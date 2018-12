En 1934, Disney comenzó a trabajar en el primer largometraje de dibujos animados Blancanieves y los siete enanitos (Snow White and the Seven Dwarfs), que se prolongó hasta mediados de 1937, cuando al estudio se le terminó el dinero. Para conseguir los fondos necesarios para completar el filme, Disney tuvo que mostrar un montaje previo de la película a los directivos del Bank of America, quienes le prestaron el dinero para terminar el proyecto.