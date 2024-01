Quiénes son las celebridades que viven con enfermedades graves y se lo contaron al mundo

Celine Dion comunicó en 2022 que padece el síndrome de la persona rígida (EFE/Etienne Laurent/Archivo)

Algunas estrellas se enfrentan en privado a enfermedades crónicas, pero otras hablan abiertamente de sus problemas de salud con la esperanza de utilizar sus plataformas para concientizar.

Celine Dion

En diciembre del 2022, Celine Dion publicó un video en Instagram en el que revelaba que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, o SPS por sus siglas en inglés, lo que la llevó a cancelar finalmente su gira mundial Courage World Tour. La cantante explicó que su enfermedad le provoca espasmos, entre otros síntomas. “Por desgracia, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida cotidiana”, dijo.

El SPS es una enfermedad progresiva, que puede afectar a los músculos de los brazos, las piernas y el torso de una persona, provocando dolorosos espasmos. También afecta a los reflejos, por lo que puede resultar difícil reaccionar ante situaciones peligrosas. Y en su video de Instagram, reveló que la enfermedad también había afectado a sus cuerdas vocales, lo que le dificulta cantar y actuar.

Selma Blair

En octubre del 2018, la actriz Selma Blair reveló en Instagram que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo se ataca a sí mismo, causando daños en los nervios del cerebro y la médula espinal. Selma escribió, “Soy discapacitada. A veces me caigo. Se me caen las cosas. Me falta la memoria. Y mi lado izquierdo pide indicaciones a un GPS averiado”.

En 2018, la actriz Selma Blair reveló en Instagram que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras haber tenido síntomas preocupantes durante años, sintió cierto alivio al descubrir la causa de su enfermedad. En declaraciones a CBS Mornings, explicó, “Cuando me diagnosticaron a finales de los 40 y pico, me sorprendí, pero luego pensé, ‘Oh, claro’, y cuando el médico dijo la primera noche, ‘Tuviste esto al menos 25, 30 años, por lo menos’, me alegré. Lo necesitaba”. Desde que reveló su diagnóstico, Selma apareció en la portada de British Vogue con un bastón en la mano, pidiendo más accesibilidad para las personas discapacitadas en el mundo de la moda.

Christy Turlington

La modelo Christy Turlington reveló en diciembre del 2000 que le habían diagnosticado un enfisema en fase inicial a los 31 años. Esta enfermedad daña los alvéolos pulmonares, reduciendo la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Esto puede causar síntomas como fatiga y dificultad para respirar o tos. Christy dejó de fumar a los 26 años; dijo a The Times, “Lo realmente aterrador es que el efecto de mi tabaquismo fue suficiente como para causar daños permanentes. No todos los que fuman morirán por ello, pero hasta la mitad de los fumadores de larga duración lo harán”.

A los 31 años la modelo Christy Turlington reveló que le habían diagnosticado un enfisema en fase inicial (REUTERS/Jeenah Moon)

En el 2016, reveló que le habían diagnosticado EPOC, un término genérico que engloba enfermedades pulmonares irreversibles como el enfisema y la bronquitis crónica. En una entrevista con Health, explicó, “Fumé durante muchos años, y también estuve expuesta a mucho humo de segunda mano. No pensé realmente en el daño que estaba haciendo a mis pulmones hasta que empecé a tener problemas para respirar”. Christy continuó diciendo que la experiencia le hizo darse cuenta de la importancia de cuidar los pulmones.

Venus Williams

Tras retirarse inesperadamente del US Open en el 2011, la superestrella del tenis Venus Williams reveló que le habían diagnosticado el síndrome de Sjögren. En un comunicado publicado por el torneo, explicó, “Estoy agradecida por tener por fin un diagnóstico y ahora estoy centrada en mejorar y volver pronto a la cancha”.

