La identificación de este curioso dirigente del Partido Comunista argentino con el gobierno soviético no podía ser más completa. Será necesario agregar que Vittorio Codovilla no era argentino. Había nacido en Italia en 1894, aunque su existencia haya discurrido en actividades no siempre públicas, en varios países: Italia, Argentina, Rusia, España, París. (...) ... aún ahora, quienes han tenido la fortuna de escucharlo “in voce”, coinciden en corroborar su escaso dominio de nuestro idioma. (...) ¡Curioso jefe de un partido político! Un verdadero cosmopolita, como el personaje en cuestión, figuró durante décadas al frente de un movimiento “comunista”. Como si toda la experiencia histórica no enseñara que el jefe de un partido debe ser la encarnación misma de la tradición, los intereses y la psicología del pueblo en que actúa. Un Lenin, un Kemal Attaturk, un Cárdenas, un Tito, un Nasser, un Mao-Tse-tung, un Yrigoyen, un Perón, resumen en sus personalidades los rasgos generales de la historia nacional en su forma más plástica. Sólo un partido “extranjero”, es decir, no integrado en la trama viva del país, podía colocar a su cabeza un dirigente como Codovilla, “extranjero” en el sentido profundo de la expresión. No era por cierto la Argentina una excepción. América Latina no revestía ninguna importancia para los grandes personajes de la Rusia Soviética.