Dua Lipa: la vida de la artista ícono que se crió en Kosovo, sufrió ataques de ansiedad y lucha por el feminismo

“Por más mujeres en estos escenarios. Por más mujeres que ganen premios y más mujeres que dominen el mundo”, expresó Dua Lipa al recibir su galardón en los Premios Brit 2018 antes de declarar que “la industria de la música en general necesita más mujeres” y que “hay muchos hombres en la parte superior de las filas”. La cantante ha estado en los titulares desde sus 21 años cuando lanzó su exitoso sencillo Hotter Than Hell (2016). Y aunque el mundo no la haya escuchado antes, la sexy artista creó música durante la mayor parte de su vida.

Kosovo

Dua Lipa, hija de Anesa y Dukagjin, nació el 22 de agosto de 1995 en Londres, donde sus padres se ganaban la vida como podían. Sin embargo, años antes la vida de los Lipa había sido muy diferente: en 1992 cuando estalló la guerra de Bosnia, la pareja huyó de Kosovo tras ser atacados por el presidente serbio Slobodan Milosevic. Según contó Dua, el padre de Dukagjin dirigía el Instituto de Historia de Kosovo cuando se desarrolló el conflicto. “Una vez que los serbios llegaron, querían que los historiadores reescribieran la historia para decir que Kosovo siempre fue parte de Serbia y nunca parte de Yugoslavia. Mi abuelo nunca haría eso, así que perdió su trabajo porque no quería escribir una historia que no creía que fuera cierta”, contó a The Guardian.

Antes de eso, Dukagjin estudiaba odontología y Anesa había empezado derecho. Al mudarse a Londres, tuvieron que abandonar sus carreras y trabajar de mozos para poder llegar a fin de mes. Luego de tres años de vivir como refugiados nació Dua. Su nombre fue una sugerencia de su abuela y significa “amor” en albanés. Dua tuvo una infancia con mucha música en Londres y escribió su primera canción alrededor de los cuatro años. Lo atribuye principalmente a su padre quien había sido cantante en una banda de rock en Kosovo: “Mi padre era músico y siempre se escuchaba música en la casa, así que siempre tuvo un gran impacto en mí”. Creció escuchando a artistas como Blondie, Prince, Bob Dylan, Sting y Pink.

Según la cantante, su familia nunca la presionó para que siguiera por la vía artística sino que surgió de manera natural, y recuerda que cada vez que en su casa había visitas ella daba “conciertos” para los amigos de sus padres. De hecho, cuando eligió estudiar música en lugar de ir a la universidad, sus padres se mostraron escépticos pero la apoyaron. En la actualidad los Lipa siguen siendo sus mayores fans, y viajan con ella siempre que pueden, manteniéndola fiel a sus raíces tanto en Londres como en Kosovo. “Ambos lugares son parte de mí. Mucho de lo que hago es de dos en dos. Me gustan las yuxtaposiciones en mi música y en lo que visto. Siento que mi doble herencia; ser de dos lugares a la vez, todas esas cosas goteando la una en la otra, es lo que me hace ser yo”, dijo a Elle.

Dua Lipa, en una imagen promocional de su segundo álbum "Future Nostalgia"

Londres

En 2006, los Lipa sintieron que era seguro regresar a su país de origen, y volvieron a Kosovo junto a sus hijos Dua, Rina y Gjin. La futura cantante tenía once años en aquel entonces y estaba entusiasmada por mudarse con su familia a Pristina, la capital de Kosovo. Aunque hablaba albanés, no sabía leer ni escribir el idioma cuando empezó la escuela. Allí, la cantante fue introducida al hip-hop. A los trece años, asistió a su primer concierto, un espectáculo de Method Man and Redman. Su amor por la música continuó floreciendo. Descubrió raperos americanos más populares como 50 Cent y Snoop Dogg. Dua disfrutaba de la vida en Kosovo, pero se dio cuenta de que el Reino Unido era el mejor lugar para seguir una carrera musical, como explicó a The Line of Best Fit, “Pristina es tan pequeño que envías un CD a la estación de radio y le das CDs a tus amigos y la canción ya sale en la radio; mucho era de boca en boca”.

