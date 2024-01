El suicidio de la influencer y soldado Michelle Young: la última Navidad, el amor a su hija y el recuerdo de su hermano

El resumen del 2023 posteado por Michelle en sus redes sociales

El 5 de enero de 2022, en su cuenta de Instagram, Michelle Young posteó: “Hoy hubiera sido el 41 cumpleaños de mi hermano. (...) Yo todavía lo celebro cada año. Y voy a celebrar con él el resto de mi vida porque a pesar de que se haya ido me prometí que siempre mantendría viva su memoria. Dicen que uno muere dos veces, una cuando das tu último respiro y, otra, cuando alguien menciona tu nombre por última vez. Amo hablar de Seth, especialmente a mi hija. Nunca se conocieron, pero es increíble cuánto veo de él en ella. Él era un artista, creaba contínuamente, y ¿saben? G. es igual. Él era mi fiel protector y mi amigo. No creo que haya habido nadie que se emocionara como él por mi existencia. Mi hermano me enseñó a tener sentido de la aventura y a vivir sin miedos. Trato de vivir de una manera en la que él hubiese estado orgulloso y me pregunto qué pensaría de la mujer en la que me convertí. Solo tengo unas pocas fotos de mi hermano, perdí la mayor parte en un incendio en mi casa cuando era más chica. Y él murió antes de que existieran los celulares y sus cámaras. Una de las que tengo de él es en mi primer cumpleaños. Ahora me he convertido en esa persona molesta al resto porque quiero tomar fotografías de todos a los que amo, porque cuando lo único que te queda de alguien son los recuerdos y las fotos, esas imágenes no tienen precio. Por favor fotografíen (...) Si amas a alguien que lo sepa. Y celebren los cumpleaños. Nos son dados un número limitado de cumpleaños”.

El posteo incluye varias imágenes, incluso esa foto de la que Michelle habla: ella de un año festeja junto a su hermano mayor Seth, de 8. Están rodeados de globos verdes, rojos, amarillos y azules y de felicidad.

Seth se suicidó a los 21 años, cuando ella tenía 14.

Desde ese mismo día, Michelle Young (34), también comenzó a morir.

La vida de la influencer norteamericana originaria de Missouri, pero residente en Arizona, parecía increíble. Viajes por Europa y Asia (Instagram)

Madre soltera y soldado orgullosa

La vida de la influencer norteamericana originaria de Missouri, pero residente en Arizona, parecía increíble. Viajes por Europa y Asia, desafíos permanentes, mucha actividad física, bailes y juegos con disfraces con su hija Gracie a quien tuvo soltera, a los 22 años.

En su cuenta en la red, hoy con 113 mil seguidores en Instagram y en rápido ascenso desde su trágica muerte, se ven solo destellos de felicidad. Sonrisas frizadas con la lente de su Iphone último modelo. Brillos que engañaron a todos. Porque la vida de Michelle había quedado profundamente marcada por el suicidio de su hermano y la inseguridad. De hecho, fue esa tragedia en su adolescencia lo que la impulsó a alistarse en el ejército. Lo explicó así: “Ese día cambió mi vida para siempre, pero también nació una pasión por ayudar a los demás que no creo que hubiese tenido si no hubiera experimentado el dolor de perderlo”.

Se unió al ejército norteamericano a los 17 al que sirvió durante 16 años. En dos oportunidades estuvo destinada en Afganistán (Instagram)

Se unió al ejército norteamericano a los 17 al que sirvió durante 16 años. En dos oportunidades estuvo destinada en Afganistán. Con un cuerpo escultural, atleta en varias disciplinas y en extremo coqueta, Michelle tuvo a Gracie muy joven, pero la maternidad no le impidió seguir encarando aventuras y trabajar como soldado. No solo eso: además, se volvió popular en las redes alcanzando el grado de influencer en fitness y en ropa deportiva. Todo lo que hacía Michelle lo hacía bien.

A pesar de eso, algunos bajones anímicos y algunas decepciones con los hombres la tuvieron a maltraer. Nada parecía grave. Michelle disimulaba bien.

En 2019 fue ascendida a sargento en la Guardia Nacional del Ejército de Arizona y, en el año 2021, su contrato con la fuerza se extendió a veinte años de servicios. En la actualidad estaba asignada al Comando de Tropas de Aviación 98.

Un collage de imágenes de Michelle con su hija

Es cierto que algunos temas la tenían preocupada y ocupada: el acceso a la vivienda por parte de los soldados; las mujeres y niños sin hogar y, por sobre todo, la salud mental de los veteranos de guerra. El tema del frecuente suicidio entre las tropas la desvelada. Michelle abogaba por mejores tratamientos para los combatientes. En septiembre del año pasado compartió una publicación en la Semana para la Prevención del Suicidio. En esta urgió, a quienes pudieran tener pensamientos de ese tipo, a hablar: “Pedir ayuda cuando lo necesitás es el acto más valiente que cualquiera puede hacer”.

Lástima que Michelle no pudo seguir sus propios consejos.

