Priyanka Chopra: la estrella india que sufrió acoso en la escuela, conquistó Hollywood y se enamoró por Twitter

Priyanka Chopra posa en el Met Gala en 2023 (REUTERS/Andrew Kelly)

“Cuando me convertí en Miss Mundo, no podía creer que lo había ganado. Solía dormir con mi corona porque tenía miedo de que alguien me la robara. En un minuto el mundo cambió para mí”, dijo Priyanka Chopra quien, en tiempo récord, hizo que su nombre resulte cada vez más familiar en Occidente. La estrella de Bollywood consiguió el papel principal en la serie Quantico y se casó con el músico Nick Jonas. Con 42 años, tiene una vida emocionante con una de las transformaciones más sorprendentes de Hollywood.

En la conquista del mundo

Priyanka Chopra nació el 18 de julio de 1982 en Jamshedpur, India. Sus padres, Ashok y Madhu Chopra, fueron ambos médicos del ejército indio, y por las múltiples mudanzas ella recibió una educación muy variada. El tatuaje que lleva en su muñeca derecha, habla de su cercanía familiar. Dice “La pequeña niña de papá” con la letra de su difunto padre. Comenzó su educación en la Martinière Girls College en Lucknow y tuvo una breve estancia en Maria Goretti College en Bareilly, ambas al norte de India. Su sueño era convertirse en ingeniera de software o psicóloga criminalista, pero también le gustaba la música y la danza indias; tenía talento para escribir poesía y cuentos. Cuando era preadolescente, Priyanka dejó Jamshedpur para vivir con su tía en Newton, Massachusetts. Teniendo en cuenta que Newton es una ciudad de menos de 100 mil habitantes y que Jamshedpur cuenta con más de un millón, la mudanza supuso una gran adaptación para Chopra, que reveló la sorprendente razón por la que hizo la gran mudanza: “Me di cuenta de que los niños no tienen que llevar uniforme a la escuela en Estados Unidos. Y para una adolescente, eso es importante, ¿sabes?”

En el año 2000, Priyanka, de 18 años fue coronada Femina Miss India Mundo. “Soy afortunada. No sé si lo merezco o no. Lo único que sé es que trabajo muy duro para todo. Y Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Cada día es como un examen. Creo que el destino y el trabajo duro van de la mano. Estaba estudiando ingeniería cuando mi mamá y mi hermano enviaron mis fotografías para el concurso Miss India. Ni siquiera lo sabía. Si eso no es el destino, ¿qué lo es?”, dijo. Aunque la joven reina de la belleza terminaría llevándose a casa el título de Miss Mundo, admitió que el acoso que sufrió en la secundaria afectó negativamente a la forma en que se sentía sobre sí misma y su aspecto. Confesó a Today al respecto: “Me hicieron sentir muy incómoda por mi aspecto o por mi procedencia”. Reveló también que atribuye sus triunfos en los concursos a su confianza, gracia, positividad, inteligencia y aplomo.

Priyanka Chopra ganó el título de Miss Mundo cuando tenía 18 años

De Bollywood a Hollywood

“Vengo de una familia muy académica. Tenía una inclinación muy académica. Cuando tenía 17 años no creía que esta profesión fuera una profesión real, porque todos en mi familia eran académicos, pero eso cambió, por casualidad, cuando gané Miss India. Cuando lo hice, y empecé a trabajar en películas, me di cuenta de que también tenía una inclinación creativa”, reconoció.

Aunque Chopra había disfrutado de una exitosa carrera cinematográfica como estrella de Bollywood en la India, sus compañeros de la serie Quantico no tenían ni idea de lo experimentada que era como actriz. El productor de la serie, Joshua Safran, dijo a Indiewire: “Llegó como cualquier otro actor el día que hicimos la audición para el papel de Alex. Era claramente una entidad en sí misma y me sorprendió mucho porque no sabía quién era, era sólo un nombre más en la hoja de ese día”. Josh Hopkins, compañero de reparto de Chopra, también admitió no saber quién era, a pesar de sus 11 millones de seguidores en Twitter. Sin embargo, ahora que sabe lo importante que es ella, Hopkins dijo a Indiewire que quiere visitar la India con Priyanka “para ver cómo es pasearse con Beyoncé”.

En el 2016, Chopra fue nombrada como una de las “100 personas más influyentes” por la revista Time. Su coprotagonista de Baywatch, Dwayne “La Roca” Johnson, escribió un emotivo homenaje a la estrella: “Tiene empuje, ambición, respeto por sí misma y sabe que no hay sustituto para el trabajo duro”. Johnson continuó diciendo que él y Chopra suelen citar el dicho “Lleva tu éxito como una camiseta, no como un esmoquin”. Asimismo, elogió la accesibilidad de Chopra aun siendo famosa: “A pesar de ser una estrella tan grande, tan global y tan hermosa, tiene esa interesante cualidad de ser cercana”.

Una pareja estelar

Priyanka Chopra y Nick Jonas mantuvieron su relación en secreto durante bastante tiempo antes de que la actriz confirmara su compromiso en agosto del 2018. El romance comenzó con un DM de Twitter, como muchas historias de amor en la actualidad. Jonas contó que él inició el chat en el 2016, después de que un amigo común, el actor Graham Rogers, coprotagonista de Chopra en Quantico, le dijera que debían conocerse y que él los conectaría. Jonas dijo que Rogers tardó tanto en presentarlos que él mismo se encargó de poner las cosas en marcha: “Él dijo: ‘Los pondré en contacto’. Nunca lo hizo y me impacienté. Así que le mandé un mensaje directo”. En declaraciones a Vogue, Jonas contó que su mensaje empezaba así: “Me dicen unos amigos comunes que deberíamos conocernos”. Ella le contestó y le dijo que le enviara un mensaje de texto, ya que todo su equipo tiene acceso a sus mensajes de Twitter. Así comenzó una relación de mensajes de texto que fue, como dijo Jonas a la revista, “Amigable con intención de coquetear”.