Su gran visión la llevó a mudarse sola de regreso a Londres con sólo quince años, o más bien, la acompañó un amigo de la familia. Desde muy chica tuvo claro su objetivo, como explicó a CBS News: “Estaba como, quiero hacer música, pero quiero hacerlo a escala global. Tengo que volver a donde todo está sucediendo”. Continuó su educación en la capital británica en la escuela de teatro Sylvia Young y en la escuela para mujeres Parliament Hill. Pero enseguida, decidió centrarse en la música a tiempo completo.

Su nombre fue una sugerencia de su abuela y significa “amor” en albanés. Los primeros shows que daba los hacia en el living de su casa ante amigos de sus padres (REUTERS/Mike Blake)

No tan modelo

A los 16 años, empezó a modelar para el catálogo online de ASOS, pero resultó ser una carrera bastante corta: no compartía los valores “superficiales” de la industria, sentía que no coincidían con los suyos. Cuando un gerente le dijo que tendría que perder peso, ella le dejó bien en claro que prefería comer comida chatarra que ser modelo. “La razón por la que estoy en esto es para hacer contactos. Sólo quiero comer Krispy Kreme”, por la conocida cadena de donuts.

Aunque supo abordar el modelaje cuando era adolescente, no siempre tuvo confianza en sí misma. “Los problemas de autoestima por mi cuerpo jugaron un gran papel en mi vida y tener eso me ha hecho cambiar mi forma de pensar. Ahora me hace ver las cosas bajo una luz diferente. Ser fiel a quien eres es muy importante y ser capaz de usar tu voz para empoderarte, eso es genial”, reveló en una nota con Fuse.

Dua Lipa posó en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes junto a su pareja, el director francés Romain Gavras, de manera cariñosa

Amores

Si bien es reservada acerca de su vida privada, la cantante de Don’t Start Now se sincera sobre sus sentimientos en sus canciones. Su álbum debut de 2017, incluía temas de ruptura como IDGAF y New Rules, mientras que su disco Future Nostalgia (2020), estaba plagado de pistas felices sobre estar enamorada, aparentemente inspirada en su romance con Anwar Hadid, con quien salió de 2019 a 2021. “Tuve que luchar contra los demonios internos. Quería escribir canciones que fueran más tristes, más sobre el desamor, porque pensé que escribir canciones felices se convertiría en canciones cursis”, le dijo a British Vogue sobre su segundo álbum. “Tuve que luchar contra eso porque estaba como, ‘soy feliz, merezco ser feliz’. Debería poder escribir sobre eso sin el temor de sentir que estoy comprometiendo mi autenticidad porque no estoy llorando por algo o por alguien”.

La primera relación pública de Lipa fue con el modelo y chef británico Isaac Carew. Comenzaron a salir en 2015 y se separaron amigablemente en febrero de 2017. Aunque en mayo de 2018, volvió a ser vista con Carew en el Soho House en Londres. El joven chef la acompañó en los Grammy y en la Met Gala de 2019. Pero en julio la pareja aparentemente se había separado definitivamente, ya que los paparazzis descubrieron a Lipa besando a Hadid en un festival de música en Londres.

La relación pública más larga de Lipa hasta el momento fue con Anwar Hadid, hermano de las supermodelos Gigi y Bella Hadid (Backgrid/The Grosby Group)

En el lapso que cortó con Carew, Lipa tuvo un romance de cinco meses con el modelo y músico Paul Klein, el cantante principal de LANY, según Associated Press. Aunque ella no habló públicamente sobre la relación, Klein abordó su separación en Instagram, diciendo que eliminó Instagram y Twitter de su teléfono después de que su corazón fuera arrancado de su “fucking pecho”. Agregó que estaba feliz de poder “hacer arte a partir de situaciones realmente malas”. Además, Klein habló sobre la separación en una entrevista con Harper’s Bazaar, recordando que escribió el álbum completo de su banda, Malibu Nights, dentro de los 50 días posteriores a la ruptura con Lipa. “Nunca sentí un dolor como ese. No estoy tratando de ser dramático -dijo-. Creo que fue la primera vez que me enamoré, y nunca sentí algo así en mi vida”.