Sus conocidos vincularon siempre su interés solidario con lo ocurrido allá lejos con su hermano Seth. Su vida era demasiado activa y llena de risas para pensar en cualquier otro motivo. Además, estaba Gracie, su hija adorada, su compañera de viajes y de bailes.

El 11 de noviembre de 2023 Michelle se tomó un avión y cayó de sorpresa para visitar a su abuelo paterno Buster Young en su cumpleaños número 98. Él tenía mucho que ver con su vocación: fue marino durante la Segunda Guerra Mundial. Buster estuvo destinado en Pearl Harbor y, luego, en octubre de 1944, peleó en la batalla del Golfo de Leyte, Filipinas, donde fuerzas norteamericanas al mando del general MacArthur lucharon contra el Ejército Imperial Japonés.

Michelle junto a su abuelo y a su hija (Instagram)

“Cuando volvió de la guerra conoció a mi abuela y han estado felizmente casados desde hace 73 años”, escribió debajo del video que le hizo en homenaje a su abuelo. Y señaló: “Este hombre me enseñó a trabajar duro, a pescar, a hacer jardinería, a andar en bicicleta y a ser responsable de mi propia vida. Volé de sorpresa para su cumpleaños y pasamos un par de días hablando de la vida en su porche trasero. Le pregunté si podía filmarlo y hacerle preguntas acerca de su tiempo en la marina, como padre, como marido y cualquier otra cosa inteligente que él quisiera compartir conmigo de su casi siglo de vida. Me dijo que no es un héroe (...) y estuvo de acuerdo con ser entrevistado (...)”. Michelle también contó que él le había aconsejado nunca tatuarse la piel. Cosas de veteranos, cosas de abuelo y nieta. No lo volvería a ver.

El miércoles 17 de enero de 2024 Gracie cumplió doce años. Su madre Michelle la homenajeó también por redes: “Feliz cumpleaños a la chica más dulce que he conocido. Ella es ingeniosa, amable, compasiva, inteligente, trabajadora, graciosa, desinteresada. Lloré todo el tiempo que hice esto (se refiere a cuando realizó el reel) Te amo para siempre. La mejor parte de mi vida es ser tu mamá”. Fue su último posteo que ya suma 348 mil reproducciones en las últimas horas.

Dos días después de estas palabras emocionadas, Michelle se quitó la vida. Fue hallada muerta el viernes 19 de enero en Prescott, Arizona.

No trascendió ningún detalle. Todos cuidan a Gracie quien no sale del shock.

El miércoles 17 de enero de 2024 Gracie cumplió doce años. Su madre Michelle la homenajeó también por redes. Dos días después se quitó la vida (Instagram)

A través de la letra

Es por sus escritos en las redes sociales que podemos saber un poco más sobre cómo era y qué pensaba la soldado Michelle Young. Aunque hoy está claro que lo más importante es lo que ella callaba y no compartía con nadie.

De sus padres no habla, pero de su querido abuelo repetidamente. Hace dos años, en una visita anterior a la última mencionada, posteó: “De él aprendí a mantenerme activa, porque eso te mantiene joven. El es un hombre buenmozo, de 96 años, que ayer trabajó su tierra antes de que llegáramos. Que el amor verdadero existe. Requiere compromiso, paciencia y respeto. (...) Que no importa cuántos años tenga yo, siempre me llamará “niña”. Que servir a mi patria usando un uniforme es un honor. Y que no importa cuan mal estés… cuando tu bisnieta te da una tiara de princesa ¡te la ponés!”.

En marzo de 2023 subió un video interesante de un podcast sexual y de humor, sobre parejas, llamado Married, Divorce & Dating, que grabó en Nueva Zelanda. Por lo que dice allí nos enteramos que tuvo un novio serio durante mucho tiempo con el que visitó ese país con frecuencia, pero que cuando hubo que formalizar el tipo se borró. También demuestra en esa charla, no sin humor, estar cansada de los hombres y asegura que ya no tiene fe en ellos.

Un video de los tantos que la joven realizaba para sus redes sociales

En abril y mayo del 23 se la ve patinando sobre hielo, en el gimnasio o en su práctica de tiro en Arizona. Dispara con precisión letal. Poco después la vemos en una misión de rescate de siete perros abandonados que realizó con un grupo: salieron en avioneta desde la ciudad de Nueva York hacia Kentucky y debían visitar nueve estados. En un momento tuvieron un serio inconveniente: el avión perdía combustible y debieron aterrizar de emergencia. Ella dijo aliviada: “Fuimos bendecidas porque pudimos aterrizar con seguridad”. El salvataje canino terminó en una van que manejaron durante la noche para llevar a esos animales con sus familias adoptantes.

En uno de sus miles de escritos contó que un amigo le había preguntado hacía poco qué deseaba para su vida. Ella le respondió: “Ser feliz y sentir paz”. Y agregó “... es momento de bajar la velocidad y de enfocarse en sentirse viva, el dolor, la alegría, la felicidad, la rabia y cada emoción (...) La vida es demasiado corta y preciosa para saltearse nada”.

