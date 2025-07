La tragedia que marcó el fin de los delirios de Hollywood: un helicóptero fuera de control, un actor decapitado y dos niños muertos

Recreación de la aldea vietnamita en el set de filmación de California donde se estrelló el helicóptero sobre los actores

Sobre la pantalla del Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles, un helicóptero cobra protagonismo en la oscuridad, tambaleándose sobre la escena iluminada por explosiones. El protagonista, el actor Vic Morrow, con dos niños en brazos, vadea con esfuerzo un río bajo el estruendo del motor aéreo, mientras el agua se agita y el suelo tiembla con las detonaciones. De pronto, la aeronave empieza a perder altura, se ladea en el aire y, en medio de una ráfaga de fuego y escombros, cae con brutalidad sobre el hombre con los niños, que avanzan desesperados entre el agua y el lodo intentando salvar su vida. El instante es espeluznante, sobrecogedor y violento. Lo que sucede en la sala no es una proyección de cine bélico. La secuencia de treinta minutos de imágenes captadas desde seis ángulos diferentes —incluso desde dentro del propio helicóptero— fue real e imposible de mirar. Los espectadores de la sala están obligados a mirarla en detalle. No son amantes del cine. Son los miembros de un jurado por el caso de homicidio involuntario derivado del rodaje de “La Dimensión Desconocida: La Película” que causó la muerte de Morrow y dos niños, Myca Dinh Le y Renee Shinn Chen, en la madrugada del 23 de julio de 1982 en un set de filmación en California que todavía, décadas después, continúa siendo una herida abierta para la industria.

Vic Morrow murió decapitado en la madrugada del viernes 23 de julio de 1982 durante la grabación de Twilight Zone: The Movie

“La Dimensión Desconocida: La Película”—titulada en inglés “Twilight Zone: The Movie”— es una antología compuesta por cuatro historias independientes inspiradas en la emblemática serie de televisión de ciencia ficción y fantasía de los años sesenta. Dirigida por reconocidos cineastas como John Landis, Joe Dante, George Miller y Steven Spielberg, la película recrea episodios característicos del universo misterioso y moral de la serie original. El segmento dirigido por Landis, donde ocurrió la tragedia, narra el viaje de un hombre intolerante —personificado por Vic Morrow— que es forzado a experimentar en carne propia la opresión y el peligro de distintos escenarios históricos atravesados por el racismo y la violencia, como la Francia ocupada por los nazis, el sur estadounidense del Ku Klux Klan y la guerra de Vietnam, en donde se apiada de dos niños asiáticos y decide ayudarlos para salvarlos. La escena, que en el guión debía ser un rescate, terminó convertida en una tragedia real: los tres intérpretes murieron durante la filmación.

Los menores nunca habían contado con permisos legales para participar del rodaje y sus padres no tenían conocimiento lo que sucedería una vez que dijeran: ¡acción!

La madrugada bajo amenaza

Era la decimotercera noche de filmación. Sobre el set reinaba una atmósfera cargada, el ruido del helicóptero militar Bell UH1B a doce metros del suelo era ensordecedor. El director del filme John Landis, apurado y visiblemente ansioso, presionaba para completar la última y más compleja toma. “Estaba un día atrasado y se apresuraba a terminar la escena final”, relató Stuart Black en su crónica para The New York Times. La urgencia y la presión los arrastraban lejos de cualquier cautela.

Durante la semana, las medidas extraordinarias y riesgosas habían sido tema de conversación. Según testigos del equipo, Landis había ordenado el uso de “escopetas y munición real” para obtener “impactos de bala” convincentes. El especialista Ron Rondell advirtió con espanto: “La munición real elimina el factor de seguridad. Nunca debería estar en un set de rodaje”. El propio Morrow mostró signos de alarma. “Detuvo el rodaje al ver cinco escopetas listas para la acción”, recordaría un camarógrafo. Sólo cuando el director logró calmarlo, el actor regresó al río.

Durante la investigación, los miembros del equipo técnico dejaron en claro que la búsqueda de realismo fue el motor de las decisiones imprudentes en el set. El camarógrafo Steve Lydecker declaró que Landis “quería volar una planta de banano, y las escopetas lo harían de forma rápida y dramática”.

La noche final, todos sabían que la escena que involucraba el sobrevuelo del helicóptero a baja altura entrañaba un riesgo evidente. Testimonios consignados por Black revelaron la gravedad del momento: Landis gritó insistentemente desde el megáfono, “¡Más abajo, más abajo, más abajo!”, indicaciones que luego serían motivo de disputa en el tribunal. Sobre el río, Morrow cargó en sus brazos a Myca Dinh Le (7 años) y Renee Shinn Chen (6 años); el plan indicaba atravesar ese infierno de agua y fuego con los niños en medio del estruendo de explosiones y el vuelo rasante del helicóptero.