Priyanka Chopra y Nick Jonas mantuvieron su relación en secreto durante mucho tiempo hasta que ella anunció el compromiso en agosto de 2018 (REUTERS/Mike Blake)

Recién en 2017 se conocieron en persona. Y, aunque no le propuso matrimonio en ese momento, sí se arrodilló al verla: ambos asistieron a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair. Cuando Jonas vio entrar a Priyanka se presentó: ”Me arrodillé y le dije: ‘¿Dónde estuviste toda mi vida?’”. Hacía meses que se enviaban mensajes de texto, y luego de esa demostración pública de afecto, el músico le propuso ir a tomar algo. Chopra miró a su mánager en busca de aprobación, ya que tenían que volar a la India, y Jonas insistió: “Sólo serán cinco minutos”. Se tomaron esa copa y hablaron, pero luego ella se fue a la India, y su relación de mensajes de texto, muy discreta, continuó. La Met Gala del 2017 los volvió a reunir. Su encuentro público desató los primeros rumores de romance. Pero ellos dijeron que el icónico diseñador Ralph Lauren los invitó a lucir dos de sus diseños en la gala. Lauren no sabía nada de su relación virtual. La pareja contó que tomaron unas copas e incluso Chopra lo invitó a su departamento. “Salimos un par de horas. Me dio unas palmaditas en la espalda antes de irse”, dijo ella. Jonas explicó que no la besó porque, en ese momento, su madre se estaba quedando con ella.

Al año siguiente todo fluyó. En un mismo fin de semana, fueron vistos en un partido de los Dodgers y en un yate con amigos famosos del cantante. Se ha cuestionado la diferencia de diez años entre Priyanka y Nick. Ella habló sobre el tema: “La gente nos molestó un montón por eso y todavía lo hacen. Me parece asombroso que cuando es al revés y el hombre es mayor, a nadie le importa”. En una entrevista Jonas dijo: “Fue algo instantáneo. Una vez que congeniamos, supe que tenía una compañera de por vida y una compañera en mi equipo, alguien con quien podía pasar los buenos y los malos momentos, y esa es la clave”.

Felices para siempre

A finales del 2018, Priyanka y Nick se comprometieron, dos años después de que él le escribiera por primera vez un DM en Twitter. Después de sólo dos meses de salir oficialmente, cerró un Tiffany & Co. en Londres para comprarle a su novia el anillo perfecto, estimado en 200 mil dólares, según E! News. El músico contó que, con la excusa de su cumpleaños, la llevó a Creta en lo que Chopra no tuvo sospechas. Pero una vez ahí, él mismo lo relató: “Me puse de rodillas, otra vez, y le dije: ‘¿Quieres hacerme el hombre más feliz del mundo y casarte conmigo?’”.

Nick Jonas y Priyanka Chopra en la ceremonia hindú de casamiento

El 30 de noviembre del 2018, Nick Jonas y Priyanka Chopra dieron la introducción a las celebraciones de su boda con una ceremonia Mehendi, una costumbre tradicional india, en la que recibieron tatuajes de henna. Más tarde, esa misma noche, las familias de Jonas y Chopra interpretaron números de baile coreografiados en lo que Chopra describió como una “feroz competencia de canto y baile entre las familias”. El 1 de diciembre, los novios se dieron el “sí, quiero” en una ceremonia occidental. Chopra reveló a la revista People que estaba nerviosa, pero que sabía que estaba “tomando la mejor decisión de su vida” en cuanto vio a Jonas. Al día siguiente, la pareja volvió a intercambiar sus votos en una ceremonia hindú. “Me encantó que nuestra boda fuera una mezcla religiosa. Tomamos lindas tradiciones con las que ambos crecimos y las personalizamos de modo que tuviera sentido para nosotros”, contaron.

Vientre subrogado

En una oportunidad Priyanka afirmó que la única razón por la que se casaría sería para tener hijos: “Yo me compro mis propios diamantes. No necesito que alguien me los compre. Cuando un hombre llegue a mi vida no será por los diamantes, no será por los autos, no será por las casas. Un hombre estará en mi vida sólo cuando esté completa y locamente enamorada. No necesito a un hombre para nada más que para tener hijos. ¡Así que no saquen conclusiones apresuradas por mis joyas!”. Dicho y hecho, Chopra y Jonas dieron la bienvenida a Malti Marie, su primera hija, mediante un vientre de alquiler el 15 de enero de 2022. Ella compartió la noticia en Instagram: “Estamos contentos de confirmar que dimos la bienvenida a un bebé a través de un vientre de alquiler. Pedimos respetuosamente privacidad durante este momento especial mientras nos centramos en nuestra familia”.

Priyanka Chopra y Nick Jonas en el aeropuerto de Mumbai con su hija Malti Marie (Photo © 2023 Mega/The Grosby Group)

Justo hace seis años, su marido le propuso matrimonio. Hoy, cumpliendo los 42 años, Priyanka puede celebrar su vida junto a su familia conformada y, quién sabe, el Sr. Jonas le tiene preparado un sorprendente regalo.