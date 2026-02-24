El metegol, la historia inspiradora detrás de un clásico argentino

Alejandro Finisterre, creador del metegol, ideó el juego inspirado en el tenis de mesa durante la Guerra Civil Española (The Grosby Group)

El metegol, profundamente arraigado en la cultura argentina, trasciende generaciones y fronteras al mantener su vigencia frente a la competencia de los videojuegos y la digitalización del entretenimiento. Este juego de mesa configura memorias colectivas en clubes, casas y escuelas, y su historia se remonta a un origen marcado por la empatía en contextos de adversidad, lo que explica su fuerte impronta social y emocional.

En la década de 1930, Alejandro Campos Ramírez, conocido como Alejandro Finisterre, poeta anarquista español, resultó herido durante la Guerra Civil Española. Durante su convalecencia, advirtió que niños y adultos heridos no podían jugar al fútbol. Así nació el metegol: ideó el diseño inspirado en el tenis de mesa, colaboró con el carpintero vasco Francisco Javier Altuna y logró una primera versión con barra de acero, estructura de madera y pelota de corcho aglomerado.

El invento fue registrado en enero de 1937 en Barcelona; tras el triunfo franquista, Finisterre se exilió y perdió el control sobre su patente, según datos de los diarios Jornada y Uno.

El metegol, conocido en otros países como futbolín, taca-taca, totó o baby-foot, se expandió rápidamente en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la reconstrucción posbélica, las ciudades devastadas buscaban alternativas de ocio asequibles.

Lo cierto es que este juego, fabricado con madera e hierro accesibles, encontró su espacio en cafés, bares y espacios comunitarios. La migración europea a América Latina permitió que el juego cruzara océanos y se estableciera en una Argentina apasionada por el fútbol y abierta a nuevas tradiciones lúdicas.

El metegol logró reproducir la esencia competitiva y la emoción del fútbol en contextos íntimos, convirtiéndose en eje de campeonatos espontáneos, rivalidades amistosas y largas tardes de juego en clubes y escuelas. La incidencia fue tal que el fenómeno inspiró obras como la película animada Metegol, dirigida por Juan José Campanella, y forjó un ADN propio en la memoria argentina.

Algunas anécdotas sobre Finisterre perpetúan el halo legendario del invento: perseguido por el franquismo, vivió en Francia, Ecuador y México, y fue protagonista del primer secuestro aéreo registrado tras simular una amenaza de bomba en un vuelo que lo deportaba a España, lo que desvió la nave a Panamá.

Se le atribuye haber perfeccionado el metegol en cada país donde residió, aunque el juego también se expandió tras el robo de su patente original. Alejandro Finisterre falleció en 2007 a los 87 años, habiendo dejado una impronta indeleble en la cultura lúdica mundial, según Diario Jornada.

En la Argentina de los años 60, Juan Manuel García adaptó el metegol a un diseño íntegramente metálico. Como Finisterre, ideó el formato local después de verse imposibilitado de jugar fútbol. La innovación argentina se diversificó en materiales y modelos: actualmente, los precios de las mesas van desde $400.000 hasta cerca de $900.000 para versiones profesionales o personalizadas.

Cada variante incorpora las pasiones de barrio y la alta competencia, integrando la tradición en contextos tan diversos como clubes nocturnos, escuelas o espacios privados, y adaptando la configuración y reglas del juego. En la actualidad, existe variedad de criterios para la distribución de jugadores (1-2-5-3, 1-3-4-3) y modos de puntaje, que van de tres hasta diez goles, o bien torneos profesionales.

El crecimiento del metegol generó movimiento institucional: en 2002 se fundó la Federación Internacional de Fútbol Mesa (ITSF), con sede en Francia, organizadora del Campeonato Mundial Multi-Mesa y la Copa del Mundo cada dos años. Los principales exponentes internacionales del deporte son España, Alemania, Estados Unidos, República Checa, Francia, Países Bajos, Austria, Bélgica y Hungría; Argentina sigue en proceso de ascenso, con competencias nacionales, su propia Selección y la Asociación Argentina de Fútbol de Mesa, surgida en 1997.

En el ámbito educativo, la Asociación Argentina de Jugadores de Metegol (AAJM) se sumó en 2021 a la campaña internacional “100 metegoles para las escuelas”, una iniciativa educativa y fiscal de la ITSF. Esta propone donar mesas a instituciones educativas a cambio de incentivos impositivos y reconoce la función educativa y social del metegol como herramienta de integración.