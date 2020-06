En 2015, Tiffany le dijo a la periodista Diane Sawyer lo que suelen decir todos los condenados: “Yo no soy la misma persona. Ahora tengo paz, tengo alegría y una mente sana”. Jay Plotkin, el fiscal de caso piensa radicalmente diferente y le dijo a la cadena ABC: “Fui fiscal durante más de veinte años. No he tenido un caso más vil y más cruel que este, que la tortura y asesinato de los Sumner”.