La mega estrella del tenis, Venus Williams padece el síndrome de Sjögren. (REUTERS/Andrew Couldridge)

El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune en la que los glóbulos blancos de una persona atacan a las glándulas productoras de humedad. Puede causar fatiga, neuropatías, dolor articular, sequedad grave y linfomas. En declaraciones a la Fundación Sjögren, Venus dijo: “Me diagnosticaron mal muchas veces y mis síntomas empeoraron progresivamente hasta el punto de que ya no pude jugar al tenis profesional”. Desde entonces, volvió a jugar al tenis, y atribuyó a una dieta crudivegana el mérito de haberla ayudado a volver a la pista.

Sarah Hyland

La estrella de Modern Family Sarah Hyland nació con displasia renal, lo que significa que sus riñones no se desarrollaron completamente antes de nacer. Cuando tenía 21 años, se sometió a su primer trasplante de riñón, cuando su padre le donó uno. Por desgracia, el cuerpo de Sarah lo rechazó en el 2017, provocándole una insuficiencia renal, y se sometió a diálisis para salvar su vida. En una entrevista con Self, explicó: “Cuando un familiar te da una segunda oportunidad en la vida y falla, casi parece que sea culpa tuya, y no lo es, pero lo es”. Ese mismo año, el hermano de Sarah le donó un riñón, y esta vez el trasplante tuvo éxito. También padece endometriosis. “Creo personalmente que alguien siendo tan pequeña que tenga un estómago que parezca la autopista de New Jersey, demuestra quien soy y el carácter que tengo”. Mientras recibía tratamiento para la displasia renal, la endometriosis y una hernia abdominal, siguió rodando Modern Family.

La actriz de Modern Family Sarah Hyland nació con displasia renal, lo que significa que sus riñones no se desarrollaron completamente antes de nacer (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Christina Applegate

En agosto del 2021, la actriz Christina Applegate reveló que le habían diagnosticado esclerosis múltiple. En un mensaje de Twitter, escribió, “Fue un viaje extraño. Pero recibí mucho apoyo de personas que conozco que también padecen esta enfermedad. Fue un camino duro”. A Christina le diagnosticaron esta enfermedad neurológica incurable mientras trabajaba en la última temporada de Dead To Me, de Netflix. Tras un tiempo alejada, volvió para rodar los episodios finales, por los que fue nominada a un Emmy en el 2023.

La actriz Christina Applegate posa durante la ceremonia de inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, EE. UU., 14 de noviembre de 2022 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de afectar a la movilidad de la persona, la esclerosis múltiple también puede causar fatiga y dolor generalizado, junto con cambios cognitivos y problemas de vejiga e intestinos. Como enfermedad autoinmune, se producen periodos de recaída cuando el sistema inmunitario ataca el cerebro y la médula espinal, lo que provoca daños irreparables y discapacidad. En una entrevista con Vanity Fair, la actriz contó cómo era su vida tras el diagnóstico, “Con la esclerosis múltiple nunca es un buen día. Hay ciertas cosas que la gente da por sentadas en su vida y que yo daba por sentadas. Bajar las escaleras, llevar cosas… ya no puedes hacerlo. Es una mierda”.

Lady Gaga

En el documental de Netflix del 2017 Gaga: Five Foot Two, la cantante contó que padece fibromialgia. “De repente empecé a experimentar este increíble dolor intenso en todo el cuerpo”, dijo. La fibromialgia suele causar dolor musculoesquelético en todo el cuerpo, junto con fatiga, y puede afectar a la memoria, el estado de ánimo y el sueño de la persona. Lady Gaga habló sobre la negatividad a la que se enfrentan a diario quienes padecen fibromialgia, y declaró a Vogue, “Me irrita tanto la gente que no cree que la fibromialgia sea real. Para mí, y creo que para muchos otros, se trata realmente de un ciclón de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trauma y trastorno de pánico, todo lo cual hace que el sistema nervioso se dispare, y como resultado tienes dolor en los nervios”. La decisión de Gaga de hablar abiertamente sobre su experiencia con esta enfermedad ayudó sin duda a personas de todo el mundo que también padecen fibromialgia.