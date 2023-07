Pablo Mouche contó el detrás de escena de su tuit viral a Dua Lipa

El delantero de Atlanta bromeó sobre su posteo

Hace casi dos años en Twitter se viralizó una publicación del futbolista Pablo Mouche que causó gracia entre los internautas. El actual delantero de Atlanta, que juega en la Primera Nacional, recordó este lunes aquel comentario que aún hoy sigue replicándose en varias cuentas y que incluyó a la cantante Dua Lipa.

Por aquel entonces, el usuario Urielcher2 tuiteó en modo de broma una frase falsa sobre la artista británica y uno de sus tatuaje: “El 7 en mi brazo es por mi inspiración en Pablo Mouche y su forma de jugar. Para mí, fue de lo mejor que sacó Boca, una lástima que se haya ido”. Lo más curioso fue que el primero en comentar eso fue el propio futbolista que usó un emoticón de músculo, un corazón y un 100: “Gracias!!!!”, remató.

El hecho de que el ex artillero del Xeneize que jugó también en Lanús y en San Lorenzo respondiera de esa manera, desató las burlas y los memes de cientos de personas que no entendían cómo el futbolista había podido creer que aquella frase era real.

Ahora, el jugador de 35 años fue consultado al respecto en diálogo con TyC Sports: “Lo hice a propósito para boludear un rato y la gente se agarró de eso y me empezó a bardear como loco”, aseguró Mouche. “Se pensaron que me la iba a ganar de verdad o que no sabía quién era, sé quién es, obviamente no me pongo a escuchar sus temas, pero sé quien es”, insistió.

Al ser preguntado sobre por qué borró la publicación si se trataba de una broma, explicó: “Y sí porque me comí terribles puteadas de todos, aparte por las dudas por mi jermu”.

Mouche, que el lunes fue suplente en la derrota de Atlanta por 3-1 ante Deportivo Maipú, aclaró entonces que él siempre supo que la declaración de Dua Lipa era falsa y que simplemente buscó con su comentario seguir la broma.

