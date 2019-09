Las autoridades contaban con una confesión del crimen grabada y otra por escrito en la que Hernández habría escrito, de su puño y letra, "Yo lo maté", en una fotografía del menor, según publicó el prestigioso The New York Times. La defensa del acusado sostenía, en cambio, que Hernández no contaba con plenas facultades mentales. Su evaluación psiquiátrica dejaba algunas aristas no resueltas y según su abogado, Harvey Fishbein, su cliente tenía un largo historial de esquizofrenia y trastorno bipolar. Stan Patz no estuvo de acuerdo y se preguntó cuántas veces tiene que confesar alguien para ser tenido en cuenta: "Después de todos estos años sabemos qué oscuro secreto has guardado en tu corazón. Tomaste a nuestro precioso niño y lo arrojaste a la basura. Nunca te olvidaré. El Dios al que rezas nunca te perdonará. Tú eres el monstruo en tus pesadillas", dijo Patz, acompañado por su esposa, Julie.