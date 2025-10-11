Historia

Anklam, la ciudad alemana que resurgió de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial

Entre los paisajes del norte de Alemania, este sitio guarda una historia de destrucción y renacimiento. Devastada por los bombardeos aliados, logró reconstruirse con esfuerzo colectivo

Por Brisa Bujakiewicz

La ciudad alemana de Anklam
La ciudad alemana de Anklam reconstruyó su patrimonio y economía tras los bombardeos aliados de 1943 y 1944 (WIkipedia)

En el noreste de Alemania, junto al río Peene y cerca del mar Báltico, Anklam muestra una rutina tranquila que esconde en sus calles los rastros de episodios que transformaron su destino. Sus plazas y templos góticos reflejan el paso del tiempo, el peso de los conflictos y la capacidad de sus vecinos para reconstruir la vida sobre ruinas. Cada rincón, desde sus antiguos muelles hasta las viviendas restauradas, invita a pensar en las crisis que atravesó y en su adaptación a los cambios.

Según la revista Billiken, Anklam tuvo su primera mención en documentos oficiales en el siglo XIII bajo el nombre de Tanchlim. En 1244 recibió los derechos de ciudad y poco después se sumó a la Liga Hanseática, una alianza comercial que impulsó el crecimiento de muchas ciudades del norte europeo.

De acuerdo con información del sitio oficial de la ciudad, su posición estratégica junto al río favoreció la expansión del comercio y las conexiones marítimas, factores que consolidaron su importancia durante siglos.

Las épocas de prosperidad convivieron con momentos difíciles. Anklam vivió conflictos armados, incendios y epidemias que dejaron huella en su urbanismo y su sociedad. El episodio más grave apareció durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1943 y 1944, los bombardeos aliados arrasaron el centro histórico, con el objetivo de destruir instalaciones militares y la fábrica de aviones Arado Flugzeugwerke, donde se fabricaban aeronaves para la Luftwaffe. Según datos del medio Prensaohf, más del 80% del corazón de la ciudad quedó en escombros. Iglesias, casas medievales y comercios desaparecieron, y cientos de habitantes murieron en los ataques.

El turismo, la memoria histórica
El turismo, la memoria histórica y la protección patrimonial impulsan el desarrollo actual de Anklam (Wikipedia)

El impacto social y urbano fue inmediato. La ciudad pasó de la actividad sostenida por el comercio a un paisaje fragmentado por la destrucción. Los vecinos, afectados por la pérdida de familiares y por la desaparición de sus viviendas, enfrentaron décadas de reconstrucción y redefinición del espacio común.

La memoria colectiva sobre estos sucesos persistió y marcó a varias generaciones, como destacó prensaohf en su cobertura sobre los bombardeos ocurridos en el interior de Alemania.

Con el fin de la guerra, la ciudad quedó bajo la administración de la República Democrática Alemana. En los años cincuenta y sesenta, proyectos de reconstrucción rescataron parte del patrimonio histórico de Anklam y sumaron nuevas áreas residenciales de arquitectura socialista.

De acuerdo al sitio oficial anklam.de, la restauración parcial de la iglesia de Santa María, uno de los íconos góticos de la región, permitió a los habitantes y visitantes contar con un lugar para la memoria y la observación panorámica del valle del Peene.

Actualmente, Anklam alcanzó una dinámica diferente. Tiene alrededor de 13.000 habitantes y ocupa 52 kilómetros cuadrados. Su economía se sostiene en el turismo, la industria ligera y la protección de su patrimonio arquitectónico e histórico.

Anklam combina arquitectura medieval restaurada
Anklam combina arquitectura medieval restaurada y bloques modernos en un paisaje urbano marcado por la historia (Wikipedia)

El portal anklam.de sostuvo que la ciudad atrae viajeros interesados en conocer sitios hanseáticos, asistir a festivales medievales y recorrer rutas donde la naturaleza convive con restos de la historia bélica. Los principales atractivos de la ciudad incluyen sus iglesias, museos y la posibilidad de disfrutar recorridos náuticos por el río.

La identidad urbana de Anklam combina recuperación y permanencia. El proceso de reconstrucción unió edificios medievales restaurados con bloques residenciales modernos, lo que otorga al paisaje urbano una variedad muy particular. Las celebraciones y eventos refuerzan el vínculo con los siglos pasados, sin dejar de mirar hacia nuevas formas de desarrollo sostenible y de cuidado ambiental.

De acuerdo con anklam.de, en los últimos años la ciudad enfocó esfuerzos en fortalecer su actividad turística y preservar los registros materiales y simbólicos de su historia. Autoridades y asociaciones locales impulsan actividades en museos, intervenciones en plazas y propuestas educativas que dialogan con el pasado traumático y el presente de tranquilidad.

Visitar Anklam ofrece tanto un viaje por el tiempo como una experiencia de reflexión. Caminar por sus calles permite acercarse a las huellas del siglo XX europeo, reconocer el impacto del conflicto y observar cómo una comunidad puede reconstruirse. La ciudad se consolidó como referencia de resiliencia y protección patrimonial, mostrando que la superación y la memoria colectiva son claves para el crecimiento y la convivencia pacífica.