La relación pública más larga de Lipa hasta el momento fue con Anwar Hadid, hermano de las supermodelos Gigi y Bella Hadid. Anwar y Dua fueron vistos por primera vez en la fiesta de cumpleaños de Gigi en Malibú y luego en un festival de música en Londres, en 2019. Hicieron su primera aparición pública juntos en el show de Marc Jacobs en la Semana de la Moda de Nueva York. Ese noviembre, Hadid y Lipa hicieron su debut oficial en la alfombra roja de los American Music Awards. La pandemia los llevó a pasar más tiempo juntos mientras se distanciaban socialmente. Ese abril, Lipa le dijo a People que el autoaislamiento los unió más que nunca, literal y figurativamente. “Ha sido realmente genial, fácil, divertido y relajante. Hemos estado aprovechando al máximo esto porque tenemos todo este tiempo extra que no esperábamos para simplemente pasar el rato. Estamos aprendiendo mucho más el uno del otro”. La pareja cumplió su primer aniversario en junio de 2020 y adoptaron juntos un cachorro llamado Dexter. En enero de 2021, Lipa le confesó a Rolling Stone que se sentía “muy cómoda” en su relación con Hadid. Sin embargo, a finales de ese año, se separaron después de dos años y medio juntos. Más tarde, Lipa compartió en Vogue que estaba pasando tiempo soltera y enfocándose en sí misma: “El próximo capítulo de mi vida se trata de ser realmente buena estando sola”.

Trevor Noah y Dua Lipa en Nueva York. Algunos medios hablaron de un romance y los fotografiaron besándose y ellos dijeron que solo eran buenos amigos (The Image Direct/The Grosby Group)

Se rumoreó que Trevor Noah y Lipa estaban saliendo después de que el Daily Mail publicara fotos de ellos besándose. Sin embargo, según People, Lipa y Noah eran sólo amigos. Ese octubre, Noah apareció en el podcast de Dua Lipa y no tuvo más que elogios para la cantante de Levitating, a quien dijo que vio actuar por primera vez en la final de fútbol de la UEFA Champions League de 2018. “Le dije a mi amigo un día, ‘cada vez que veo a Dua Lipa, es en una entrega de premios. Entonces, ahora eso significa que si la veo, mi vida va bien. Ahora sólo espero verla más para que mi vida vaya excepcionalmente bien’”, recordó en el programa. “Siempre has sido amable. Siempre has tenido una luz realmente maravillosa”. Cuando se le preguntó acerca de salir con Lipa en una entrevista para The Hollywood Reporter, Noah se echó hacia atrás y se rió.

El rapero Jack Harlow lanzó una canción llamada Dua Lipa, en la que dice que quiere más que “una función”. Hablando de la canción, Harlow explicó que se comunicó con Lipa por FaceTime para que le diera su aprobación antes de su lanzamiento; no quería que “se sorprendiera por eso o se sintiera asustada o algo así”, y agregó: “Si ella hubiera dicho, ‘la odio, no quiero que salga a la luz’, no habría salido”. Dijo que sus conversaciones se volvieron “menos incómodas” después de que salió la canción, y cuando se le preguntó si estaba enamorado de Lipa, respondió: “La admiro”. Ese diciembre, una fuente le dijo a People que Lipa y Harlow estaban “en algo” después de que fueron vistos en el brunch de Variety Hitmakers. Sin embargo, las cosas se enfriaron a principios de 2023 cuando a Dua se la vio con nuevo amor: Romain Gavras.

En febrero de 2023, el Daily Mail publicó unas fotos donde se la veía a la autora de One Kiss saliendo de una fiesta posterior a los BAFTA en Londres con un hombre misterioso. Más tarde fue identificado como el cineasta francés Romain Gavras, quien estuvo anteriormente en una relación con la cantante Rita Ora durante seis meses. Finalmente Gavras y Lipa hicieron público su romance en el Festival de Cine de Cannes de este año, donde la pareja caminó juntos por la alfombra roja y posaron para los fotógrafos.

En la final de la Champions League de 2018, celebrada en Kiev, Dua Lipa salió a escena con bailarinas vestidas de violeta, color del feminismo a nivel mundial, y cerró con el puño en alto en claro símbolo de protesta (REUTERS/Hannah McKay)

Activismo

Dua Lipa está cansada del sexismo en la industria de la música. En varias ocasiones dejó claro que es feminista y defensora de los derechos LGBTQ. En una entrevista con Attitude Magazine, la cantante británica, de 28 años, habló sobre sentir que ella y las mujeres como ella necesitan trabajar aún más para ser “tomadas en serio”. “Mucha gente lo ve, particularmente en la música pop, que estás fabricado o lo que sea, por lo que tienes esta presión o ansiedad subyacente para probarte constantemente a la gente, especialmente cuando escribes tus propias letras”, dijo. La cantante agregó que mientras estaba haciendo su disco debut homónimo, sintió que “necesitaba demostrar” que “no se iba a quedar sentada en la habitación y esperar a que alguien escribiera una canción para mí”.

