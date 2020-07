Pasado un tiemo, los críticos teatrales reconocieron a ambos. Obtuvieron algunos premios. Pese a la diferencia de edad (Cazale era 6 años mayor) su carrera parecía ir a la par. No era extraño: andaban todo el tiempo juntos. Hasta que Al Pacino recibió su primera gran oportunidad en el cine, El Padrino. Michael Corleone. Para otros de los papeles mientras consideraban a decenas de candidatos, Pacino sugirió que vieran a su amigo Cazale. Fred Roos, el director de casting, no podía creer lo que oía. Él ya lo tenía primero en sus preferencias luego de verlo en el teatro. Así John Cazale se convirtió en Fredo Corleone. Cazale murió pocos años después aquejado de cáncer de pulmón. Al Pacino y Robert De Niro fueron los garantes para que lo dejaran filmar El Francotirador, la película de Michael Cimino: como estaba muy enfermo la aseguradora no quería hacerse cargo de los posibles costos por volver a rodar las escenas si debían cambiarlo por otro actor. Cuidado por su novia Meryl Streep y acompañado por su amigo Al Pacino, John Cazale murió en 1978 a los 42 años. Tiene un récord imposible de igualar. Los cinco films en los que actuó estuvieron nominados al Oscar como mejor película: El Padrino, La Conversación, El Padrino II, Tarde de Perros y El Francotirador.