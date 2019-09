La autopsia comprobó alto nivel de alcohol en sangre.

Dos semanas de investigación no arribaron a otro resultado que "muerte accidental". Conjetura policial: quiso alejarse del barco en la lancha inflable, resbaló y cayó al agua. No pudo volver a la lancha –tenía un pesado sacón rojo y un camisón de franela–, no sabía nadar, y el frío y el cansancio terminaron su trabajo…