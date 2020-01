Bobby Brown, un par de años atrás, publicó Every Little Step, sus memorias. Esas páginas están repletas de afirmaciones escandalosas sobre sexo, drogas y peleas siempre protagonizadas por famosos. Brown afirma que, contrariamente a lo que la gente cree, él no fue quien arrastró a Whitney a las drogas. Sino que fue al revés. Cuando se conocieron ella ya consumía. Lo que no se suele recordar es que Brown también era una gran estrella en ese momento. Había sido el líder del grupo juvenil New Edition y a caballo del hit My Prerrogative y su imagen de chico malo, su disco Don´t be cruel lideró las listas durante largo tiempo. Bobby Brown fue el artista más vendedor de 1989. Después no pudo repetir ese suceso, quedó a la sombra de su esposa y cada vez que llegó a los medios fue por arrestos, declaraciones estentóreas o algún escándalo público.