Renee Shinn Chen, de 6 años y Myca Dinh Le, de 7, los niños estadounidense que fueron contratados ilegalmente y murieron en el set

“Enormes bolas de fuego explotaron alrededor de Morrow y los niños. El helicóptero siguió a Morrow hasta que la tripulación se vio abrumada por el calor y las ráfagas”, reconstruyó un testigo. “Una bola de fuego, que se elevó desde abajo, envolvió la cola. La aeronave giró sin control”. En segundos, la máquina se estrelló sobre los actores, ante la mirada estupefacta de más de cien personas en el set. El helicóptero decapitó a Morrow y a uno de los niños con las palas del rotor principal. El otro niño fue aplastado por el tren de aterrizaje.

El instante después del desastre y la voz de una madre

El silencio posterior sólo era interrumpido por los gritos de horror. El inspector DeWitt Morgan describió cómo los restos de explosivos detonados habían impactado el sistema de cola del helicóptero, provocando la tragedia. “Las tres personas murieron mientras corrían por un escenario que parecía una aldea vietnamita”.

En el tribunal, el testimonio de Kim-Hoa Lee, madre de Myca Dinh Le, fue estremecedor. “Me dijo que iban a rodar la película y que si contrataban a Myca, lo usarían donde una aldea vietnamita sería bombardeada y destruida, y solo dos niños sobrevivirían”, declaró. Nunca le informaron, según su testimonio, sobre explosiones a su alrededor ni sobre un helicóptero volando bajo. “Me negué rotundamente cuando me preguntaron si Folsey había mencionado que mi hijo estaría cerca de explosiones o debajo de un helicóptero a seis metros de altura”. La toma, según el guion, debía recrear un rescate; la realidad terminó en una tragedia.

En medio del trauma colectivo, la maquinaria de la justicia se puso en marcha. Varias agencias estatales desembarcaron en el set, y la investigación liderada por la fiscalía del condado de Los Ángeles se extendió por meses. Los cargos de homicidio involuntario cayeron sobre Landis, Folsey Jr. y otros responsables directos de la producción.

John Landis fue eje de declaraciones polémicas y, durante el juicio, evitó asumir responsabilidad directa ante el tribunal y los medios. Durante el proceso judicial, tanto el director de cine como otros acusados negaron haber dado la orden de volar el helicóptero más bajo y rechazaron responsabilidad directa por el accidente. La actitud de Landis fue percibida por la prensa y la fiscal como distante y carente de empatía; en ese marco, la fiscal Lea D’Agostino incluso lo calificó públicamente de “asesino de guante blanco”.

John Landis, el director del filme, fue absuelto

No obstante, años después, en una entrevista concedida en 1996 a The Financial Times, finalmente expresó pesar y autocrítica ante la tragedia. Reconoció el efecto profundo en su vida: “No hay nada remotamente positivo en toda esta historia. Fue una tragedia enorme en la que no he dejado de pensar ni un solo día. Sigue atormentándome y ha tenido un profundo impacto en mi carrera, del que quizá nunca me recupere”

El juicio se extendió durante meses entre 1986 y 1987. A pesar del material fílmico y del desfile de testigos, el jurado absolvió a los cinco acusados de todos los cargos. Este fallo provocó conmoción en la opinión pública y profundizó el debate sobre los límites de la responsabilidad penal en el set de filmación.

La escena que nunca se estrenó

El impacto público y la presión de las familias determinaron una decisión urgente: la escena en la que Vic Morrow y los niños perdieron la vida jamás sería incluida en la versión final de la película. Warner Bros. y los responsables del film eliminaron toda secuencia que registrara los últimos momentos de los actores. Lo ocurrido se vio solamente en el tribunal.

La tragedia marcó el final de una época en la que las ambiciones creativas justificaban riesgos sin cálculo. En palabras de Steven Spielberg para su biógrafo Joseph McBride, “ninguna película merece la pena morir por ella”. El accidente fue, en sus términos, “la peor experiencia de su carrera”, y arruinó para siempre su amistad con Landis.

El efecto dominó fue contundente: el Sindicato de Directores (DGA) fijó límites hasta entonces insólitos frente a infracciones de seguridad. El Sindicato de Actores (SAG) sumó cláusulas a los contratos habilitando a cualquier intérprete a retirarse de una producción si percibía riesgo. Se endurecieron las reglas sobre el uso de menores y la planificación de efectos especiales, creando comités de seguridad que desplazaron paulatinamente la cultura del riesgo ciego por otra de responsabilidad, consulta y control.

Las consecuencias del accidente de Vic Morrow, Myca Dinh Le y Renee Shinn Chen trascendieron los expedientes judiciales y los titulares. Cambiaron, para siempre, la ética y la práctica del cine estadounidense. Y dejaron inscrita en la memoria colectiva de Hollywood la certeza de que hay límites que ni la ficción, ni la ambición detrás de cámara, pueden cruzar.