“Dile a mi señora que se case otra vez y trate de ser feliz”: las últimas horas del Che Guevara frente a sus verdugos

Un militar indica el disparo que acabó con la vida del Che Guevara. Su cadáver fue expuesto en la lavandería del hospital de Vallegrande, en Bolivia

El 7 de octubre de 1967, luego de 22 combates librados por sus 52 hombres divididos en tres pelotones, el Ernesto Rafael Guevara de la Serna, el Che, recibe la última ayuda civil en territorio boliviano. Una pastora de chivas, de edad indefinible, llamada Epifanía Cabrera. Les pasa un dato: el poblado de La Higuera se encuentra a una legua. También mitiga el hambre de los maltrechos 17 guerrilleros que aún marchan con él.

Los guerrilleros la llaman “La vieja de las cabras”. Temen que los delate. Sin embargo, les informa que están a una legua de Higueras, les da algo de comida, y se refugia en su casa del monte con su hija…

Es el principio del fin de la aventura del Che. O, más bien, el paso que siguió a un afiche pegado en las paredes de las ciudades y pueblos de Bolivia.

Al estilo del Lejano Oeste, decía: “$b. 10.000 (diez millones de pesos bolivianos) por cada uno vivo. Estos son los bandoleros mercenarios al servicio del castrocomunismo. Estos son los causantes de luto y dolor en los hogares bolivianos. Información que resulte cierta, dará derecho a la recompensa. Ciudadano boliviano, ayúdanos a capturarlos vivos en lo posible”.

Debajo, cuatro fotos, y cuatro nombres, cada uno con una breve ficha de identidad: “Pombo – Benigno – Urbano – Inti". Y esta advertencia: “Nota.- Pueden usar barba o llevar nombres falsos”.

Sobre ese encuentro, Guevara escribió en su diario: “Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente; hasta las 12:30, hora en que una vieja, pastoreando sus chivas entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Sólo dio información sobre los caminos; de resultados del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a una legua de Higueras y otra de Jagüey y unas 2 de Pucará. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja, que tiene una hija postrada y una medio enana; se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas”.

El Che en los primeros momentos de su aventura guerrillera en Bolivia. / AFP PHOTO

La guerrilla ya es una fuerza diezmada, con desconocimiento del terreno, fatiga y algunos heridos que convierten la marcha en una pesadilla.

Nadie sabe con exactitud si fue Epifanía Cabrera la delatora, pero poco después de ese encuentro, el dato con la ubicación del contingente al mando del Che le llegó a Aníbal Quiroga, Corregidor de La Higuera, y de él, casi al instante, al Ejército.

A media tarde del 9, tiroteo en la Quebrada del Yuro. Varios muertos, y el Che, herido en una pierna. Todos –incluso los muertos– son llevados a La Higuera, a dos kilómetros del lugar del combate, y tirados en el piso de una pequeña escuela.

Una vez allí, el argentino-cubano es despojado de sus pertenencias: su diario de campaña, sus documentos, un altímetro, una pistola alemana calibre 9 mm. Marca PPK Walker, una daga de acero Solingen, dos pipas, 2.500 dólares y 20 mil pesos bolivianos que los oficiales se reparten.

Ha empezado la última noche de su vida…

Tres oficiales lo tratan como a un prisionero de guerra según las normas de Ginebra: con respeto. Son el capitán Gary Prado y los tenientes Totti Aguilera y Huerta Lorenzetti. Le dan cigarrillos, le preguntan por su familia.

Durante sus días en Bolivia Guevara usaba un seudónimo: Ramón.(Shutterstock)

Pero otros lo maltratan: el coronel Selich y los tenientes Ramos y Pérez. Selich lo insulta y le tira de la barba.

Afuera, borrachos, un grupo de soldados se burlan de él. Un suboficial, Ustáriz Arce, nota que el herido respira mal, “con un ronquido”, no puede dormir, y se sienta, como si eso le permitiera llevar más aire a sus pulmones. La causa es el asma que padece desde chico, y de la que nunca se curó…

Según narra el doctor Mario (Pacho) O’Donnell en su libro Todas las vidas del Che, resultado de una minuciosa investigación, el entonces capitán de rangers Gary Prado, que habló varias horas con el prisionero, dice que Guevara se quejó:

–Me han robado mis dos relojes.

–¿Quiénes? –pregunta Prado.

–Sus hombres.

El capitán los busca, los rescata, y se los devuelve.

–Uno de ellos es el mío –explica Guevara–. El otro es de Tuma, un camarada muerto. Lo llevo para entregarlo a su familia.

–¿Cómo va a saber cuál es el suyo?

Entonces agarró una piedrita del suelo, raspó la parte de atrás, y dibujó una cruz. Según Prado, “los mandé a Cuba, pero no sé adónde habrán ido a parar”.

El Che en Bolivia

De pronto, furiosa, enfrenta al Che una de las maestras del pueblo, Julia Cortés, de 19 años, y le grita:

–¡¿Por qué vino de tan lejos para matar bolivianos?!

Pero luego de unos minutos de mirarlo de frente, “me pareció un hombre increíblemente bello. ¡Quedé flechada!”.

Pero mientras esto sucede, en los altos mandos del poder hay una situación tormentosa: ¿qué hacer con el Che? Porque detenido y llevado a juicio, desataría meses de protestas, manifestaciones, pedidos de libertad, etcétera. Un clavo ardiente.

Por fin, el presidente René Barrientos y el general Alfredo Ovando Candía no dudan: hay que matarlo.

La orden en clave: “Saluden a papá”.

La recibe el coronel Miguel Ayoroa Montano. La transmite al teniente Pérez Panoso. Y éste, al suboficial Mario Terán Ortuño y al sargento Bernardino Huanca: los ejecutores.

