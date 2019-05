El documento detalló que el gobierno mexicano permitía a los montoneros exiliados vivir en el territorio "y operar dentro de límites tolerables", no obstante lo cual los guerrilleros mostraban "un perfil muy bajo". Según el texto, se debía a que comprendían "que sus huéspedes mexicanos no verían con buenos ojos ningún incidente que pudiera resultar embarazoso para el gobierno de México, en particular a la luz de los recientes intentos mexicanos por mejorar las relaciones con Argentina".