También recordó una instancia en la que un director le pidió que usara una falda durante la filmación de un video, y cómo los enfrentó. “Estás en un video musical y el director dice, ‘definitivamente creo que debes usar una falda porque alguien quiere ver a la estrella del pop del Reino Unido con un atuendo lindo’. Y le respondí: ‘bueno, voy a usar pantalones porque hace mucho frío’. Sé cómo defender mi posición y mantenerla”. Y amplió: “Si alguien dice algo (con lo que no estoy de acuerdo), no voy a hacer eso, voy a hacer ésto”.

También a Attitude, la cantante le dijo que era su “deber” luchar por los derechos y libertades LGBTQ. “Poder usar mi plataforma para crear conciencia, mostrar apoyo, hablar sobre ello, hacer que las personas se sientan vistas, escuchadas y seguras, [para] comunicarme con organizaciones benéficas y tratar de hacer mi parte tanto como pueda…”. “Es completamente un derecho poder amar a quien quieras, no sólo porque tengo amigos en la comunidad LGBTQ, sino porque todos somos humanos y lo merecemos. Es algo con lo que me siento muy conectada y seguiré luchando”, completó. Aunque siempre apoya a la comunidad, dijo que le resulta “realmente difícil” referirse a sí misma como un “ícono gay”.

"Me subía al escenario y si alguien me estaba filmando, en mi cabeza pensaba, ‘van a filmarme para reírse de mí o algo así’", dijo la cantante en relación a sus inseguridades (REUTERS/Eric Gaillard)

Salud mental

Pero no todo fue gratis para la bella Dua, como confesó a Attitude: “Experimenté una tonelada de mierda al final de mi primer disco, y definitivamente fue algo que me dio ansiedad y me molestó y me hizo sentir que no era lo suficientemente buena y que tal vez no estoy destinada a estar aquí, en el escenario”. Admitió sus sentimientos de injusticia: “Incluso después de los Grammy, algunas personas decían ‘ella no se lo merece’”. Dua, que ganó varios premios Grammy desde que comenzó su carrera, es consciente del precio de la fama, en alusión a los memes que le dedicaron y las burlas que sufrió. “Durante un corto período de tiempo afectó mi salud mental. Me subía al escenario y si alguien me estaba filmando, en mi cabeza pensaba, ‘van a filmarme para reírse de mí o algo así’”.

Sin embargo, la cantante de Dance The Night se negó a ceder e insistió en que el episodio la hizo más dura a largo plazo. “Fue un momento difícil, pero también estoy muy agradecida por la experiencia porque me volví mucho más fuerte. Me volví mucho más segura después de eso. Ahora sé en qué soy buena sé cómo ser buena en lo que hago y sé cuánto trabajo se necesita para ser buena en lo que hago”. Enfrentó el pozo negro de odio en las redes sociales al desafíar a los guerreros del teclado a deponer las armas. “Debe haber un entendimiento comunitario de que las personas cometen errores, y debemos aprender de los errores de los demás y tratar de enseñarnos unos a otros”, instó. “Creo que hay tanto juicio y mezquindad… cancelar la cultura es tan peligroso y tóxico”.

Dua Lipa dice que luchó contra la ansiedad mientras dirigía sus propias redes sociales. La cantante, que consiguió más de 88 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en X, reveló cómo entregó el control de sus cuentas a su gerencia después de que se volviera demasiado abrumador para sus niveles de ansiedad por estar pendiente de lo que la gente diría sobre ella en línea. “Me daba ansiedad. Y yo sentía que ésta no debería ser la forma en que estaba experimentando esta experiencia única en la vida. Estaba jugando con mi confianza. Estaría súper nerviosa, preguntándome qué dirán todos”, dijo a British Vogue.

Hoy la exitosa diva del pop superó sus ataques de ansiedad y posiblemente sea ella misma quien publique en sus redes su festejo de cumpleaños número 28, igual que publica cada una de sus aventuras y logros junto a amigos y familia.