Pero, ¿cómo matarlo? Alguien sugiere que la tropa simule un motín, y en la confusión, el Che resulte muerto “por accidente”. Sin embargo, contra lo imaginado, los soldados se niegan a ser parte de esa farsa, de modo que Terán y Huanca son los únicos gatillos posibles…

"Dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y a mi señora, que se case otra vez y trate de ser feliz", fueron las palabras finales del "Che" (Shutterstock)

También está en el escenario del final Félix Rodríguez, alias Capitán Ramos, agente de la CIA. Que entra a la improvisada celda y provoca a Guevara:

–¿Sabes quién soy?

–Sí, un traidor. –Y le escupe la cara.

Al rato suena el teléfono. Atiende Félix Rodríguez. Es el mayor Ayoroa:

–Por mandato de las más altas autoridades, cumpla con la clave 500-600.

Rodríguez, por supuesto, conoce el código secreto: 500 significa “Comandante Che Guevara”. 600, “ejecutar”. 700, “preservar la vida”.

Es la reconfirmación de la condena a muerte. De nada ha servido el argumento de Guevara al caer derrotado y herido:

–Soy el Che. No me maten. Valgo más vivo que muerto.

Ernesto Che Guevara en 1965 (Shutterstock)

Testimonio de Rodríguez: “Le informé que había llegado la orden de ejecutarlo. Se puso blanco como un papel. Le dije ‘Lo siento, son órdenes del alto mando boliviano’. Calló, y un minuto después dijo: ‘Es mejor así, nunca debí haber caído preso, vivo’. Sacó una de sus dos pipas de su bolsillo. Una, de fabricación casera. Me pidió dársela ‘a un soldadito que se portó bien conmigo’, dijo. Pero en ese momento entró el sargento Mario Terán, el verdugo, y me la pidió. Pero Guevara se negó y me la dio a mí. Después siguió hablando.

–Dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y a mi señora, que se case otra vez y trate de ser feliz.

(Nota: Esa mujer era la cubana Aleida March. La primera esposa fue la economista peruana Hilda Gadea. Los hijos del Che: Aleida, Camilo, Hilda, Celia y Ernesto).

Último acto. Terán cambia su arma por una mejor: un fusil Garand M-1, intermedio entre el de cerrojo y el de asalto, con un peine de ocho balas. Pero no se decide. Entra y sale tres veces. Sus compañeros se burlan de él…

Circulan dos versiones sobre las últimas palabras del condenado, dirigidas a Terán:

–¡Póngase sereno y apunte bien! ¡Va usted a matar a un hombre!

La otra:

–Dispara, cobarde, vas a matar a un hombre.

Terán retrocede dos pasos, y sin mirar al Che, dispara. Las primeras balas, en ráfaga, lo hieren en las piernas. Cae al piso gritando de dolor. Terán vuelve a tirar. La segunda tanda lo hiere en el brazo, en el hombro, y en el corazón. Unos pocos minutos después está muerto.

El cadáver del Che fue llevado a Vallegrande y puesto sobre una pileta del lavadero del hospital local. Todavía tenía los ojos abiertos. El desfile para verlo duró horas: los oficiales y soldados se repartieron mechones de su pelo como botín de guerra

Hora de Bolivia: una y cuarto de la tarde.

El cadáver es llevado a Vallegrande atado a las patas de un helicóptero y puesto sobre una pileta del lavadero del hospital local. Tiene los ojos abiertos por el vuelo. El desfile para verlo dura horas. Los oficiales y soldados se reparten mechones de su pelo como botín de guerra. Al otro día le cortan las manos para identificarlo, y hacen desaparecer el cuerpo. ¿Dónde está? Enigma que dura tres décadas, hasta que el general boliviano Vargas Salinas corre el velo: sus restos y los de algunos de sus compañeros aparecen (junio de 1997) en una fosa común, cerca del aeropuerto de Vallegrande. Un mes más tarde pasan –para siempre– a una urna cubana. En Santa Clara, escenario clave de los combates contra el ejército del dictador Fulgencio Batista.

Muy lejos, el ejecutor Terán celebra una mínima victoria. Ante su insistencia casi desesperada (“¡Yo lo maté, yo la merezco!”), el hombre de la CIA le regala la pipa.

De ese día, 9 de octubre de 1967, se cumplen hoy 53 años.

Al morir, Guevara tenía 39.

Fin de la historia, comienzo del mito.

(Post scriptum. En 2017, el entonces presidente boliviano Evo Morales, por primera vez, rindió homenaje a los soldados que capturaron al Che Guevara. Una deuda que le reclamó largamente el ejército, y que Evo cumplió… con una de cal y una de arena. Porque es un gran admirador de las ideas y la lucha del célebre guerrillero, pero no pudo darle la espalda a aquellos soldados que no sólo lo combatieron: muchos murieron en los 22 combates librados contra los más de 50 hombres del Che. Por cierto, eludió exagerar. Dijo: “Este acto es para recordar a los soldados que combatieron la guerrilla… obedientes a instrucciones internas y a la clase política de entonces, sometida a instrucciones externas”. Claro mensaje contra los Estados Unidos y la CIA. Y avanzó: “El Che vino a liberar Bolivia, tal vez a refundar, como ahora nosotros la refundamos. Ser guerrillero, si es por la patria, no es delito. Y dirigiéndose a los soldados: “Si el Che ha muerto no es culpa de ustedes. Es culpa de la CIA, y está bien documentado”. Un Evo sin fisuras).

Seguí leyendo:

El Che Guevara y su odio implacable contra los homosexuales, a los que condenó a trabajos forzados “para curarlos”

El terrible final del hombre que fue testigo del encuentro secreto entre Perón y el Che Guevara