Capítulo final para una vida intensa

El 25 de diciembre de 2023 Michelle subió varias fotos con su familia. Se la ve impecable con su pollera corta off white y un suéter negro, en los mismos tonos que el outfit de su hija. Y el mismo peinado rubio eterno con ondas para ambas. Incluso armó otras imágenes graciosas de su familia: todos vestidos con pijamas a cuadros verdes, rojos o grises y haciendo morisquetas. Posan frente a la gran chimenea de piedra, detrás se observa el último árbol que armó de 2 metros y medio de altura. La música que escogió fue del cantante Andy Williams entonando “Es la mejor época del año”.

Nada presagiaba que sería su última Navidad.

El 31 de diciembre de 2023 Michelle subió a su Instagram un reel con doce fotos, mes a mes, una especie de resumen vital del año (Instagram)

El 31 de diciembre de 2023 Michelle subió a su Instagram un reel con doce fotos, mes a mes, una especie de resumen vital y glam: “... otro año en el que soy bendecida de vivir la aventura que llamamos vida. Hubo un montón de momentos buenos y un montón de bajones, un montón de amor y la constante que atravesó todo es el hecho de que cada día, alrededor mío e incluyéndome, todo cambia. Estoy excitada por ver qué traerá el 2024. ¡Salud amigos!”.

Veinte días después se quitó la vida. Esto fue confirmado por la capitán Erin Hannigan, vocera de la fuerza: “... era una valorada miembro de nuestro equipo, conocida por su dedicación y su influencia en nuestra organización. (...) La Guardia Nacional de Arizona está profundamente triste. Extendemos nuestras condolencias a la familia de Young y a sus amigos en este tiempo difícil“.

Nadie explicó todavía cómo, dónde ni por qué.

Su amiga Sarah Maine, dueña de la ropa de fitness Curves N Combatboots -ropa para actividad física- y para quién Michelle posaba en Ig, subió el sábado 20 de enero en las redes: “Escribo esto hoy con el corazón apesadumbrado. Nuestra gran amiga y atleta Michelle nos fue quitada por suicidio. (...) Desde fuera parecía que Michelle lo tenía todo. Fabulosa, su carrera, su linda hija, aventuras y viajes divertidos. Era un alma hermosa, una amiga increíble, una madre soltera, una soldado… Es una prueba de que nunca se sabe lo que está pasando alguien o contra qué demonios está luchando puertas adentro. Nunca llenaremos el vacío que dejó en nuestros corazones y siempre nos preguntaremos por qué (...) La enfermedad mental prevalece especialmente entre los militares. Necesitamos una manera de hacerlo mejor y poder ayudar”. Ella junto con su marido Elijah Maine (ambos veteranos), fueron quienes iniciaron la campaña de GoFundMe para recaudar fondos que irán directo para ayudar a su hija Gracie a salir adelante. Tenían un objetivo inicial de juntar 50.000 dólares. A la hora que entrego esta nota, ya llevan recolectados 50.886 dólares con 942 donaciones que siguen subiendo minuto a minuto.

Es por sus escritos en las redes sociales que podemos saber un poco más sobre cómo era y qué pensaba la soldado Michelle Young. Aunque hoy está claro que lo más importante es lo que ella callaba y no compartía con nadie (Instagram)

Un amigo de Michelle, Tyr Symank, se lamentó: “Ojalá hubieses llamado vieja amiga. Espero que hayas encontrado la paz que buscabas”. Y Tatiana Mendez, otra de sus íntimas, expresó: “La idea de que no estés es inimaginable. Te prometo que siempre estaré ahí para Gracie, para siempre”

Los fantasmas que acechan en la enfermedad mental pueden resultar invisibles a los ojos ajenos. Viajes a la esplendorosa Costa Amalfitana, paseos por la exótica Islandia, recorrer Escocia y escuchar sus gaitas o pisar la lejana Nueva Zelanda, los rescates de animales en avión, las prácticas de tiro sin errar el blanco, los días de la madre, los cumpleaños y las Navidades con árboles frondosos, muchas luces cálidas y giros románticos sobre el hielo con patines blancos. La hija, su nuevo perro Cash, los abuelos adorados, los caballos, el uniforme de gala, los borcegos y pantalones camuflaje, el esquí, la gym, los barcos, los mares y los aviones. Una vida a toda luz y vértigo que no pudo con la noche que acechaba a Michelle. Ni la desilusión o los quebrantos que vaciaban su pecho.

El momento en que Michelle sorprende a su abuelo que cumplía 98 años

¿Quién consolará a Buster y a Gracie? ¿Se preguntarán el resto de sus días si algo de lo que hubieran dicho o hecho podría haberla hecho cambiar su fatal decisión final? Jamás habrá respuestas para esto.

Encandilados por los brillos de una vida fulgurante, nadie pudo ver con claridad lo que sucedía dentro de su atormentada cabeza. Michelle Young quien se empeñó en inmortalizar su vida con fotos, videos y reels en el mundo virtual, olvidó el daño inconmensurable que bien sabía provoca la ausencia voluntaria y permanente. O, simplemente, no pudo manejarlo.