El joven padecía una grave miopía por lo que no era apto para el servicio. Pero un padre como Rudyard Kipling no podía tolerar la idea de que su hijo no tomara parte de lo que consideraba sería una verdadera gesta y, como piensa el profesor alemán de Sin novedad en el frente, una guerra corta y con pocas bajas. Kipling usa de toda su influencia y logra que el Ejército reclute a Jack. El muchacho parte a la guerra y desaparece en su primera entrada en combate. Dos años le tomará a la familia confirmar su muerte. Lo que más impacta de la película es la obstinada inconsciencia con la cual un padre envía a su hijo al frente sin al parecer representarse en ningún momento que puede resultarle fatal.