres episodios que divide su vida en tres actos: Athlete, Actor y American. Bajo la dirección de Lesley Chilcott, logra un retrato íntimo y sincero: fueron más de 40 horas de entrevistas profundas con Schwarzenegger sobre su nacimiento en la Austria de posguerra, sus conflictos familiares, su ascenso como campeón, su carrera actoral y su paso por la política. No se guardó nada.

Lejos de evadir la controversia, cuenta con crudeza su infancia bajo un padre que generó rivalidad entre él y su hermano Meinhard, vinculado a su trágica muerte en 1971. Arnold hace autocrítica: atribuye al entorno familiar y a los abusos la tragedia personal, y reflexiona sobre lo que esa historia le enseñó de sí mismo. También habló del escándalo de su infidelidad y su ruptura con Maria Shriver de forma transparente, algo que subraya un gesto inusual en figuras de su estatura pública.

Paralelamente, el artista siguió impulsando proyectos como productor ejecutivo de documentales. En 2018 lanzó The Game Changers (Cambio Radical), centrado en los beneficios de dietas basadas en plantas para deportistas de alto rendimiento. Gracias a testimonios, datos científicos y su experiencia personal, el documental influyó en debates sobre rendimiento deportivo, la salud y los mitos de la alimentación en deportistas.

Junto a sus amados animales: Mildred y uno de sus celosos perros (@schwarzenegger)

En los últimos años, Arnold utiliza sus redes sociales y plataformas para defender el medio ambiente y se convirtió en un crítico del cambio climático. En 2007 fundó la Arnold Schwarzenegger Institute for State and Global Policy, con el objetivo de impulsar políticas de sostenibilidad y combatir la crisis climática. Además de abogar por la adopción de energías renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, promueve una dieta basada en plantas para reducir la huella de carbono individual. Él mismo la adoptó. Ese activismo ambiental lo llevó a vincularse con Greta Thunberg. Juntos compartieron intervenciones conjuntas en conferencias y eventos sobre cambio climático, donde elogió la valentía de la joven activista y compromiso en la lucha por un futuro más verde y sostenible.

Arnold también comparte su hogar con varios animales que le brindan compañía y tranquilidad. Entre ellos Whiskey, su burro, y Mildred, una chancha que admitió que es una de sus consentidas. A través de sus redes sociales, Arnold muestra su conexión con ellos y destaca que son un refugio emocional. Este vínculo con los animales también refleja su profunda filosofía de vida. “Me siento bien por la mañana cuando convivo con ellos. Me levanto y les doy de comer. Luego le doy de comer a los perros y posteriormente voy al gimnasio a entrenar”, explicó durante la pandemia.

A los 78 años, Arnold levanta más que pesas: ideas. Combina discursos motivacionales con activismo climático, publicaciones y proyectos como su newsletter Pump Club o la plataforma “Chief Movement Officer”, que promueve la salud a través del movimiento. Para él, ser útil, mantenerse en movimiento, y construir un legado que inspire es el secreto de la vida. “Podés moldear tu mente para hacer las cosas que otros llaman imposibles; y eso te da la voluntad y, sin dudas, podés hacer que tu visión no solo se haga realidad: puedes ir por tus sueños”, afirma en el documental que demuestra de qué está hecho.