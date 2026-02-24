El metegol, la historia inspiradora detrás de un clásico argentino

El metegol, profundamente arraigado en la cultura argentina, trasciende generaciones y fronteras al mantener su vigencia frente a la competencia de los videojuegos y la digitalización del entretenimiento. Este juego de mesa configura memorias colectivas en clubes, casas y escuelas, y su historia se remonta a un origen marcado por la empatía en contextos de adversidad, lo que explica su fuerte impronta social y emocional.
En la década de 1930, Alejandro Campos Ramírez, conocido como Alejandro Finisterre, poeta anarquista español, resultó herido durante la Guerra Civil Española. Durante su convalecencia, advirtió que niños y adultos heridos no podían jugar al fútbol. Así nació el metegol: ideó el diseño inspirado en el tenis de mesa, colaboró con el carpintero vasco Francisco Javier Altuna y logró una primera versión con barra de acero, estructura de madera y pelota de corcho aglomerado.
El invento fue registrado en enero de 1937 en Barcelona; tras el triunfo franquista, Finisterre se exilió y perdió el control sobre su patente, según datos de los diarios Jornada y Uno.
El metegol, conocido en otros países como futbolín, taca-taca, totó o baby-foot, se expandió rápidamente en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la reconstrucción posbélica, las ciudades devastadas buscaban alternativas de ocio asequibles.
Lo cierto es que este juego, fabricado con madera e hierro accesibles, encontró su espacio en cafés, bares y espacios comunitarios. La migración europea a América Latina permitió que el juego cruzara océanos y se estableciera en una Argentina apasionada por el fútbol y abierta a nuevas tradiciones lúdicas.
El metegol logró reproducir la esencia competitiva y la emoción del fútbol en contextos íntimos, convirtiéndose en eje de campeonatos espontáneos, rivalidades amistosas y largas tardes de juego en clubes y escuelas. La incidencia fue tal que el fenómeno inspiró obras como la película animada Metegol, dirigida por Juan José Campanella, y forjó un ADN propio en la memoria argentina.
Algunas anécdotas sobre Finisterre perpetúan el halo legendario del invento: perseguido por el franquismo, vivió en Francia, Ecuador y México, y fue protagonista del primer secuestro aéreo registrado tras simular una amenaza de bomba en un vuelo que lo deportaba a España, lo que desvió la nave a Panamá.
Se le atribuye haber perfeccionado el metegol en cada país donde residió, aunque el juego también se expandió tras el robo de su patente original. Alejandro Finisterre falleció en 2007 a los 87 años, habiendo dejado una impronta indeleble en la cultura lúdica mundial, según Diario Jornada.
En la Argentina de los años 60, Juan Manuel García adaptó el metegol a un diseño íntegramente metálico. Como Finisterre, ideó el formato local después de verse imposibilitado de jugar fútbol. La innovación argentina se diversificó en materiales y modelos: actualmente, los precios de las mesas van desde $400.000 hasta cerca de $900.000 para versiones profesionales o personalizadas.
Cada variante incorpora las pasiones de barrio y la alta competencia, integrando la tradición en contextos tan diversos como clubes nocturnos, escuelas o espacios privados, y adaptando la configuración y reglas del juego. En la actualidad, existe variedad de criterios para la distribución de jugadores (1-2-5-3, 1-3-4-3) y modos de puntaje, que van de tres hasta diez goles, o bien torneos profesionales.
El crecimiento del metegol generó movimiento institucional: en 2002 se fundó la Federación Internacional de Fútbol Mesa (ITSF), con sede en Francia, organizadora del Campeonato Mundial Multi-Mesa y la Copa del Mundo cada dos años. Los principales exponentes internacionales del deporte son España, Alemania, Estados Unidos, República Checa, Francia, Países Bajos, Austria, Bélgica y Hungría; Argentina sigue en proceso de ascenso, con competencias nacionales, su propia Selección y la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa, surgida en 1997.
En el ámbito educativo, la Asociación Argentina de Jugadores de Metegol (AAJM) se sumó en 2021 a la campaña internacional “100 metegoles para las escuelas”, una iniciativa educativa y fiscal de la ITSF. Esta propone donar mesas a instituciones educativas a cambio de incentivos impositivos y reconoce la función educativa y social del metegol como herramienta de integración.