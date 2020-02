Hablar con el ex agente del FBI Rinek ayudó a Lenna a descargar sus angustias: “Somos sobrevivientes… yo lo quería un montón... no sé si él sabía cuánto lo quería, Representó una parte feliz de nuestras vidas Y de pronto... uhhh esa parte feliz se volvió en una parte oscura de nuestras vidas. Hay todavía una parte de mi que se pregunta si él piensa en esas dos pequeñas chicas que lo adoraban tanto, porque nosotras pensamos en él todo el tiempo. Me cuesta pensarlo tras las rejas, no puedo imaginarlo allí. Porque a él le gustaba mucho el aire libre.(...) No lo perdono, no puedo. Aunque me cuesta verlo como un monstruo”.