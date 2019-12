En 1964 , Robert Ettinger, un respetado científico había publicado un libro llamado The prospect of inmortality. Ettinger habló de la criogénesis, de la posibilidad de congelar y luego revivir seres humanos. Escribió sobre las implicancias médicas, éticas y legales. También en su texto reconoció que todavía era imposible resucitar a un ser humano pero al ritmo de los avances científicos se mostraba muy optimista respecto a la posibilidad . El libro, en su tiempo, no tuvo demasiada difusión al ser una edición de autor y de un tema altamente complejo.