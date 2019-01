Un elogio de Maquiavelo puede no ser la mejor carta de presentación ya que éste no siempre gozó de buena reputación. Su concepción de la política es especulativa y de un absoluto materialismo. Sin mencionar que es un arte que no dominó. Como muchos pensadores, aun brillantes, el paso a la acción no estuvo a la altura de su capacidad de teorizar.