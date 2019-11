El hijo de Isabel II le dijo a la periodista con Emily Maitlis que no tiene recuerdos de Giuffre. “No ocurrió. Puedo decirle categóricamente que nunca pasó. No me acuerdo haber conocido alguna vez a esta señora”, insistió el príncipe, que se dijo dispuesto a declarar ante la justicia estadounidense “en circunstancias propicias”.