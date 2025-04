Los Simpson cumplen 38 años y siguen escribiendo historia con más de 750 episodios

Donald Trump como presidente (2000) En el episodio Bart to the Future , Lisa Simpson, al convertirse en presidente, menciona que heredó una gran crisis presupuestaria del presidente Trump. En ese momento, parecía un chiste absurdo, pero en 2016, Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos.

La compra de FOX por Disney (1998) En el episodio When You Dish Upon a Star, se muestra un cartel que dice: “20th Century Fox, a Division of Walt Disney Co.”, prediciendo la compra de FOX por parte de Disney en 2019.